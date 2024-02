Une soirée qui valait bien 100 $

Un soir, peu avant 22 heures, Anne revient à la maison après une journée de quatorze heures.

Après le traditionnel bisou d’accueil, Pascal demande à sa douce comment s’est passée sa journée et surtout, comment s’était déroulé le cocktail-bénéfice auquel elle assistait en soirée. Pascal pose question par-dessus question.

– Et puis, la ministre Lambert (nom fictif), est-ce qu’elle est aussi grande qu’elle en a l’air à la télévision?

– Non seulement elle est grande, mais j’ai même eu l’occasion de faire une photo avec elle et j’ai pu lui dire que Jean-Philippe avait déjà arbitré un match de hockey dans lequel jouait son fils!

Anne était encore toute contente d’avoir raconté cette anecdote à la ministre du Développement économique. Pour votre information, Jean-Philippe (prénom fictif) est le fils d’Anne et de Pascal. Il a vingt-quatre ans (âge fictif) et il arbitre dans le hockey mineur les fins de semaine.

Alors que Jean-Philippe arbitrait dans un tournoi provincial, Sacha (prénom fictif), le fils de la ministre Lambert, jouait atome (dans le temps que ça s’appelait encore atome) pour les Blaireaux de Lac-Beauport (équipe fictive, évidemment). Si Anne se souvient aussi bien de cet épisode, c’est qu’elle assistait au match et que le petit Sacha avait reçu une rondelle en pleine figure.

Ce n’est que le lendemain que Jean-Philippe avait informé sa mère qu’il avait dû interrompre un match en raison d’une blessure assez grave. Le petit Sacha était parti à l’hôpital avec son père. Et c’est là que l’arbitre en chef avait appris qu’il était le fils de la ministre Lambert, alors absente parce que ce week-end-là, c’était le caucus des députés de Force Québec (parti fictif) à Rivière-du-Loup.

L’anecdote a évidemment servi à Anne pour briser la glace avec la ministre lors du cocktail.

– Mais as-tu pu au moins lui parler de votre demande d’aide financière pour la bibliothèque?, lui demande Pascal. Le projet de construction de la nouvelle bibliothèque lui tient à cœur, puisque la bibliothèque locale existante porte le nom de sa mère, la bibliothèque Yolande-B.-Chabot. Madame Chabot (nom fictif) était une des grandes bénévoles de la municipalité qui a consacré beaucoup de temps à la mise en place de la bibliothèque, au milieu des années 80.

– Un peu, répond Anne. Je lui ai dit qu’on était en attente d’une réponse du ministère des Collectivités locales (ministère fictif) et du ministère de la Culture (celui-là, c’est un vrai ministère).

Évidemment, Anne ne s’attend pas à ce que la ministre Lambert la rappelle le lendemain matin pour lui dire que tout est beau et que le chèque est déjà dans la «malle».

Anne, par contre, peut espérer que la ministre pourra en glisser un mot à ses collègues.

Et même si Madame Lambert ne fait absolument rien, Anne a le sentiment d’avoir pu informer une ministre que sa municipalité était bien vivante et qu’un projet n’attend pas l’autre.

Ça ne dérange pas Anne d’avoir payé 100 $ (montant pas du tout fictif) pour assister à cette soirée, présentée comme une activité de financement par le député local, André «Bill» Dussault (nom fictif). Sur ses pancartes et sur le bulletin de vote, c’est André. Mais dans le coin, tout le monde l’appelle Bill.

Même Anne l’appelle Bill. Elle n’est pas identifiée comme une sympathisante de Force Québec mais elle apprécie le travail de son député. Et ça ne l’incommodait pas de payer de sa poche 100 $ pour un billet pour cette soirée. Elle ne savait pas trop si elle allait pouvoir ou non y assister, mais elle a acheté un billet. Finalement, elle a pu se libérer et elle n’a pas regretté sa soirée, d’autant plus qu’elle a eu droit à des petites bouchées et qu’elle a pu jaser avec ses collègues maires de quelques autres municipalités du coin.

