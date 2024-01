Doc, la tribu vous salue!

Chaque année, à l’occasion du grand défilé à traction animale du Festival western de Saint-Tite, l’ex-ministre et député fédéral de Trois-Rivières, Pierre-H. Vincent, accueillait quelques invités et connaissances à Saint-Tite. Pierre Mailloux était un indéfectible de ces retrouvailles annuelles.

PH, comme tout le monde appelait le député, réservait chaque fois une charrette, ou, pour faire local, une «wagon» tirée par deux chevaux qui prenait place à l’angle Royal et Saint-Gabriel.

Dès que le dernier attelage du défilé était passé, notre charrette s’engageait à sa suite avec nul autre comme conducteur que le Doc Mailloux.

Vêtu en cowboy de la tête «aux pieds», il dégageait à l’évidence le plus grand des bonheurs. Dès qu’il s’emparait des guides, son visage s’illuminait.

C’est vrai qu’il aimait les chevaux. Cela lui venait probablement de son père, un maquignon du lac Saint-Jean. Il possédait même un important élevage de chevaux de compétition.

Mais le Doc savait aussi qu’il allait, comme à chaque fois, connaître un grand moment de gloire qu’il allait savourer pleinement.

Car Saint-Tite, c’était un peu beaucoup son monde.

Avec Mailloux sur le banc du conducteur, c’est comme si notre charrette venait couronner un défilé déjà hautement spectaculaire.

Dès que la foule l’apercevait, c’était une avalanche de cris enthousiastes à son endroit, d’applaudissements, d’encouragements, d’appuis… jusqu’à, par moments, scander son nom. Mailloux! Mailloux! Comme une clameur!

Pour le reste des invités dans la charrette, connus ou pas, il fallait faire un grand acte d’humilité. À toutes fins utiles, on n’existait pas.

Pierre Mailloux a bien sûr toujours été contesté. Il a cultivé la controverse comme peu au Québec.

Mais à Saint-Tite, s’il y avait rarement un mécontent, il s’en tenait à un grognement. Autrement, la foule l’aurait peut-être lynché.

On l’a parfois qualifié de misogyne. À Saint-Tite, il se faisait des files de femmes pour des autoportraits avec lui.

On peut penser que la société a toujours été fortement divisée à propos du Doc Mailloux. Pas tellement en raison de sa pratique médicale, l’auguste syndic du Collège des médecins se chargeant de lui faire une guerre perpétuelle qui lui vaudra beaucoup de reproches, d’amendes et des suspensions répétées de son droit de pratique psychiatrique.

Mais surtout, en raison de ses propos, délibérément incendiaires. Car dans ses émissions radiophoniques, il aimait provoquer, conscient sans doute que plus il heurtait les bonnes consciences, plus il gagnait en popularité, en cotes d’écoute.

Dans un monde où la prétendue «rectitude», politique ou pas, commençait à s’imposer, où tout écart de propos sombrait sous la sanction des nouveaux bien-pensants, où on érigeait des échafauds pour le moindre mot jugé déplacé, Pierre Mailloux avec ses «ti-counes» à profusion, a toujours détonné.

Polémiste invétéré, il provoquait surtout par ses opinions incendiaires articulées dans un langage dru, cru, gras et, on peut le concéder, souvent grossier. On pourrait rédiger un gros recueil de ses citations explosives.

Ce n’était pas un homme de grand salon où l’on peut «perler» avec une aspiration d’élégance.

Bien au contraire, avec ses chemises à carreaux, ses cheveux hirsutes, sa barbe délinquante, son horreur de la cravate, il affichait avec fierté un look rural. Il n’y avait rien qu’il ne trouvait plus gratifiant que de se faire traiter «d’habitant». Il s’en avouait flatté.

Rien pour correspondre à l’image que pouvait concevoir le cénacle médical.

Il parlait comme on peut souvent parler dans la rue, dans les arrière-cours, dans le monde ordinaire, très ordinaire.

Mais à sa façon, il libérait la parole, même si c’était à outrance. Il avait une délinquance d’esprit. Cela le rendait polarisant, car si beaucoup se retrouvaient dans son personnage, il a pu y en avoir tout autant qui étaient parfaitement justifiés de s’en dissocier ou de le contester publiquement.

Mais tous ceux qui l’ont côtoyé vous diront qu’en privé c’était un homme d’une grande simplicité, pas du tout prétentieux, respectueux, à l’écoute et toujours habile et soucieux à donner de l’importance à son entourage.

Cela peut surprendre, mais, jeune étudiant, il pensa un moment devenir missionnaire, au Tchad, où évangélisaient des pères Capucins. On l’avait convaincu, plusieurs années plus tôt, des bienfaits de la vie de séminariste.

Il s’orienta plutôt vers la médecine, lorgnant d’abord vers la biologie à l’Université Laval. Un premier de classe, avec de constants problèmes, car, cela ne surprendra personne, il multipliait les conflits avec l’autorité.

Mais c’est à McGill qu’il se spécialisera en psychiatrie. Non sans avoir entretemps servi quatre ans dans l’armée, pour payer ses études.

Il commença sa carrière au Montreal General Hospital et au Montreal Children avant de se laisser séduire par une bourse de 18 000$ s’il s’établissait à Trois-Rivières… Où il deviendra vedette médicale et vedette médiatique.

Pour définir les Québécois, il aimait bien parler de la «tribu québécoise».

Alors, aujourd’hui, la tribu lui donne grand coup de chapeau.