Acheter de la bière et vendre du vin ne devrait pas être si compliqué

Mais tout ça va changer en 2026.

Le premier ministre l’a annoncé cette semaine à Toronto: en 2026, les Ontariens seront libérés de cette contrainte. Ils pourront acheter de la bière au dépanneur et même du vin, presque 50 ans après les Québécois.

Doug Ford a bien préparé son coup: le changement aura lieu juste avant les prochaines élections provinciales. Il faut dire qu’il a un faible pour l’amour des Ontariens envers leur bière. En 2018 il a fait campagne en promettant qu’il y aurait dans sa province, au bénéfice de tous, de la bière à 1$.

«A buck a beer», était son slogan.

«Une piasse, une bière», était au cœur de son programme.

Il y a de nombreuses différences entre les règles qui régimentent la vente de l’alcool en Ontario et celles du Québec. Et ce n’est pas seulement l’âge légal pour s’en procurer, qui est de 19 ans en Ontario, plutôt que 18 ans pour voter, une règle adoptée à la fin des années 70 pour que les étudiants encore au secondaire – comme il n’y a pas de cégep, le programme se termine plus tard – ne puissent pas encore en acheter.

En Ontario, il y a par exemple un organisme qui surveille la production des vins de la province et les appellations, la Ontario Wine Appellation Authority, et qui accorde ainsi des droits de vente particuliers à certains vins dans des boutiques parallèles à la LCBO. Et des crus reconnus par les amateurs ne réussissent parfois pas à obtenir cette reconnaissance, ce qui complique leur vente au détail.

Au Québec, les producteurs locaux ont d’autres soucis.

Le 1er décembre, une nouvelle forme de taxe est entrée en vigueur.

C’est le résultat d’une entente conclue à la suite d’une plainte logée par l’Australie, grande productrice de vin, auprès de l’Organisation mondiale du commerce en 2018.

L’Australie reprochait à la Société des alcools du Québec de ne pas facturer aux producteurs de vins québécois vendus à l’épicerie depuis 2016, les mêmes droits de 40% qu’elle impose aux producteurs de vins étrangers obligés de vendre leurs produits dans les succursales de la SAQ.

La nouvelle taxe ne sera pas ressentie tout de suite par les consommateurs car la plupart des producteurs de vin se sont protégés: ils ont fait leurs livraisons sous l’ancien régime, avant le 1er décembre. C’est au printemps, quand les nouveaux crus vont arriver qu’on pourrait le voir, si le gouvernement québécois n’a rien fait d’ici là pour aider.

Avant-gardiste comparé à l’Ontario, le Québec permet la vente du vin à l’épicerie et au dépanneur depuis 1978. À l’époque c’était une révolution de pouvoir acheter du vin en dehors des horaires alors très limités des SAQ. La société d’État avait mis toutefois toutes sortes de conditions, notamment sur l’étiquetage des cépages, qui ont fait qu’on y vendait essentiellement du vin arrivant ici en vrac pour être embouteillé au Québec. À court et moyen terme, on s’est ainsi retrouvé avec ce qui a été baptisé du «vin de dépanneur», soit des cuvées plus ou moins médiocres.

En 2016, toutefois, sont arrivés les vins réellement québécois, certains fort intéressants, et ces vins n’avaient pas à payer les frais exigés par la SAQ lorsqu’elle s’occupe de la vente. Ces frais, certes, lui permettent d’obtenir une marge commerciale mais couvrent aussi les coûts de leur mise en marché dans les commerces étatiques.

C’est cette différence entre les frais exigés pour les vins vendus à la SAQ et les exemptés en épicerie que l’Australie n’aime pas car elle n’a pas le choix d’être à la SAQ. Que le vignoble Les Pervenches en Estrie à Farnham ou le Domaine du Nival sur les rives de la Yamaka ou Les Collines en Outaouais soient microscopiques comparé à leurs producteurs de Yellow Tail ou Penfolds, que la vente en épicerie donne un petit coup de pouce à ces producteurs naissants ne les émeut pas.

Les producteurs québécois qui vendent leur vin à l’épicerie ne nagent pas dans l’or. Mais plusieurs d’entre eux sont en train de développer une expertise vinicole cruciale.

Ces nouveaux frais pourraient leur faire immensément mal.

Les consommateurs doivent réagir et en parler à leurs élus.

Et Québec doit agir pour que les prix des vins québécois à l’épicerie n’explosent pas, comme ça pourrait être le cas la saison prochaine. Et pour sauver ce secteur nouveau et prometteur.

Que fait actuellement le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon qui avait promis de l’aide?

Il y a des cuvées québécoises vendues dans les petites épiceries locales favorisant les produits du terroir, devrait-il savoir, qui accompagnent particulièrement bien le faisan sauvage. À essayer.