La langue de chez nous

Je n’enlève rien à la performance de cette équipe, en qui personne ne croyait, qui était sensationnelle.

C’est plutôt le discours enflammé du joueur Marc-Antoine Dequoy qui a retenu l’attention. Un discours qui venait du coeur.

Le voici. «Ils n’ont jamais cru en nous, jamais. Tu regardes partout et c’est écrit en anglais. À TSN, ça disait Toronto contre Winnipeg. Mais vous savez quoi? Gardez-le votre anglais. On va ramener la coupe à Montréal, on va la ramener au Québec, la ramener chez nous, parce qu’on est des champions.»

Un discours qui résonnait pour plusieurs Québécois francophones. Parce que la Ligue canadienne de football n’en a rien à cirer du français.

On s’en doutait un peu, mais on en a eu une preuve solide lors des séries éliminatoires.

Un hymne national uniquement en anglais lors du match entre les Argonauts et les Alouettes, TSN qui en ajoute une couche en annonçant une finale Winnipeg-Toronto sur son site. À peu près aucun affichage à Hamilton en français.

Allô la gang? On a une équipe au Québec qui s’appelle les Alouettes de Montréal.

Le Québec, vous savez c’est où? C’est la province située à côté de l’Ontario.

On y parle une belle langue qui s’appelle le français.

Ça vous dit quelque chose?

Pourtant, le Canada est un pays bilingue non? En théorie oui, en pratique, zéro.

En fait, je précise. Nous, les Québécois, devons maîtriser l’anglais, si nous sortons du Québec. À l’inverse, pour une grande majorité d’anglophones du Canada, aucun ajustement n’est à faire lorsqu’ils viennent nous visiter.

Notre langue n’est tout simplement pas respectée. Il suffit de voir les francophones se plier aux demandes d’une personne qui ne parle que l’anglais dans une réunion d’entreprise.

Une personne qui ne parle qu’anglais, entourée de dix personnes dont la langue maternelle est le français, eh bien vous ne serez pas surpris d’apprendre que la rencontre se fera en anglais. C’est parlant quand même.

Que ce soit dans l’actualité ou dans nos institutions démocratiques, des exemples concrets où le français est bafoué, il y en a des tonnes.

Rappelons-nous le magnifique épisode du PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, en novembre 2021, qui se vantait d’être en mesure de vivre au Québec, sans parler le français.

Sa sortie était pathétique.

D’ailleurs, je ne sais pas comment vont ses cours de français? Ça me semble tranquille.

On se rappelle également, quelques mois plus tard, de la belle attention du CN, de ne choisir aucun francophone sur son conseil d’administration, en plus de nommer un patron unilingue anglophone.

Et que dire de notre gouverneure générale, Mary Simon, qui ne dit pas un traître mot de français.

Mais ne vous inquiétez pas, le français est respecté d’un océan à l’autre. Notre langue se porte très bien. Oui, oui, c’est ce qu’on dit.

Allez faire un tour à Montréal, dans certains quartiers, et vous allez voir que la réalité est à des années-lumière de ça. Je vous mets au défi d’entendre une personne parler français, durant votre promenade.

Au centre-ville, des employés travaillant dans les boutiques et les restaurants, qui ne parlent que l’anglais, sont devenus la norme.

Et pendant ce temps-là, que faisons-nous pour améliorer le sort du français au Québec? Pas grand-chose.

Pas surprenant de voir le nombre de fautes de français dans des publications sur les réseaux sociaux. Ça me gêne, plus souvent qu’autrement. Et je ne parle même pas des textos que je reçois parfois.

Ça me fait mal.

J’aurais le goût que l’on retrouve une fierté de notre langue. Qu’elle soit mise de l’avant.

Pas pour des raisons politiques. Pas pour défendre une cause. Mais parce qu’elle nous définit. Parce qu’elle mérite qu’on la défende.

C’est ce qui fait que nous sommes uniques. Que nous sommes un peuple qui échange, débat, écoute, chante, parle, écrit et vit en français.

Des artistes ont écrit sur elle. Ils avaient les mots justes.

Michel Rivard est l’un de ceux qui a écrit les plus belles paroles sur le français.

Il disait ceci...

«Elle n’est pas toujours belle. On la malmène un peu. C’est pas toujours facile d’être seule au milieu d’un continent immense, où ils règlent le jeu. Où ils mènent la danse. Où ils sont si nombreux. Elle n’est pas toujours belle, mais vivante elle se bat. En mémoire fidèle, de nos maux, de nos voix. De nos éclats de rire et de colère aussi. C’est la langue de mon coeur et le coeur de ma vie.»

Merci Michel pour ça. Merci de nous rappeler que vivre en français, c’est encore possible. Que vivre en français, c’est inspirant.

Souhaitons que ce le sera encore dans 50 ans.