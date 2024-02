Pourquoi financer les partis politiques ?

Mais des changements, il y en a eu déjà, assez récemment. Ainsi, il y a quelques années, en 2006, le gouvernement fédéral a instauré un nouveau plafond pour les contributions électorales, beaucoup plus restrictif que le précédent. Il a aussi interdit les dons provenant des entreprises et autres organisations similaires, comme les syndicats. Actuellement, un Canadien ne peut pas donner plus de 3500 $ par année à des partis politiques fédéraux et à leurs candidats.

Au Québec, des changements importants ont été apportés en 2012. Le plafond des contributions des électeurs a été diminué, passant de 1000 $ à 100 $ par année par parti ou par candidat. Soulignons que le Québec interdit les contributions provenant des entreprises ou organismes depuis 1977. En fait, c’est l’effet pervers de cette interdiction qui avait été mis au grand jour par la Commission Charbonneau : des entreprises utilisaient des prête-noms, souvent leurs employés, pour financer indirectement des partis politiques. En abaissant considérablement les montants permis, on met frein à la tentation à recourir aux prête-noms. Il faudrait convaincre pas mal de monde à commettre un acte illégal pour verser une somme appréciable.

L’Ontario a aussi modifié ses règles de financement des partis politiques provinciaux en 2016, puis en 2021. Elles sont maintenant très semblables à celles du gouvernement fédéral : plafonnement des contributions aux partis politiques par année et aux candidats par campagne électorale (montant maximal de 3375 $) et interdictions des dons des entreprises et autres organisations.

Comme on le voit, les règles du Québec sont beaucoup plus restrictives que celles de l’Ontario et du gouvernement fédéral (et de la plupart des autres provinces). Elles le sont, car en limitant les contributions à de petits montants, on envoie un message fort à l’ensemble de la population : tous les citoyens sont égaux. La contribution de 100 $ d’une «riche» femme d’affaires sera aussi importante que celle d’un «pauvre» étudiant de première année en science politique.

Perd d’un côté, récupère de l’autre

Mais est-ce que ces contributions de 100 $ sont si importantes que cela pour les partis politiques? Tous les partis en reçoivent, mais tous obtiennent aussi un financement directement de la province. Ce soutien financier provincial est important : plus de 16 millions de dollars en 2022, comparativement aux 5,3 millions de contributions versés par les particuliers. C’est le prix à payer pour permettre à tous les citoyens de participer directement au financement des partis politiques avec de petits dons.

Qu’arriverait-il si on décide, comme le suggère actuellement le premier ministre Legault, d’éliminer les contributions individuelles aux partis politiques ? Le réflexe serait probablement d’augmenter le financement provincial. Ce que les partis perdent d’un côté (les contributions individuelles), ils le récupèrent de l’autre (l’aide de l’État).

Mais d’autres solutions pourraient aussi être envisagées. Au lieu de verser des fonds publics directement aux partis politiques, qui les utiliseraient comme bon leur semble, pourquoi ne pas financer directement plus d’activités utiles pour les électeurs ? Ce pourrait être un ou des débats des chefs ou de candidats, du temps d’antenne chez le diffuseur public (Télé-Québec) ou ailleurs, une plateforme pour recenser toutes les promesses électorales, ou encore une autre pour contrer la désinformation sur les médias sociaux, etc.

Faut-il nécessairement donner un chèque en blanc aux partis politiques ? Pourquoi à la place ne pas réfléchir à des moyens pour consolider la vitalité de notre système démocratique ? J’inviterai le premier ministre, en fait tous les premiers ministres et les chefs de partis, à réfléchir à cette question.