Doublement de l’autoroute 30: combien de morts faudra-t-il?

Lundi après-midi, trois autres vies ont été fauchées dans un accident survenu sur ce tronçon de route. Normalement, je devrais écrire «tronçon d’autoroute» mais parler ainsi de la 30 dans le secteur du parc industriel et portuaire de Bécancour m’a toujours semblé être d’une extraordinaire absurdité.

J’ai écrit plusieurs fois sur la nécessité d’améliorer la sécurité de la 30 à Bécancour. J’ai souvent avancé que maintenant que le doublement de l’autoroute 55 entre Saint-Grégoire et l’autoroute 20 était en chantier, il fallait sérieusement envisager celui de la 30 entre l’autoroute 55 et le secteur Gentilly.

Le développement industriel spectaculaire auquel on assiste depuis deux ans aurait dû justifier un tel aménagement. On se contente de petites mesures comme autant de diachylons sur un bobo beaucoup plus grave qu’on pense.

Mais au Québec, on aime reporter, faire des études, vérifier la faisabilité. Consulter, économiser. Procrastiner.

Or, nous sommes en 2024. Et on ne compte plus les victimes de la 30.

Il suffit de regarder l’impressionnant échangeur qu’on avait construit au croisement de l’autoroute 55 et de la 30 pour se rendre compte qu’on a laissé traîner beaucoup trop longtemps un aménagement qui, visiblement, était dans les cartons depuis la planification même de ces axes routiers.

Cette voie de circulation était censée être la colonne vertébrale du parc industriel et portuaire de Bécancour. Mais il suffit de faire quelques kilomètres sur cette route pour se rendre compte que sa configuration n’a rien d’une autoroute où l’on peut dépasser sans craindre une collision frontale. Où on peut circuler à 100 km/h en toute sécurité. C’est une route à une seule chaussée, à deux voies opposées contiguës. Une «autoroute» avec des intersections, des feux de circulation et même un passage à niveau pour une voie ferrée qui dessert le parc industriel.

Le parc industriel et ses industries – actuelles ou en construction – génèrent une importante circulation lourde, mais on observe aussi un important débit de circulation automobile.

En 2022, le débit journalier moyen annuel de circulation (DJMA) sur le tronçon de l’autoroute 30 compris entre l’autoroute 55 et la rivière Bécancour était de 11 300 véhicules, avec une pointe de 12 200 véhicules durant la saison estivale. C’est déjà beaucoup plus élevé qu’un an plus tôt, alors que sur le même tronçon, le débit journalier était de 9700 véhicules.

À titre de comparaison, on est en train de doubler l’autoroute 55 entre le secteur Saint-Grégoire et l’autoroute 20 sur une trentaine de kilomètres. Le débit journalier moyen annuel entre Saint-Célestin et Saint-Wenceslas est de 9400 véhicules, alors qu’un peu plus loin, entre Saint-Wenceslas et l’autoroute 20, il est de 11 000 véhicules par jour.

Le doublement des voies de l’autoroute 55 repose essentiellement sur une volonté d’améliorer la sécurité. On y a dénombré des accidents par dizaines au cours des dernières années.

Dans le cas de l’autoroute 30, les impératifs de sécurité sont semblables. Les voies opposées contiguës augmentent les risques de collisions frontales, qui elles-mêmes augmentent les risques de blessures ou de décès.

Mais il y a aussi un enjeu économique dont on doit tenir compte. Si on a la volonté politique d’installer des usines qui vont devenir d’importants générateurs d’emplois et donc de circulation, on devrait s’attendre à une même volonté politique de doter le secteur des infrastructures adéquates. Pas seulement pour les services, mais aussi pour les voies de circulation.

Avec le développement de la filière batterie, le transport lourd s’est accru en 2023 dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Le ministère des Transports du Québec prévoit que la tendance demeurera à la hausse cette année avant de se résorber un peu.

Mais on dirait que cette réflexion laisse sous-entendre qu’il y aura moins de circulation une fois la construction des usines complétée. Tient-on compte des centaines, voire des milliers de travailleurs qui circuleront par la suite dans le parc industriel? Assurément, ce ne sera pas des employés à qui on proposera du télétravail ou un mode de travail hybride…

Différentes initiatives ont déjà été annoncées pour sécuriser l’autoroute: le prolongement d’une voie de desserte qui longe la 30, le réaménagement de l’intersection de l’autoroute 30 et du boulevard Bécancour, et l’ajout d’une bretelle d’accès.

Là où ça pourrait devenir plus intéressant, c’est dans l’étude d’opportunité qui est présentement en cours de réalisation. Un tel exercice vise à avoir une meilleure idée des aménagements souhaitables en fonction des variations de circulation qui sont observées. Selon la porte-parole du MTQ en Mauricie–Centre-du-Québec, Roxanne Pellerin, le doublement de l’autoroute pourrait être une avenue à explorer si l’étude d’opportunité contient des recommandations en ce sens.

Si une «étude d’opportunité» peut favoriser la réflexion, souhaitons que les avis de décès des automobilistes ou des motocyclistes qui ont perdu la vie sur ce tronçon de route en fassent tout autant.

Si le député de Nicolet-Bécancour était sérieux, mardi, lorsqu’il disait qu’il préférait ne pas accorder d’entrevues aux médias «par respect pour les familles endeuillées», il devrait être conséquent et, en raison de ce même respect pour les mêmes familles et pour toutes les autres qui ont perdu un proche sur cette route, il devrait réclamer haut et fort le doublement des voies de la 30.

Les élus et les citoyens de Bécancour le demandent depuis longtemps.

Est-ce parce que c’est à Bécancour que ça ne s’est jamais encore réalisé? Voyons un peu comment ça se passe ailleurs.

On est en train de compléter le doublement des voies de l’autoroute 50 (autoroute Guy-Lafleur), entre les Basses-Laurentides et l’Outaouais. Le débit journalier moyen est de 10 300 véhicules quotidiennement, soit moins que sur l’A-30 à Bécancour. Le tronçon de l’autoroute 73 (autoroute Robert-Cliche) entre Saint-Joseph-de-Beauce et est à deux chaussées et le débit journalier moyen annuel (10 600 véhicules) est un peu inférieur à celui de l’A-30.

Mais ce n’est pas tout. L’autoroute 35 (autoroute de la Vallée-des-Forts), entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Venise-en-Québec, est à deux chaussées malgré un débit journalier moyen annuel de 6700 véhicules. Presque la moitié moins que ce qu’on risque d’observer ces temps-ci à Bécancour. L’autoroute 55 (autoroute Joseph-Armand-Bombardier) entre le lac Massawippi et la frontière du Vermont est à deux chaussées malgré un débit journalier de 3300 véhicules. Presque quatre fois moins que sur le tronçon de 18 km de l’A-30 au cœur de Bécancour.

Au lieu de dépenser des sommes considérables en radars pédagogiques, en bandes rugueuses médianes, en panneaux clignotants, en études d’opportunités ou en mesures de toutes sortes pour éviter l’investissement nécessaire, on devrait envoyer les ingénieurs à leurs planches à dessin le plus rapidement possible.

Et envoyer aussi Donald Martel au bâton comme il l’a si bien fait pour l’autoroute 55.