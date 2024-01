À quand du renouveau?

Denis Coderre aurait appelé plusieurs membres influents du Parti libéral du Québec afin de savoir si on voulait de lui. (Paul Chiasson/Archives La Presse Canadienne)

On en a eu encore une belle preuve cette semaine, alors que nous apprenions que l’ancien maire de Montréal et ancien député libéral, sur la scène fédérale, Denis Coderre, démontrait de l’intérêt pour devenir chef du Parti libéral du Québec.

En termes de vision d’avenir, on repassera.

Il faut dire que ça ne se précipite pas pour diriger le Parti libéral actuellement. Et on peut comprendre les députés actuels de ne pas trop avoir le goût. Le parti en arrache depuis un bon bout de temps.

Et le parti n’est pas capable de reconnecter avec le peuple francophone. Sans l’appui des anglophones, dans certaines circonscriptions montréalaises, le parti serait disparu depuis longtemps.

Pourtant, il y a de bons éléments chez les libéraux avec les Marwan Rizqy, André Fortin, Moncef Deraji, Jennifer Maccarone et Enrico Ciccone.

Ce qui me fascine par contre, c’est que les libéraux ne semblent pas comprendre le message.

À de nombreuses reprises, les membres du parti ont répété qu’ils devaient être à l’écoute des Québécoises et des Québécois de partout en province. Qu’ils devaient se rapprocher des régions du Québec.

Avez-vous vu des exemples concrets de ces belles paroles être appliqués récemment? Pas moi.

Choisir Denis Coderre comme l’homme de la situation pour relancer les libéraux serait une grave erreur.

Je lisais mercredi la déclaration de M. Coderre, à la station communautaire CKVL, qui confirmait son intérêt pour le poste.

Je le cite: «Est-ce que j’y pense? Oui. Est-ce que c’est sérieux? Oui. Est-ce que j’ai la qualité de mes défauts? Inquiétez-vous pas, je sais faire la différence entre le chant des sirènes et la réalité. Est-ce que je suis controversé? Au coton. Est-ce que je suis connu? Je cherche encore le 5 pour cent de la population qui ne me connaît pas.»

On reconnaît bien dans ces propos toute l’humilité de Denis Coderre.

Tout n’est pas dans le fait d’être connu. Et si je me base sur les vox pop de Guy Nantel dans les dernières années, où l’on voit une partie de la population incapable de nommer le premier ministre du Québec, je vous annonce, M. Coderre, qu’il y a plus que 5 pour cent de la population du Québec qui ne sait même pas vous êtes qui.

Je sais que ça risque de vous faire de la peine, mais c’est la réalité.

Denis Coderre aurait appelé plusieurs membres influents du Parti libéral du Québec afin de savoir si on voulait de lui. Il aurait entre autres posé la question, êtes-vous tannés? Il semble avoir reçu une réponse qui faisait son bonheur.

Le problème, M. Coderre, et je ne pense pas vous apprendre ça, ce sont les électeurs qui ont le dernier mot. Et vous l’avez appris à la dure, lors de votre dernière défaite aux mains de Valérie Plante, à la mairie de Montréal.

Si vous allez de l’avant, vous aurez un mandat colossal devant vous. Je vous souhaite bonne chance.

Élargissons un peu la conversation.

Tant et aussi longtemps que les partis politiques ne feront pas place à de nouveaux joueurs, à plus de jeunes, avec de nouvelles idées, le taux de participation continuera à plafonner et pire, à baisser de façon considérable.

Parce qu’on va se le dire, on en a un peu marre des mêmes discours, des mêmes phrases prémâchées, des guerres de mots à l’Assemblée nationale. Des guerres d’ego qui prennent trop de place. Des attaques personnelles, des promesses reniées ou abandonnées. Des réponses peu convaincantes et parfois d’absences de réponses.

C’est devenu ça la politique. Et c’est triste.

Les gens en ont ras le bol des vieux discours. Des mêmes engagements qui ne donnent pas de résultats.

Et pourtant, je regardais les jeunes adultes participer au Parlement jeunesse il y a deux semaines et je trouvais qu’il y avait du beau là-dedans.

Je me suis permis de rêver à une autre façon de faire, un autre discours, des idées innovantes, des débats qui font avancer les enjeux de société.

Je rêve de voir des jeunes assumés, prêts à prendre la relève, avec leurs idées, leur façon à eux de faire de la politique. Qui ne reproduiront pas les mêmes erreurs du passé.

Je sais, j’ai de grands objectifs.

Parce que ce n’est pas en ramenant toujours les mêmes acteurs politiques du passé qu’on va faire avancer le Québec. Et je ne dis pas ça par manque de respect envers ceux et celles qui ont donné de leur temps.

Mais vient un moment dans la vie où l’on doit laisser sa place, accepter que notre temps est fait, que nous ne sommes pas irremplaçables.

Parce que c’est la réalité. On peut avoir fait de grandes choses et savoir le moment où ça s’arrête. Pas toujours facile de devoir passer à autre chose. D’admettre que notre temps est fait.

Mais il faut parfois penser au bien-être collectif, plutôt que le bien-être individuel.

C’est un concept plus difficile à appliquer pour certains.

Arrêtons de vivre dans le passé et préparons les choses pour ceux et celles qui nous succéderont. Ce serait un beau leg à leur laisser.

En sommes-nous capables?