Et si on tendait la main

Chaque année, je pense à ceux et celles qui sont seuls. Et ça me rend triste. (123RF)

Confrontées à la triste réalité de la pauvreté, des personnes seules, avec ou sans enfants, appréhendent la période de Noël et ses nombreux facteurs de stress avec angoisse.

J’ai déjà écrit sur le fait que nous sommes dans une société de surconsommation. Eh bien pour ceux et celles qui n’en ont pas suffisamment à la fin du mois pour nourrir leur famille, la question n’est pas de savoir s’ils offriront des cadeaux cette année, mais plutôt de savoir comment faire pour passer au travers de cette période.

La fête de Noël est traditionnellement une fête de famille. Mais c’est également le moment où les associations, organisations et mouvements d’actions solidaires cherchent des moyens pour permettre aux personnes isolées de ne pas passer un Noël dans la solitude.

Chaque année, je pense à ceux et celles qui sont seuls. Et ça me rend triste.

Même constat lorsque je regarde ceux et celles qui auront de la difficulté à manger dans les prochaines semaines.

C’est connu, le nombre de personnes pauvres est en augmentation importante dans notre région depuis quelques années. On en a parlé amplement en 2023.

J’avais une réflexion cette semaine, en pensant à Noël. Si chaque famille bien nantie du Québec acceptait de donner un cadeau de moins cette année dans chacune de leur famille et le donnait plutôt à un organisme qui vient en aide aux plus démunis, il me semble que cette fête retrouverait un peu plus de sens. On y ajouterait de l’humanité. Et on en a besoin.

Vous savez ce qui fait que le temps des Fêtes est une période marquante et unique? C’est lorsque l’on revient à l’essentiel. Et que l’on retourne en arrière. C’est-à-dire à l’enfant que nous étions. Allez-y, faites l’exercice.

Heureux de voir le sapin prendre forme en décembre, la beauté des lumières extérieures, la musique de Noël qui réchauffe nos cœurs, l’attente du père Noël qui descend de la cheminée pour venir porter les cadeaux...

En n’oubliant pas les biscuits qu’il a mangés au passage. L’attente du 24 au soir. En essayant de dormir quelques heures, en espérant que ça passe plus vite.

C’était ça la magie de Noël. Et elle est encore présente si on s’y attarde un peu.

Dressons une liste de ce qui nous fait plaisir durant cette période de vacances. Je me lance.

En première position, dans la phrase: «Congé des Fêtes», il y a le mot congé.

Que du bonheur de s’arrêter pendant un certain temps, de ne pas avoir d’horaire, de prendre un café jusqu’à 10h, si le coeur nous en dit. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça rime avec bonheur.

Autre petit bonheur du temps des Fêtes, c’est de passer du temps de qualité avec ceux et celles qui nous sont chers.

C’est souvent là qu’on ne prend pas le temps de s’arrêter totalement. Juste de profiter du moment. Et de le savourer pleinement.

Autre petit bonheur qui rime avec temps des Fêtes, c’est de cuisiner en famille. C’est un moment que je chéris avec ma mère. De concocter le menu de Noël et les desserts qui feront le bonheur de ceux et celles qui viendront nous visiter est un plaisir immense. Cuisiner à plusieurs nous ramène les bonnes vieilles traditions de l’époque. C’était ça à l’époque. Pourquoi on ne le garderait pas vivant?

Je me souviens de tourner autour de la table quand j’étais petite, en attente de voir les plats être déposés pour le service. Je me souviens de voir les tables se remplir et se vider aussi rapidement, en un éclair.

D’attendre la visite à partir de 17h. De trouver que le temps ne passe pas assez vite. De sauter, avec cousins et cousines, dans les manteaux de fourrure des matantes pendant que les hommes placent les bottes dans le bain.

Et oui, en passant, pour les plus jeunes, ça se passait de même dans le bon vieux temps, comme disait la chanson. Je me souviens aussi de mon grand-père qui sortait les cahiers de la bonne chanson. Les plus vieux s’en souviendront. Et on chantait ensemble, en choeur, jusqu’aux petites heures du matin.

C’était ça pour moi, un vrai Noël.

Noël n’était pas déterminé par l’argent. Mais par les vraies valeurs. Celles de la famille, de l’entraide, de la joie de se retrouver, de festoyer ensemble.

Et venait le moment de la bénédiction. Parce que c’était ça dans la famille de ma mère. Mon grand-père avait pris cette habitude de tous nous bénir à Noël. Je regardais ma grand-mère, ma mère et mes tantes pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi elles pleuraient.

J’essayais de comprendre pourquoi elles étaient tristes. Parfois, elles l’étaient, parce que quelqu’un de la famille nous avait quittés dans la dernière année. Mais d’autres fois, je crois qu’elles étaient plutôt conscientes que le temps passe vite, que les années filent à vive allure et que parfois, on aimerait arrêter le temps.

À défaut de pouvoir l’arrêter, on pourrait s’arrêter quelque peu et réfléchir à ceux et celles qui n’auront pas le Noël qu’ils auraient souhaité avoir cette année.

Parce que l’année a été difficile. Pour toutes sortes de raisons.

Eux aussi ont le droit de rêver à un Noël heureux, festif et rempli de beaux moments.

Je nous souhaite pour 2024 de retrouver un peu de notre humanité. De retrouver le sens du mot partage.

Parce que le bonheur qui se partage est celui qui reste gravé dans notre mémoire.

Joyeux Noël tout le monde!

Je nous souhaite d’être heureux... ensemble.