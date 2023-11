Québec solidaire: l’art de se tirer dans le pied

Mais même si la nouvelle acolyte de Gabriel Nadeau-Dubois a effectivement donné de nombreuses entrevues, elle a vite été éclipsée par cette résolution adoptée en fin de semaine au congrès de Québec solidaire concernant la parité qu’on souhaite voir au sein du caucus des députés de ce parti.

Cette résolution prévoit, en cas d’élection partielle dans l’année qui vient, une mesure temporaire de discrimination positive en vertu de laquelle il sera temporairement interdit aux hommes de briguer l’investiture. Seules les femmes et les personnes non binaires pourront soumettre leur candidature. La mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce que le parti mette en place un mécanisme formel et permanent qui favorisera l’atteinte de la parité au sein du caucus.

La résolution a été adoptée par une forte majorité.

Le caucus des députés de Québec solidaire compte présentement huit hommes et quatre femmes. À deux tiers contre un tiers, on est loin d’une quelconque «zone de parité» pour ce parti qui se dit féministe.

On peut donc comprendre le geste posé par les délégués de Québec solidaire. Les mesures incitatives ne fonctionnent pas, alors on passe en mode coercitif.

Le plus bel exemple du non-fonctionnement des mesures incitatives est venu lors de la dernière élection complémentaire, dans la circonscription de Jean-Talon, alors que l’exécutif national de QS invitait les militants à choisir une femme comme candidate, au détriment d’Olivier Bolduc, qui avait déjà été plusieurs fois candidat de QS et qui souhaitait de nouveau être sur le bulletin de vote pour cette partielle. Les militants de Jean-Talon ont fait fi de l’appel lancé par le parti et ont désigné Olivier Bolduc comme candidat. Il a été défait par le péquiste Pascal Paradis.

Et dans la foulée des événements qui sont venus obscurcir l’élection d’Émilise Lessard-Therrien, on peut noter la sortie publique d’Olivier Bolduc qui a déchiré sa carte de membre à la suite de l’adoption de la résolution devant favoriser les candidatures féminines.

À Québec solidaire, on pense que c’est une bonne idée d’exclure les hommes d’une investiture pour s’assurer que ce soit une femme ou une personne non binaire qui sera candidate. On n’a aucun contrôle sur l’issue de l’élection, mais on veut en avoir un sur la désignation des personnes qui représenteront le parti dans le contexte d’une élection complémentaire.

Vouloir atteindre une parité au sein d’un caucus est un objectif noble de la part d’un parti politique. Mais en déployant des moyens contraignants pour y arriver, on se tire dans le pied. On écrase d’autres principes fondamentaux de l’exercice démocratique en espérant que personne ne s’en offusque.

Je suis de ceux qui ont toujours salué et encouragé l’engagement des femmes en politique. Elles constituent la moitié de la population québécoise et contribuent à l’avancement du Québec autant que les hommes et doivent prendre part, au même titre que les hommes, aux décisions. Une plus grande présence des femmes au sein des instances permet une meilleure prise en compte des réalités et des besoins diversifiés de la population.

J’ai même écrit plusieurs fois que l’approche féminine en politique est particulièrement efficace, bénéfique pour le débat public. Plusieurs femmes en politique ont souvent déclaré qu’elles avaient l’impression de faire de la politique différemment, avec plus de sensibilité, plus de respect, plus d’humanité et en étant davantage portées sur la concertation plutôt que sur la confrontation.

Pour avoir été témoin des travaux de plusieurs assemblées délibérantes, notamment en politique municipale, je peux confirmer que cette observation est juste.

Conséquemment, je suis de ceux qui croient qu’il faut davantage de femmes en politique.

Mais pas au point de sacrifier le droit de tout individu de se porter candidat en politique.

On dira: il n’a qu’à se présenter pour un autre parti. Ou encore: il n’a qu’à se présenter comme candidat indépendant. Là n’est pas la question. La question est de bafouer un des droits fondamentaux d’un citoyen, celui de pouvoir être candidat à une élection.

Et si je comprends bien la nécessité d’avoir des assemblées parlementaires, à quelque niveau que ce soit, qui représentent le plus fidèlement possible la population desservie par cette entité élue, je ne suis pas convaincu qu’on doive copier-coller la composition d’une assemblée sur le bassin de population de référence.