Fin de la fiction.

Mais cette histoire, elle pourrait être bien réelle.

Un tel scénario – mis à part l’anecdote du petit Sacha qui a eu la gueule en sang dans un match atome – se produit beaucoup plus souvent qu’on pense.

On a entendu, cette semaine, toutes sortes d’histoires de députés caquistes qui organisaient des activités de financement auxquelles participaient, en toute courtoisie, des collègues ministres. Ça aide à faire vendre des billets à 100 $.

Les billets à 100 $, c’est aussi une contribution politique obligatoire. Ça sert à financer les activités électorales du député du coin, qui aspire bien souvent à solliciter un nouveau mandat. Ce n’est pas un «membership» pour le parti politique en question. C’est une contribution. Et de telles activités de financement sont rigoureusement encadrées par la loi. Au Québec plus que n’importe où ailleurs.

Évidemment, les partis d’opposition à Québec ont sauté sur l’occasion en disant, essentiellement, qu’on monnayait l’accès à un ministre ou à une ministre bien en vue. Pour des maires, ça peut devenir intéressant.

Et il s’est sans doute trouvé plusieurs maires qui, cette semaine, ont avalé leur café de travers parce qu’ils ont justement participé à de telles activités.

Devraient-ils s’en sentir coupables? La réflexion leur appartient.

Même s’il y a eu, de la part de certains députés, des invitations maladroites qui laissaient presque croire que tel ou telle autre ministre était présent et que le droit de lui parler coûtait 100 $, dans les faits, c’est beaucoup moins formel que ça.

Des élus qui font le choix d’assister à une activité de financement d’un autre élu, surtout s’il est d’un niveau de gouvernement différent, ne démontrent pas nécessairement une partisanerie passionnée envers l’élu en question. On peut penser que les maires ou les conseillers qui payent 100 $ pour assister à un cocktail de financement ne sont pas tous des sympathisants de la CAQ. Ils peuvent l’être, mais ça les regarde.

Alors payent-ils pour «pouvoir» parler à un ministre? Peut-être. Beaucoup de dossiers nécessitant une collaboration intergouvernementale avancent grâce à des rencontres informelles. Comme un cocktail de financement.

Le fait de se retrouver dans un même lieu et en même temps que des personnalités politiques influentes peut – je dis bien «peut» – permettre de discuter de dossiers en cours. Mais les élus intéressés ne vont pas là pour espérer un retour d’ascenseur.

Il est là, le problème. Il existe une perception selon laquelle le fait de cotiser à un parti ou à la caisse électorale d’un de ses députés donne un accès privilégié à des ministres.

De nombreux acteurs politiques ont indiqué, cette semaine, qu’on n’achetait pas un ministre pour 100 $ qui est, rappelons-le, le montant maximal d’une contribution individuelle à un parti ou à un candidat politique.

Cela soulève tout de même la question de la présence de ministres à des activités de financement. Et devant cette question qui prenait beaucoup de place dans l’actualité de la semaine, le premier ministre François Legault, a décidé de jeter le bébé avec l’eau du bain: la CAQ ne fera plus de financement privé, c’est-à-dire qu’on met fin aux activités de financement. Comme le cocktail auquel aurait participé Anne.

La réaction de François Legault était démesurée.

Il faut dire que le premier ministre n’a pas eu un automne très réjouissant et qu’il misait sur la reprise des activités parlementaires, cette semaine, pour se ragaillardir un peu. Surtout qu’un autre sondage démontre l’avance du Parti québécois dans les intentions de vote et que la CAQ dégringolait encore.

Mal lui en prit. C’est une semaine à oublier pour François Legault.

En disant que son parti allait cesser ce mode de financement et en invitant les partis d’opposition à faire de même, il a réagi de façon disproportionnée à des critiques qui, disons-le, étaient parfois aussi disproportionnées.

