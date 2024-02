Les parents, faites votre job

Quand j’ai vu la sortie du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, cette semaine, qui voulait s’attaquer au temps d’écran démesuré auquel sont exposés les jeunes du Québec, mon premier réflexe a été: «Ah non, pas encore le politique qui vient se mêler de notre vie privée...»

Ça m’a agacée. Je l’avoue.

Depuis, j’ai réfléchi et j’ai pris une bonne respiration. J’ai pris le temps d’écouter les entrevues que Paul St-Pierre-Plamondon a accordées aux différents médias.

Il a dit ceci: «L’idée, ce n’est pas de culpabiliser ou de prendre des décisions à la place des parents. Ma vie professionnelle est chargée. Un Pat’Patrouille ou un Caillou quand tu n’as plus de temps et d’énergie, je sais que ça remplit la case horaire. Mais quand tu vois les effets néfastes sur la santé physique et psychologique des jeunes, c’est alarmant», mentionne-t-il.

Il a raison. Quand on regarde les chiffres, ils font peur.

J’entendais Pierre Lavoie réagir là-dessus cette semaine et il racontait que pour les jeunes de 12 à 17 ans, c’est 84 pour cent du temps éveillé qui est passé devant un écran.

J’ai sursauté quand j’ai entendu ça.

C’est là où comme parents, on doit se bouger le derrière.

Si on veut que nos jeunes changent leurs comportements, on doit changer les nôtres. Et ça ne vient pas de moi, mais d’un spécialiste en la matière.

Stéphane Villeneuve, expert de l’intégration du numérique en milieu scolaire et professeur à l’UQAM, expliquait que si on veut réussir et abaisser le temps d’écran chez nos jeunes, ça passe par l’hygiène numérique. C’est-à-dire que les enfants et les adolescents soient capables de s’autoréguler. «Et ça commence par éduquer les parents, qui sont souvent eux-mêmes sur leur téléphone», soutient M. Villeneuve.

Je sais, ça ne fait pas notre affaire d’entendre ça, mais c’est vrai.

Et quand je dis que les parents doivent faire leur job, eh bien c’est là où l’on doit faire un examen de conscience.

Si comme adultes, on n’est pas capable de s’autoréguler, comment voulez-vous le faire avec vos jeunes?

C’est plate, mais ça fait partie des tâches d’être un parent, de mettre un cadre et une forme de discipline à la maison.

Évidemment que c’est plus facile de laisser les ados faire ce qu’ils veulent et ne pas limiter leur temps d’écran, mais les conséquences à long terme sont graves.

Nous sommes en train de devenir des zombies devant nos téléphones.

On n’a qu’à se regarder aller lors de nos moments de socialisation. En fait, je devrais dire, l’absence de nos moments de socialisation.

On attend pour un rendez-vous au garage, on sort le téléphone. On attend pour un rendez-vous chez le dentiste, on sort le cellulaire. On va au restaurant, il est fréquent de voir un couple ne pas se parler et s’occuper davantage de leurs réseaux sociaux que de la personne en face d’elle. Au cinéma, on laisse parfois la sonnerie ouverte ou même pire, on répond à un appel entrant. Oui, j’ai déjà vu ça.

On s’en va en vacances pour refaire le plein d’énergie... Qu’est ce que l’on voit apparaître sur le bord de la piscine? Notre bon vieux téléphone! Des fois qu’on manquerait quelque chose de bien important. Dans la réalité, on n’a rien raté du tout.

On est tout simplement accro.

Il y a deux ans, une situation banale m’a fait prendre conscience qu’on avait réellement un problème avec les téléphones.

Une panne électrique est survenue un soir de semaine, en plein été. La panne a duré quelques heures.

J’ai vu les enfants se désorganiser. Pourquoi? Ils ne savaient pas quoi faire sans leur téléphone.

Ils ont dû réfléchir à un plan B. Ils ont cherché une activité. Ils sont sortis dehors.

Ils ont sorti le vélo, le ballon de basket. Ce que l’on faisait de façon naturelle lorsque nous étions jeunes.

On n’a pas de mérite, il n’y en avait pas de téléphone.

Nos parents insistaient pour que nous rentrions le soir, après une journée passée à l’extérieur avec nos amis. On trouvait nos parents plates de nous faire rentrer aussi tôt.

Aujourd’hui, la tendance est renversée. On a de la difficulté à faire sortir nos jeunes à l’extérieur. C’est inquiétant.

Je ne sais pas si le Parti québécois réussira ou d’autres ont échoué.

Mais au moins, je dois donner au parti de M. St-Pierre-Plamondon d’être en mode action. Et d’arriver avec des pistes de solutions. Notamment de sortir les cellulaires des classes.

Je sais que plusieurs écoles et plusieurs centres de services scolaires ont déjà statué là-dessus.

J’irais plus loin. Terminé, les cellulaires durant les pauses. Forçons nos jeunes à se parler durant les récréations et les temps libres. Forçons-les à bouger.

Mais encore là, on peut demander à nos institutions d’agir, mais on doit faire notre part à la maison. Juste limiter le temps d’écran en famille, chaque jour, peut faire une grande différence. Et pas seulement pour les enfants, mais pour l’ensemble de la famille.

Tout le monde laisse le téléphone de côté pendant quelques heures, le temps de discuter, manger ensemble, jouer à des jeux de société, prendre du temps à l’extérieur.

Vivre ensemble. C’est aussi simple que ça.

En sommes-nous capables? À nous de jouer.