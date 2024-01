Sam Hamad à la mairie de Québec. Encore?

L'inauguration du nouvel amphithéâtre le 9 septembre 2015. Sam Hamad est à droite du premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, sur cette photo où on reconnait aussi l'ex-maire de Québec Régis Labeaume et les anciens députés Sébastien Proulx, Raymond Bernier et André Drolet. (Erick Labbé/Archives le Soleil)