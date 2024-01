Et si on changeait les choses

Une chose est certaine, ceux et celles qui ont été impactés par la pandémie et les négociations des derniers mois sont les élèves. (Frederic Matte)

Je vous rassure, je ne ferai pas la mienne de façon personnelle. Je vais y aller de façon collective. Et sur ma liste, il n’y en aura qu’une seule: l’éducation.

Et je ne parlerai pas de ce qu’il manque en éducation; je l’ai fait à quelques reprises depuis deux ans. Mais je veux que l’on parle d’éducation pour les bonnes raisons. Je suis tannée que les jeunes écopent de nos mauvaises décisions.

Je ne veux pas seulement revenir sur la pandémie et sur les négociations des derniers mois dans la fonction publique pour expliquer le phénomène. Mais une chose est certaine: ceux et celles qui ont été impactés de ces deux situations distinctes sont les élèves. Et ce sont souvent eux les grands oubliés.

Les jeunes qui ont de la facilité s’en sortent assez bien. Mais ceux ayant des troubles d’apprentissage et qui ont de grandes difficultés à l’école accumulent les retards depuis les quatre dernières années.

C’est inquiétant. Certains ont décroché et d’autres sont en situation d’échec constante.

On doit revoir les choses pour que nos jeunes réussissent à acquérir le bagage nécessaire à leur apprentissage.

Combien de fois on a entendu la phrase suivante durant une campagne électorale: «l’éducation sera NOTRE priorité»?

Foutaise. Elle sera NOTRE priorité, mais après la santé, après les routes et j’en passe.

On ne veut plus de ces discours-là. On doit faire les choses différemment.

Le problème, c’est que ce n’est pas notre système qui est mauvais dans son ensemble. Ce sont les décisions douteuses prises par nos différents gouvernements au fil des ans qui ont fait mal.

En voici un exemple concret. Le fait de vouloir intégrer les élèves en difficulté dans les classes ordinaires a été une grave erreur. En agissant ainsi, on accompagne mal ceux et celles qui ont des besoins précis et on ne développe pas, de l’autre côté, les compétences des élèves doués.

Les deux côtés sont perdants. C’est un échec sur toute la ligne.

Il y a quelques années, j’ai eu le bonheur de lire de livre de Marc Vanesson, un spécialiste de l’éducation en France, qui s’intitulait: « Tous éducateurs, et vous? » M. Vanesson plaidait pour une prise en charge collective de l’éducation, qui ne se limitait pas seulement à la question scolaire.

Il soutient que nous nous sommes dédouanés de nos responsabilités envers les jeunes générations.

«On paie le prix de nos erreurs», disait-il en entrevue, lors de la sortie de son livre en 2017. «Une partie de la jeunesse française décroche et les divisions s’installent de plus en plus».

Il ajoute ceci: «Les rares fois où l’on parle d’éducation, c’est pour débattre sur les programmes scolaires ou le nombre de demi-journées de classe. On fait fausse route»

M. Vanesson termine en disant une phrase déterminante: «La question n’est pas de faire de l’éducation une priorité parmi d’autres, mais bien de reprendre conscience que l’éducation est l’essence d’une société.»

Je me dis que si c’est vrai en France, ça doit l’être ici également?

Le Québec n’est pas tant différent des autres. Combien de réformes en éducation ont été appliquées au Québec au fil des ans? Trop nombreuses.

Et les résultats? Catastrophiques. Ce n’est pas compliqué, à chaque réforme, on sacrifie une génération. Seriez-vous capable de me donner une grande réussite en éducation dans les dix dernières années? J’en cherche et je n’en trouve pas.

Et comprenez-moi bien, je ne cherche pas de coupables. Je cherche des solutions.

Je termine cette première chronique de l’année avec quelques questions. Si les enfants pouvaient voter et s’ils payaient des impôts, aurions-nous plus de temps et d’intérêt à leur consacrer? Est-ce qu’on prendrait le temps de les écouter, de savoir comment ils voient les choses? Est-ce que de prendre le temps de les écouter pourrait nous amener vers des pistes de solutions intéressantes? Parce qu’aux dernières nouvelles, ce sont eux les principaux intéressés.

Ça changerait des solutions proposées par la même clique habituelle.

Ça commencerait bien 2024, je trouve.

Certains se sont fait souhaiter du succès dans leurs études le 1er janvier dernier. Mais le succès, ça se travaille et ça se travaille de façon collective.

Sur ce, bonne année éducative.