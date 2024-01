Ça coûte trop cher à l’épicerie!

Mais quelle mascarade cette sortie-là. Désolée pour ceux et celles qui ont cru en cette grande scène de théâtre, mais j’avais trouvé ça burlesque. Quelques mois plus tard, je vais être obligée de vous dire que le temps me donne raison.

J’aurais aimé mieux me tromper. Mais les prix sont loin d’être à la baisse.

Les grands épiciers avaient promis de présenter un plan concret, pour permettre à la population de souffler un peu, mais on n’a jamais vu une ligne de ce fameux plan.

Je me souviens du ministre François-Philippe Champagne qui feuilletait ses circulaires après la rencontre avec les grands épiciers et qui était heureux comme un pape.

Je m’excuse M. Champagne, mais c’est un constat d’échec que nous sommes à même de constater.

Pendant ce temps-là, la pauvreté alimentaire s’enracine de plus en plus au Québec.

Je discutais récemment avec une mère de deux enfants et un père de trois enfants. Ils avaient tous les deux le même discours.

«Remplir le frigo est devenu une source d’angoisse pour moi», me dit Chantal. Chantal ne l’a pas eu facile depuis deux ans. Ç'a commencé par une perte d’emploi, une séquence de quelques mois sur le chômage, avant de se retrouver un autre emploi.

Un emploi qu’elle aime, mais avec un salaire à peine plus élevé que le salaire minimum.

«J’essaie de donner la meilleure alimentation possible à mes deux enfants, mais je dois être réaliste. Manger des fruits et des légumes et de la viande tous les jours, c’est devenu impossible. Ça coûte trop cher.»

De son côté, Patrick me raconte que ce qu’il trouve le plus difficile, c’est lorsque les enfants lui demandent: «Pourquoi papa on ne peut pas acheter ces biscuits et ces gâteaux? Ça me fait mal chaque fois», me dit-il.

«J’ai pas le choix, je dois y aller en fonction de mon budget. Mais c’est déchirant.»

Pour plusieurs citoyens, ce n’est pas une question de savoir ce qu’ils ont le goût de manger, mais plutôt ce qu’ils peuvent se payer.

«C’est pas compliqué, on paye le loyer, les comptes, les vêtements pour les enfants et tout ce qu’ils ont besoin pour l’école et ensuite, on regarde ce qu’il reste pour se nourrir. Parfois, il ne reste pas grand-chose à la fin du mois», ajoute Chantal.

«Une chance que j’ai de l’aide de ma famille. Je me compte chanceuse.»

Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Comme pour Patrick.

«Je ne peux compter sur personne. La seule aide que je reçois, c’est un panier de nourriture que je vais chercher pour me venir en aide. Ça nous aide à manger plus équilibré. Je me sens moins coupable envers mes enfants.»

La pauvreté n’est pas une nouveauté. Mais elle est de plus en plus présente, malheureusement, et je crois qu’on a atteint un niveau d’alerte inquiétant.

Chantal et Patrick vont dans la même direction. Les deux aimeraient que nos politiciens soient davantage à l’écoute de la population.

«Quand tu ne sais pas ce que c’est de manquer de nourriture, de te priver d’un repas pour que tes enfants mangent et que tu sais très bien que le lendemain, ce sera la même chose, tu ne peux pas comprendre», ajoute Patrick.

«Avoir faim et pas pouvoir se nourrir, c’est cruel. Le pire, c’est qu’on se fait juger parfois. Ça, ça me tue», me raconte Chantal, émotive.

«Avant les Fêtes, j’entendais une femme dire à une autre que quand t’es pauvre et que tu l’es pendant plusieurs années, c’est que tu as choisi de rester dans la pauvreté.»

Ça m’a donné des frisson d’entendre ça.

Les préjugés existent encore. Et ils sont plus nombreux que ce que l’on pense. Et il faut aussi se battre contre ça.

On ne choisit pas la pauvreté. On la subit.

Une étude américaine publiée en 2021 dans la revue BMC, Public Health démontrait que l’insécurité alimentaire a été associée à un risque plus élevé de 257 % d’anxiété et 253 % de dépression pendant la pandémie.

Sur les répondants, 79 % disaient que cette situation avait un impact important sur leur santé mentale.

Une étude ontarienne publiée en 2018 abondait dans le même sens. Les personnes qui vivent de l’insécurité alimentaire sont plus susceptibles d’utiliser le système de santé, d’être traitées à l’urgence et d’être hospitalisées pour des raisons de santé mentale.

Alors on attend quoi pour agir et faire une différence? Parce que c’est entre autres l’un des problèmes dans notre système de santé. Avec une alimentation saine et régulière, ces personnes ne se retrouveraient pas dans les hôpitaux. Mais c’est la triste réalité. Ils y sont et on doit les soigner.

Et si on travaillait tous ensemble pour améliorer les conditions de nos plus démunis, c’est toute notre société qui s’en porterait mieux. Mais ça ne nous intéresse pas. On préfère tourner le dos et vivre dans le déni.

Ça va nous rattraper éventuellement. En fait, je reprends. C’est déjà en train de nous rattraper.