L’efficace année de Pierre Poilievre

Pierre Poilievre a réussi à transformer la nature des débats politiques. Ce ne sont plus les idées, les propositions qui sont importantes, ce sont maintenant les émotions. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Pour Andrew Scheer, ce sont les questions en rapport avec le conservatisme social et surtout concernant l’avortement qui auront été son Waterloo: comment plaire en même temps à la base religieuse très influente du parti et à l’électorat canadien? M. Scheer aura été incapable de fournir une réponse satisfaisante. De son côté, Erin O’Toole aura tenté de recentrer son parti pour obtenir les votes nécessaires à une victoire tout en protégeant les valeurs conservatrices. Il n’a pas réussi. La question environnementale a bien illustré le problème. Les Conservateurs avaient un plan lors des élections générales de 2021. M. O’Toole n’est pas parvenu toutefois à convaincre les Canadiens, tant de gauche que de droite, que ce plan était viable.

Le premier grand succès de Pierre Poilievre aura été de régler les problèmes que ces deux prédécesseurs n’avaient pas réussi à gérer. On n’entend plus aucune voix dissidente émanant de la base conservatrice sociale du parti sur la place publique que ce soit à propos de l’avortement, l’aide médicale à mourir, les questions d’identité de genre, etc. Par ailleurs, la question environnementale est maintenant pleinement assumée par le Parti conservateur. Son plan est d’une simplicité désarmante: il faut tout simplement abolir la taxe carbone.

Certains remarqueront que le chef conservateur ne se complique pas la vie en élaborant des solutions. Que faire au lieu de la taxe carbone? Les Conservateurs n’ont encore rien présenté de substantiel sur cette question. C’est ici que se situe le deuxième grand succès de Pierre Poilievre. Il a réussi à transformer la nature des débats politiques. Ce ne sont plus les idées, les propositions qui sont importantes, ce sont maintenant les émotions. Il dénonce de la taxe carbone qui fait augmenter le prix des aliments, comme celui des carottes, du chou, des oignons (il le répétera ad nauseam en Chambre). Il interpelle les jeunes forcés de vivre dans le sous-sol de la maison familiale ou pire, dans des centres d’hébergement. Il profite du temps des Fêtes pour dénoncer le prix exorbitant de la tourtière causé par l’inflation.

Ces déclarations sont exagérées, mais elles sont très efficaces. Pierre Poilievre n’a-t-il pas justement réussi à faire reculer le gouvernement Trudeau à propos de la taxe carbone sur le mazout? Sans aucun doute.

Enfin, le troisième grand succès de Pierre Poilievre est sa grande maîtrise des médias sociaux. Il sait s’en servir et il sait rejoindre les Canadiens qui comptent: ceux qui voteront pour lui. Il utilise très efficacement ces médias pour diffuser ses propres messages, loin de l’analyse critique des médias traditionnels. Sa récente vidéo sur la crise du logement en est un parfait exemple. Ce n’est pas rien de produire une vidéo de 15 minutes sur un tel sujet qui sera regardée des millions de fois. Cette vidéo fait de nombreux raccourcis sur les véritables enjeux liés à la crise du logement. Mais ce qui retient l’attention c’est la forme: la voix de Pierre Poilievre, la musique, les images parviennent à créer une ambiance dramatique, inquiétante, sombre. Encore une fois, ce sont les émotions qui comptent.

Pierre Poilievre aura donc démontré en 2023 ses grands talents de leader et de communicateur. Les sondages nous le confirment. Rien n’indique que cela sera différent en 2024, car pour le moment, aucun de ses adversaires ne lui offre une réplique digne de ce nom. Il serait temps qu’ils réalisent la très grande efficacité des stratégies du chef conservateur.

Geneviève Tellier est professeure titulaire à la Faculté des sciences sociales et Études politiques de l’Université d’Ottawa. Observatrice et chroniqueuse de la scène politique canadienne, elle offre ses réflexions dans les pages du Droit depuis plusieurs années.