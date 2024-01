Un an, deux éternités pour la CAQ

Le premier ministre François Legault lors de son discours de fermeture du caucus des élus de la Coalition avenir Québec à Laval en janvier 2023. Beaucoup de choses ont changé en un an.... (Ryan Remiorz/Archives La Presse canadienne)

Au moment où ce rassemblement des élus visant à préparer la rentrée parlementaire se tient mercredi et jeudi à Sherbrooke, un petit coup d’œil dans le rétroviseur permet de constater qu’une année, c’est deux éternités en politique.

Laval, 26 et 27 janvier 2023. François Legault trône au sommet, fraîchement réélu avec un spectaculaire et un peu épeurant 90 députés.

Le tunnel pour le troisième lien était toujours dans la mire, avant d’être abandonné en avril.

Il était aussi question des énormes besoins en hydroélectricité et comment atteindre une meilleure efficacité énergétique.

En janvier dernier, Sophie Brochu venait de démissionner de son poste de PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia lui a succédé en mai.

Au caucus de janvier 2023, on parlait encore de partir son lave-vaisselle la nuit pour viser la sobriété énergétique. Mais beaucoup d’eau a coulé sous les barrages depuis…

La dernière année a vu l’annonce du mégaprojet d’usine de batteries Northvolt, aujourd’hui objet d’une demande d’injonction pour laquelle une audience devrait d’ailleurs se tenir mercredi.

On attend le projet de loi du ministre Pierre Fitzgibbon, prévu en mars, mais Radio-Canada nous a appris la semaine dernière qu’il ouvrira la porte à la vente de production privée d’électricité par les entreprises qui pourraient la vendre pour soutenir le réseau d’Hydro-Québec.

Le ministre a assuré qu’en telle production privée n’utiliserait pas le réseau de distribution d’Hydro.

Mais déjà, certains craignent pour une brèche dans le monopole de ce fleuron. L’année a d’ailleurs commencé avec une publicité du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dans laquelle 16 000 employés syndiqués se positionnent contre la privatisation d’Hydro-Québec.

Langue française

Il y a un an au caucus de Laval, la CAQ annonçait aussi la création d’un groupe d’action pour l’avenir de la langue française piloté par le ministre de la Langue française Jean-François Roberge.

Depuis, on a vu à intervalle régulier différentes mesures. Comment oublier, en mars, cette fameuse publicité avec le faucon pèlerin dont la narration digne d’un documentaire animalier soulignait à quel point cet oiseau vraiment sick est reconnu pour être assez chill et a des skills de chasse insane.

Pub amusante, raillée par plusieurs, mais qui ciblait avec humour l’emploi croissant de termes anglais surtout par des jeunes.

Difficile d’en mesurer l’effet, cela dit.

Puis, en octobre, on apprenait que les droits de scolarité des étudiants étrangers et des autres provinces qui viennent décrocher un diplôme «à rabais» dans les universités anglophones comme McGill, Concordia et Bishop’s seraient doublés.

Devant le tollé, Québec imposerait maintenant une hausse moindre. Stay tuned!

Enfin, tout récemment, le ministre a précisé ses vues sur l’affichage commercial. D’ici 1er juin 2025, les entreprises devront s’assurer que le français occupe au minimum les deux tiers de leurs façades.

L’élection du péquiste Pascal Paradis qui a fait perdre à la CAQ la circonscription de Jean-Talon a eu l’effet d’une bombe. (Caroline Grégoire/Archives Le Soleil)

La partielle avant LA partielle

Toujours il y a un an lors du caucus de Laval, la CAQ avait annoncé que son candidat pour l’élection partielle dans la circonscription montréalaise de Saint-Henri-Sainte-Anne était le jeune militant Victor Pelletier.

Le scrutin était rendu nécessaire par la démission de l’ex-cheffe et députée libérale Dominique Anglade.

Ça aussi, on dirait que ça fait mille ans.

Certains libéraux toujours sans chef diraient peut-être même plus…

L’élection qui a eu lieu le 13 mars a finalement été remportée par Guillaume Cliche-Rivard de Québec solidaire.

Mais à ce moment, la CAQ ignorait que la démission de la caquiste Joëlle Boutin, en plein coeur de l’été, allait provoquer une autre partielle. Celle qui allait fissurer son socle et dérégler sa boussole de la CAQ.

L’élection du péquiste Pascal Paradis le 3 octobre qui a fait perdre à la CAQ la circonscription de Jean-Talon a eu l’effet d’une bombe.

Visiblement désemparé, François Legault a spontanément relancé l’idée du troisième lien.

Le reste est connu: impression d’improvisation, mauvaise idée de verser de 5 à 7 millions$ pour deux matchs des Kings de Los Angeles à Québec, montée du Parti québécois maintenant premier dans les intentions de vote.

Le gouvernement Legault arrive au caucus présessionnel de Sherbrooke deuxième dans les sondages, avec des négociations avec les profs et infirmières loin d’être réglées, la crise du logement et celle des demandeurs d’asile.

Oui, un an en politique, c’est souvent comme deux éternités.