Chaque jour qui passait, cette semaine, nous permettait de découvrir un nouveau député ou une nouvelle députée qui a organisé de telles activités de financement, remplissant encore un peu plus l’agenda sans doute déjà chargé d’un collègue ministre. Mais les ministres le savent: ils sont des appâts à contributeurs potentiels. Et c’est pour ça qu’ils acceptent de se prêter à l’exercice.

S’il y a une question qui doit se poser, c’est celle-là. Des ministres doivent-ils devenir les vedettes sur lesquelles comptent les députés et candidats pour mousser la participation à leurs activités de financement.

Pas besoin de sonner le glas du financement privé dans son ensemble. Ce serait d’ailleurs une grossière erreur.

S’il y a des partis politiques, dans notre système démocratique, c’est pour que des individus puissent s’y identifier, s’y engager, y contribuer et y faire valoir leurs idées.

Si on abolit le financement privé des partis politiques, on s’en remet exclusivement au financement de l’État, basé sur les résultats électoraux. Un parti comme la CAQ, à l’heure actuelle, n’aurait pas grand-chose à perdre avec la fin du financement privé. Il est assuré d’un gros montant venant de l’État parce qu’il forme le gouvernement. Les partis d’opposition, forcément, reçoivent moins. C’est calculé au prorata des votes obtenus lors de la précédente élection.

On voit bien où le bât blesse. Un tel système sans financement privé serait un frein naturel à l’émergence de nouveaux partis, qui n’auraient pas droit à un financement de base pour faire campagne et tenter de se faire une place jusqu’à l’Assemblée nationale.

Et qui plus est, si on prive le citoyen de pouvoir appuyer un parti ou un candidat, on risque de provoquer son désengagement, sa démobilisation. Et ça, ce n’est pas souhaitable dans notre vie démocratique.

Là où François Legault est un peu mesquin, c’est lorsqu’il transfère la pression sur les partis d’opposition en disant que la CAQ renonce au financement privé et que les partis d’opposition devraient faire de même. On tente, en quelque sorte, de faire passer les partis d’opposition pour des hypocrites, espérant que leurs représentants perdent un peu la face lorsqu’ils disent qu’ils vont encore, eux, accepter les contributions individuelles.

Il serait étonnant que la CAQ ne fasse pas marche arrière sur cette déclaration de François Legault. Surtout qu’il y a quelques mois à peine, le chef de la CAQ avait lui-même proposé d’augmenter à 200 $ le montant maximal de ces contributions… Mais quand la tempête sera passée, on réalisera l’impact pas si négatif que ça des contributions individuelles, pour peu qu’elles soient encadrées et réglementées.

Exactement comme c’est le cas actuellement.

Attention, c’est le retour des parenthèses désagréables.

Pour la petite histoire, Anne et Pascal (prénoms fictifs) sont montés se coucher après le bulletin de nouvelles. Le lendemain, Anne a passé la journée à son bureau de l’hôtel de ville. Elle n’a pas reçu d’appel de la ministre Lambert ou d’un quelconque attaché politique de cette dernière.

La municipalité attend toujours la confirmation d’une aide financière pour la construction de la nouvelle bibliothèque. C’est «Bill» Dussault (nom fictif) qui met de la pression sur ses collègues ministres. Pas la ministre Lambert.

Le député du coin a croisé la mairesse quelques semaines plus tard à l’inauguration d’une maison des jeunes (activité fictive) dans la municipalité voisine. Il lui a dit que le dossier de la bibliothèque cheminait bien et qu’il pourrait bientôt avoir de bonnes nouvelles à annoncer.

Anne était contente. Elle faisait pas mal plus confiance à Bill Dussault qu’à la ministre Lambert. Mais elle était quand même contente de l’avoir rencontrée.

Fin de l’histoire.

C’est plate de même, mais c’est ça qui est ça.

