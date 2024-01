Depuis quelques années, je suis un fidèle téléspectateur de l’émission Coup de food, animée par Sébastien Benoit et présentée sur les ondes de Zeste.

D’ailleurs, je soupçonne que cette hebdomadaire est parmi les plus appréciées de la chaîne qui fait partie de la grande famille TVA avec, peut-être, Le Restaurant.

L’intérêt que je porte à cette émission réside dans les bonnes adresses que l’on y découvre, principalement à Montréal, alors que des personnalités de tous les milieux nous amènent dans leurs restos favoris.

Et là est mon seul bémol.

De mémoire, j’y ai quand même vu quelques épisodes dans les Laurentides, à Québec, en Estrie ou à Charlevoix. Mais on quitte rarement Montréal.

Je ne suis pas contre cette préférence à la métropole. Il faut dire que le choix est vaste et que le concept même de l’émission se prête plus à une balade sur Notre-Dame à Montréal que sur Greber à Gatineau.

Mais ceci étant dit, j’aurais certainement quelques très bonnes adresses à faire découvrir à l’animateur si jamais l’envie lui prend de piquer une pointe vers l’ouest de la province.

Tournage d'un épisode de Coup de food dans une saison précédente avec Marie-Soleil Michon, à Lac-Brome. (Alain Dion, La Voix de l'Est/Alain Dion, La Voix de l'Est)

L’invité.e fait le show

Coup de food est donc une émission de télé basée sur les goûts et les préférences des invités et en ce sens, c’est l’invité.e qui fait le show.

On s’attend à découvrir une facette plus intime de celui ou celle qui entraîne Sébastien Benoit et son équipe dans des endroits parfois méconnus de l’animateur, lui-même un grand foodie.

La 10e saison a d’ailleurs pris son envol la semaine dernière.

Vendredi dernier, on a été entraîné par Nathalie Simard dans quatre restos plus intéressants les uns que les autres.

Le Loumi, sur Saint-Laurent et Le Kabinet, sur Laurier, ont définitivement piqué ma curiosité.

Avec Jason Roy-Léveillée au Kokochi Izakaya, à Verdun. (Tirée du site Zeste.ca)

Et l’animateur

Mais outre les invités — on recevra cette saison Geneviève Guilbault, Guy Jodoin, David Savard, Chantal Fontaine, Mathieu Dufour, Nour Belkhiria, Andréanne A. Malette, France D’Amour, Jonathan Roy, Olivier Dion et Jean-Michel Leblond —, il y a l’animateur.

Sébastien Benoit est le compagnon de route parfait pour les invités du jour.

À l’écoute et surtout curieux et sensible à la moindre petite confidence que son ou sa partenaire lance à la volée, Sébastien rend le tout tellement agréable.

Dans une ère où tout est clivé. Où tout débat est rendu impossible par un excès de politicaly correct, on aime tellement ce laisser-aller où la simple volonté de partager est mise de l’avant, sans préjugé.

Sébastien Benoit anime Coup de food, sur les ondes de la chaîne Zeste. (Courtoisie)

Coup de food est décontractée et, pour ma part du moins, très amusante tout en ayant forme utile pour qui veut trouver des endroits où passer un bon moment.

Je vous propose sans réserve ce rendez-vous sur Zeste, les vendredis à 22h. Il y a bien sûr les rediffusions si vous passez tout droit donc, consultez l’horaire pour tout savoir.