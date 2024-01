Les aînés abandonnés

Et si je vieillis, eh bien je deviens vieille. Il n’y a pas de préjugés là-dedans. C’est la réalité qui frappe. Et la réalité a frappé fort cette semaine.

Les médias nous apprenaient que plus de 2500 aînés ont été touchés par la fermeture et la reconversion de leur résidence dans la dernière année.

Nous ne sommes pas les pires en Mauricie. C’est à Montréal, Québec, ainsi qu’en Estrie que l’on retrouve le plus d’évictions et de reconversions. Mais on en a eu ici aussi, en Mauricie.

Notre région arrive en 4e position, avec 337 locataires qui ont perdu leur lieu de résidence entre octobre 2022 et septembre 2023.

Peu importe dans quelle région on habite, la situation est inacceptable.

De voir des personnes âgées devoir quitter rapidement leur chez-soi m’attriste profondément.

J’entendais le discours des proches cette semaine, et je trouvais ça complètement inhumain. Et c’est un discours que l’on entend tous les mois, dans toutes les régions du Québec.

Je voyais des aînés en larmes, désemparés, angoissés de se retrouver devant le vide. Certains ont perdu de la mobilité. D’autres n’ont pas été en mesure de passer au travers d’un déménagement.

Parce que pour plusieurs d’entre eux, c’est plus qu’un déménagement, c’est carrément un déracinement.

Facile de blâmer les propriétaires de RPA pour ce qui se passe actuellement. Mais dans plusieurs cas, ces mêmes personnes n’arrivent plus à joindre les deux bouts.

La journaliste à La Presse, Katia Gagnon, expliquait cette semaine à mon collègue Patrick Lagacé au 98.5 que le problème a pris naissance lors de la tragédie de L’Isle-Verte il y a 10 ans.

Elle expliquait qu’à la suite de l’incendie, il y avait eu un encadrement plus serré des mesures de sécurité en RPA. Ce qui, en soi, était une bonne chose. En fait, c’était nécessaire.

Mais ç'a amené son lot de problèmes, comme elle l’explique.

«Il y a un certain nombre de petites résidences qui devaient débourser de grosses sommes, pour correspondre aux nouvelles normes... Vous ajoutez à ça la pénurie de main-d’oeuvre, ce qui veut dire devoir payer des employés plus cher pour pouvoir les retenir. En plus, le prix de la nourriture qui augmente également. Les hypothèques aussi. Donc, il y a une catégorie de RPA qui n’y arrive plus. Qui doivent mettre la clé dans la porte et annoncer la mauvaise nouvelle aux résidents.» — Katia Gagnon, journaliste à La Presse

Quand on pousse l’analyse plus loin, différentes causes peuvent expliquer le nombre de fermetures dans les dernières années.

La pandémie a fatigué plusieurs employés. L’obligation de donner plus de soins en a aussi épuisé plusieurs.

Le fait également que les aînés vivent plus longtemps dans leur logement peut expliquer une partie du problème, comme le prix de leur loyer demeure bas.

Ça fait augmenter le nombre de tactiques et de fraudes pour parfois les sortir de leur logement.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, précisait cette semaine qu’une personne âgée qui voit sa résidence fermée ne rentre pas dans la catégorie des évictions.

Madame la ministre, on peut jouer sur les mots longtemps, mais une chose est certaine, la réalité demeure la même pour les aînés, que l’on utilise un mot ou l’autre.

Ces personnes se retrouvent à la rue. Et n’oublions pas que dans certains cas, des aînés sont laissés à eux-mêmes.

Parce que plusieurs d’entre eux sont seuls. Pas de conjoint-conjointe, pas de famille à proximité ou une famille qui ne se déplace pas pour les visiter.

C’est un problème grandissant. Et on fait du déni collectif par rapport à cette situation. On ne parle pas beaucoup du taux de suicide très élevé chez les aînés.

Six suicides sur dix sont des personnes âgées de plus de 65 ans.

C’est énorme.

Les gens âgés sont souvent plus isolés. Et je sors même du phénomène de la pandémie. Aujourd’hui, des milliers d’aînés vivent dans la solitude.

Je me souviens du discours de ma mère, à l’époque où elle faisait des soins à domicile dans les années 90, où elle nous disait que parfois, elle était la seule visite dans le mois pour des aînés.

J’étais jeune et ça me faisait de la peine.

Parce que la solitude est un drame humain. Mais on ne l’aborde pas beaucoup.

Je me souviens d’un reportage présenté il y a quelques années, à l’occasion de la semaine de prévention du suicide, où l’on entendait des personnes âgées raconter qu’ils ne voulaient pas être un fardeau pour leurs proches et préféraient mettre fin à leur jour.

Je trouvais ça épouvantable.

Nos aînés méritent mieux que ça. Ils ont forgé le Québec d’aujourd’hui. Ils ont travaillé pour que nos vies soient plus faciles.

C’est vrai qu’il est facile de les blâmer pour certaines décisions de société. Mais chaque génération blâme la précédente et la suivante pour tous les problèmes rencontrés.

C’est une vieille façon de faire qui est encore à la mode. Malheureusement.

Essayons de renverser la tendance quelque peu. Regardons ce que nos aînés nous ont légué et essayons de leur accorder du temps et de l’écoute.

Du quoi? Oui, du temps et de l’écoute.

Dans le cas du premier, on court toujours après.

Et dans le cas du deuxième, c’est un phénomène de plus en plus rare.

Il est là le problème d’ailleurs.