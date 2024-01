Les Espaces bleus, «troisième lien culturel»

Officiellement, le ministre de la Culture Mathieu Lacombe fera bientôt une «mise à jour», indique-t-on à son cabinet.

Mais selon nos informations, le gouvernement évoquerait sous peu des dépassements de coûts pour justifier l’arrêt du développement de ce vaste réseau de 17 nouveaux espaces muséaux de mémoire sur l’histoire du Québec. Le réseau compte aussi une maison-mère dans la capitale.

Chaque Espace bleu devait comprendre une exposition sur l’identité, des figures ou événements marquants de chaque région, une salle multifonctionnelle et offrir des produits de la gastronomie locale.

Constater que le développement de ce réseau est aussi moribond tranche avec l’annonce en grande pompe des Espaces bleus par François Legault en juin 2021.

Drapé de fierté bleue, visiblement désireux de laisser un legs bien de chez nous, le premier ministre avait annoncé ce projet de 262 millions$. Moins d’un an plus tard on en était à 300 millions$.