Autrement, il faudrait par exemple que sur les 125 députés de l’Assemblée nationale, il y ait absolument 63 femmes et 62 hommes, pas plus de 22 députés de plus de 65 ans, une vingtaine de personnes ayant un handicap ou une incapacité, 23 analphabètes, 16 personnes appartenant à la communauté LGBTQ+… On n’en finirait plus.

Il est vrai qu’une assemblée parlementaire est le symbole le plus puissant d’une société et que la proportion hommes-femmes est la plus significative. Mais il est aussi vrai que parmi les droits les plus fondamentaux qu’on reconnaît aux citoyens, on retrouve le droit de vote et le droit de se porter candidate ou candidat.

On semble aussi tenir pour acquis qu’un parlementaire, à quelque niveau que ce soit, est élu pour représenter ses électeurs et pour travailler à l’avancement et au mieux-être d’une société, d’une communauté. Un médecin qui se lance en politique et qui est élu ne sera pas le représentant des médecins au sein de l’assemblée dans laquelle il se retrouve. Une députée de la couronne nord de Montréal devra aussi prendre part à des décision qui auront un impact sur les pêcheurs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Pourquoi pense-t-on spontanément qu’un caucus de députés formé d’une majorité d’hommes ne peut-il pas travailler pour le bien de tous les citoyens, y compris les femmes?

Il y a quelques années, pour améliorer la représentation féminine en politique, un groupe d’anciennes parlementaires avait réclamé l’adoption d’une loi contraignante visant à donner aux femmes la place qui leur revient à l’Assemblée nationale. En vertu d’une telle loi, on suggérait que tous les partis politiques devraient présenter un minimum de 40% de candidates aux élections générales.

Une telle loi, à application plus large, est déjà mieux qu’une résolution ponctuelle d’un seul des partis politiques. On ne corrige pas des iniquités par des injustices.

Mais elle demeurerait une mesure de discrimination positive. Et même si les bienfaits de telles mesures sont assez largement reconnus, ils n’effacent pas la perception que peuvent avoir certains, selon laquelle une personne appartenant à un groupe visé par une mesure de discrimination positive ne se retrouvera élue que parce qu’elle appartient à ce groupe.

L’idée d’imposer des quotas de candidatures par le biais d’une loi contraignante peut avoir un effet à court terme très intéressant sur le ratio hommes-femmes dans les assemblées délibérantes. Mais il ne faudrait pas pour autant abandonner les mesures mises de l’avant pour améliorer la situation plus globale de la représentation hommes-femmes à moyen et à long terme: sensibilisation aux réalités du travail de parlementaire, repérage et recrutement de femmes intéressées à se porter candidates, accompagnement des candidates en question, partage d’expérience par des femmes ayant occupé des fonctions semblables, dénonciation et punition des comportements et propos sexistes, etc.

Ce qu’il est essentiel de changer, bien au-delà de l’imposition de quotas, c’est la perception selon laquelle la politique est un monde d’hommes, une sorte de boys’ club où les règles ont été faites par des hommes, pour des hommes. Pour cela, il est clair qu’il faut plus de femmes en politique.

Vaudrait-il mieux être partisan du laisser-aller? D’espérer sans rien faire que les femmes prendront leur place naturellement en politique comme elles l’ont fait dans des sphères autrefois réservées aux hommes: la magistrature, le rectorat d’universités, les postes de haute direction dans des entreprises d’envergure, les chambres de commerce, etc.?

Sans doute pas.

Rien ne démontre que les mesures correctrices permettant d’atteindre la parité se soldent par une baisse de compétence ou sont totalement inefficaces. Au contraire, elles peuvent accélérer l’atteinte d’une représentation plus fidèle. Mais doit-on mettre de l’avant de telles mesures sans penser aux autres considérations démocratiques fondamentales? Je n’en suis pas convaincu.

Ce qui est le plus dommage, c’est qu’un parti politique en vienne à éclipser lui-même ses propositions, son programme, ses positions avec un débat sur la forme et sur l’éligibilité à une élection, même partielle.