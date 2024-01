Comme neuf millions de gens

Oui, on est loin de cette publicité avec la chanson de François Dompierre dans laquelle Labatt se la jouait nationaliste, avec des gens de toutes les régions, unis, bière à la main.

La bière a eu le temps de réchauffer alors que le cap des 7 millions a été atteint en 1990, et 8 millions en 2017.

En 2021, l’Institut de la statistique du Québec annonçait prévoir 10 millions de Québécois d’ici 2066.

La population croit de 800 personnes par jour pouvait-on lire dans La Presse jeudi. Du jamais vu. Et le tout est très largement attribuable à l’immigration.

Au fait, vous savez qu’on peut suivre tous les changements démographiques au Canada en temps réel?

L’horloge démographique du Canada est assez impressionnant.

Par exemple, à 14h10 jeudi, un immigrant a été reçu à Terre-Neuve-et-Labrador. Une minute plus tard, une personne décédait au Nunavut et 40 secondes plus tard, un résident non permanent faisait passer la population du Québec à 9 000 105.

À 18h18 jeudi soir, un autre résident non permanent a été enregistré au Québec. Population en temps réel: 9 000 194.

Au même moment, l’horloge marquait 40 820 345 personnes au Canada.

Bonne ou mauvaise nouvelle?

Il a été question de ce bond démographique dans les couloirs de l’hôtel de Sherbrooke où étaient réunis jusqu’à jeudi tous les élus de la Coalition avenir Québec.

Bonne ou mauvaise nouvelle? Le premier ministre a tout de suite amené la question sur le terrain de l’immigration lorsque questionné lors de son point de presse de clôture du caucus présessionnel.

Il faut dire que ce cap symbolique arrive en pleine période où il est largement question d’immigration et de demandeurs d’asile.

Le premier ministre Legault a d’ailleurs écrit à son homologue canadien Justin Trudeau à ce sujet la semaine dernière.

«Il y a des plus, il y a des moins», a dit M. Legault.

«Avoir près de 150 000 demandeurs d’asile en même temps met une pression sur le logement, sur les services en santé, en éducation. Ça pose un défi aussi sur l’avenir du français. Nous ce qu’on pense est qu’on doit réduire le nombre.» — François Legault

Même chose pour les travailleurs étrangers temporaires. François Legault a dit jeudi que le Québec pourrait resserrer les critères d’admissibilité.

«On n’exclut pas ça, a-t-il dit en évoquant que la ministre de l’immigration Christine Fréchette «est en train de regarder ça». «On est en train de l’examiner.»

Un autre chantier alors que M. Legault a surtout concentrer ses inquiétudes sur les demandeurs d’asile.

François Legault en compagnie du ministre de la Santé Christian Dubé lors du point de presse de clôture du caucus de la CAQ à Sherbrooke jeudi. (Jean Roy/La Tribune)

Un peu plus tôt en matinée, le ministre des Finances Eric Girard avait lui aussi commenté ce bond.

L’immigration, a-t-il réaffirmé, est souhaitable pour contrer la rareté de main-d’œuvre.

«La contribution de l’immigration à l’économie du Québec est extrêmement positive. Mais ce qu’on a eu à court terme est une hausse disproportionnée de l’immigration temporaire», a-t-il dit.

Lui aussi a dit vouloir des «gestes» pour les demandeurs d’asile «rapidement».

Québec a demandé 470 millions de dollars au gouvernement fédéral pour les coûts passés.

En début de caucus, mercredi, François Legault a rappelé les priorités sur lesquelles son gouvernement promet de se «rencentrer». Éducation, santé, économie, environnement et identité.

Tous ces points sont influencés d’une façon ou d’une autre par la démographie et l’immigration.

De quoi donner 9 millions de bonnes raisons de parler des nouveaux arrivants. Et, souhaitons-le, le plus sereinement possible.

