Madame la déconnectée

J’aurais aimé qu’elle le reconnaisse dès son retour au Québec.

Rappelons les faits. Magali Picard, en compagnie d’une délégation de la FTQ, a quitté le Québec pour Dubaï mercredi, afin de participer à la COP28, qui discute des enjeux environnementaux, alors que les négociations se poursuivent entre le Front commun syndical et le gouvernement.

Quel faux pas. Plus que ça. Une erreur de débutant. Une erreur de jugement.

Ce que je déplore dans l’attitude de Mme Picard, c’est son discours à son retour. Elle aurait dû présenter des excuses à ses membres. Ça aurait été la moindre des choses. Mais il n’en est rien.

En fait, si le dossier n’avait pas fait autant de vagues dans les médias, je ne crois pas que Magali Picard serait revenue au bercail, aussi vite. Et où ça dérange le plus, c’est surtout que l’on connaît le style de la présidente de la FTQ. Elle ne laisse rien passer. Elle peut parfois être cinglante.

Ce n’est pas un défaut en soi, mais si tu agis ainsi, tu dois t’attendre au même traitement en retour.

Je fais juste imaginer le discours qu’elle nous aurait servi si c’était Sonia LeBel qui avait quitté pour la COP28 à Dubaï.

J’entends déjà ses propos. «Quel manque de respect envers les syndiqués, envers les employés de l’État. Voici ce que Madame LeBel pense de vous. En pleines négociations.»

Elle aurait été la première à déchirer sa chemise sur la place publique.

Est-ce que c’est là qu’on peut dire «l’arroseur, arrosé»? Ça ressemble pas mal à ça je crois bien.

Il faudrait peut-être rappeler à Mme Picard que ses membres, qui versent de généreuses cotisations à la FTQ, se gèlent le derrière actuellement sur les lignes de piquetage. Qu’à moins d’une entente dans la prochaine semaine, ses membres retourneront dans une grève de sept jours consécutifs, sans salaire.

On va se le dire, Magali Picard vient de prendre toute une débarque. Et elle fait mal à tout le mouvement syndical.

C’est l’ensemble du Front commun qui en sort affaibli. Parce que dans la vie, tout est une question de perception.

Magali Picard, celle qui accuse le gouvernement d’être déconnecté de la réalité, s’est elle-même déconnectée de ses membres. Parce que oui, faut être un peu déconnectée pour partir à l’étranger, actuellement.

Je discutais cette semaine avec Robert Comeau de l’APTS et à la question à savoir s’il serait parti à l’étranger actuellement, sa réponse a été non. Et il a même ajouté qu’il avait reçu une offre pour se rendre à l’étranger dans les derniers mois et qu’il a préféré demeurer ici. Ça l’honore.

On va élargir un peu la question. Croyez-vous vraiment que la FTQ va changer quelque chose sur l’enjeu des changements climatiques?

Personne ne remarquera que Magali Picard a quitté Dubaï. Ce n’est pas une opinion, c’est un fait. Ce genre de convention n’est là que pour le paraître. C’est un grand cirque.

Comme si ce n’était pas assez, ça se passe dans un pays où le pétrole mène le monde. En termes de conseils environnementaux, ce n’est pas du côté de Dubaï que je vais me tourner. Tout ça n’est qu’une grande mascarade.

Nous pourrions également analyser à quel point les Émirats arabes sont un endroit indigne en termes de respect des travailleurs.

Souvenez-vous au début des années 2000, alors que l’on bâtissait les grandes tours, toujours plus hautes les unes que les autres, à quel point les travailleurs étrangers étaient mal traités.

Des tonnes de reportages ont été faits à ce sujet. Les conditions de travail et de vie des travailleurs indiens, pakistanais et bangladeshis étaient déplorables. Ils étaient mal payés et parkés dans des camps d’hébergement miteux.

On avait même eu le culot de leur enlever leur passeport, pour ne pas qu’ils se promènent en ville. On ne voulait pas les voir, point final.

Voilà comment on gère les travailleurs là-bas.

Alors Mme Picard, vous qui êtes la grande défenderesse des travailleurs, vous devriez regarder quelque peu l’histoire du pays où vous mettez les pieds avant d’acheter un billet d’avion.

Parce que pour un syndicat aussi fort et puissant que la FTQ, il est plus que douteux de se déplacer dans un tel endroit.

Mais je vous comprends, messieurs et mesdames, c’est vrai qu’il fait beau à Dubaï. La température est plus belle là-bas qu’ici ces temps-ci. Je le reconnais.

Mme Picard, votre place est ici, avec vos membres. Votre travail est de vous assurer de faire avancer des négociations qui piétinent.

Votre devoir est de soutenir vos membres qui, à l’approche des Fêtes, se retrouvent sans salaire.

Vous allez éventuellement devoir présenter des excuses à vos membres. Je n’en démords pas. C’est une question de respect.

Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Je vous souhaite de retrouver l’aplomb qui vous caractérise.

Dubaï vous attendra. Promis.