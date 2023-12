La fatigue, la maladie du siècle

C’est un discours que j’entends de plus en plus souvent. À quel moment, comme société, sommes-nous devenus si fatigués? Sommes-nous une société plus faible que ceux et celles qui nous ont précédés?

J’ai toujours en tête, lorsque je pense à la fatigue, à quel point nos grands-mères, grands-pères, arrière-grands-mères et arrière-grands-pères devaient être fatigués après leur journée sur la terre, leur journée à s’occuper des enfants. À faire la nourriture, le ménage, les tâches domestiques quotidiennes.

Et on ne parle pas de faire à manger pour deux enfants. On parle d’une marmaille de 7, 8, 10 et même 12 enfants. C’était ça la réalité dans le temps. Ma grand-mère paternelle en a accouché 17 et 13 ont survécu. Ses journées commençaient à 5h le matin et se terminaient souvent autour de minuit.

Je n’ai pas assez connu ma grand-mère pour savoir si elle se plaignait de la fatigue. Mais elle avait toutes les raisons du monde de s’en plaindre. La tâche était colossale. Je sais, c’était une autre époque. J’en conviens. Mais je pense que nous nous plaignons le ventre plein.

J’écoutais récemment le documentaire Crevée avec Bianca Gervais. Elle s’est penchée sur le phénomène de la fatigue. Elle s’est tournée vers différents spécialistes pour comprendre le phénomène.

Dans ce documentaire, ils abordent la performance parentale, la vitesse d’exécution, l’obligation d’être toujours disponible et le lien au travail.

Un des épisodes aborde la fatigue au quotidien. Que vous soyez parents ou non. J’avais hâte d’entendre des spécialistes nous expliquer pourquoi nos grands-parents semblaient moins souffrir de la fatigue que nous, aujourd’hui.

Les sociologues et historiens interrogés ont expliqué que le quotidien de nos grands-parents était rythmé par la temporalité. Quand le soleil se couchait, c’était la fin du travail.

Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait d’accord avec cet énoncé. Comme je le disais précédemment, ma grand-mère allait dormir bien après le coucher du soleil.

Une chose est certaine, c’est qu’il y a un phénomène bien présent au Québec. À peu près tout le monde est fatigué, mais plusieurs préfèrent se taire, pour ne pas être jugés.

Il existe encore un tabou envers la fatigue. Parce que d’avouer que tu es fatigué, pour certains et certaines, c’est avouer une certaine forme de faiblesse.

Je pense que l’un des problèmes de notre société, c’est qu’on s’oblige parfois à faire des choses, des activités, des tâches, qui nous rendent malheureux. On veut tout réussir et prouver à tout le monde que l’échec n’est pas une option.

On doit être une bonne mère, une bonne soeur, une bonne amie, une bonne épouse, une bonne gestionnaire, une bonne employée.

Même chose pour les hommes. Le père protecteur, le mari disponible, l’ami à l’écoute, le bon travailleur.

C’est normal, on est dans une société de performance. Plus tu en fais et plus tu es reconnu. Plus tu as un statut. En plus de ça, on a décidé qu’on n’avait pas le droit à l’erreur. Et un autre aspect rentre en ligne de jeu. La fameuse comparaison. On se compare constamment.

Parlez-en aux mères qui viennent d’accoucher. Elles passent leur temps à se comparer. À comparer le développement de leur bébé. Se demander si elles en font assez. Si elles allaitent correctement, assez longtemps, ou trop longtemps. Si leur bébé parle et marche plus tôt que celui du voisin ou d’une amie, elles le voient comme une réussite. Elles doivent perdre leur poids rapidement et reprendre leur taille le plus vite possible. Parce qu’elles sont des superwomen.

Je déteste cette expression. Elle me lève le coeur. Parce qu’à cause de ce terme odieux, les femmes se mettent une pression constante.

Les hommes aussi, mais d’une autre façon. Chez les hommes, c’est souvent dans le cadre de leur travail.

Et quand arrive le moment de se retrouver à la maison, au lieu de se reposer, de profiter des moments de tranquillité, on cherche à battre un record du plus grand nombre d’activités dans une fin de semaine. Et ça recommence la semaine suivante. Jusqu’à temps qu’on prenne le temps de s’asseoir et reconnaître la fatigue qui s’installe de plus en plus.

Mais on continue quand même. On termine l’année de la même façon.

Avec le temps des Fêtes qui arrive à grands pas, ça ne s’améliore pas. Juste à penser aux nombreuses célébrations, aux repas à concocter, aux cadeaux à terminer et on a la goutte dans le front.

Pourquoi s’imposer tant de supplices? Pour impressionner, pour avoir l’impression qu’on est meilleurs que les autres?

Au détriment de quoi? De notre santé. Malheureusement. Pas seulement la santé physique, mais également la santé mentale.

On en parle beaucoup de santé mentale, mais est-ce qu’on prend vraiment le temps d’analyser notre comportement?

Clairement pas assez. En résumé, on crée notre propre fatigue, en voulant épater la galerie. Jusqu’à temps que l’on frappe le mur.

À une semaine de Noël, pourquoi on ne s’offre pas du temps? Du bon temps oui. Mais juste du temps. Point final.