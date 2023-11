C’est le chroniqueur qui pleure

Karl Tremblay et Marie-Annick Lépine, aussi membre des Cowboys Fringants, avec qui il a eu deux enfants. (Yan Doublet/Le Soleil)

Cette soirée-là passera à l’histoire pour plusieurs raisons.

D’abord, ce fut la plus grosse foule pour un artiste québécois. Les Cowboys fringants avaient chanté avec une chorale de 90 000 personnes.

Ensuite, l’élan spontané d’une telle foule envers un artiste fut tout à fait unique. Les images prises de la scène où on pouvait voir les Plaines d’Abraham remplies jusqu’au bouchon étaient plus qu’émouvantes.

Ces dizaines de milliers de petites lumières braquées sur la scène ou plutôt sur Karl offraient une vision de paradis, plus que prémonitoire, pour ce troubadour qui a conquis une nation avec sa musique et ses textes.

Le fameux spectacle des Cowboys fringants au Festival d'été de Québec en juillet 2023. (Le Soleil, Frédéric Matte)

Le grand Karl a touché beaucoup plus qu’une génération de Québécois.

Il a remis bien souvent les pendules à l’heure. Il a traversé l’Atlantique avec ses camarades pour offrir une parcelle d’Amérique à l’Europe. Cette Amérique qui vit en français et qui protège son héritage avec courage.

Les témoignages continuent d’affluer à la suite du départ de Karl Tremblay. Ce ne sont pas ces quelques lignes qui changeront les choses, mais il fallait que je noircisse une dernière page pour ce gentil géant, dont la sagesse et la résilience m’inspirent de plus en plus.

Comme tout le monde, je déplore ce départ trop rapide, qui me bouleverse.

•••

Cet été, après ce grand show sur les Plaines, j’ai écrit une chronique questionnant les décisions des Cowboys de ne pas mettre leur tournée des festivals sur pause.

Je remettais en question le fait que tous les organisateurs de festivals où ils étaient programmés profitaient de ce qui venait de se passer à Québec pour mousser leur propre événement en profitant de cette vague d’amour.

Souvenez-vous que les Cowboys annonçaient ou non leur présence en fonction des traitements et de l’état de santé de Karl.

Au moment de la publication de cette chronique, on venait d’annuler leur présence à Sherbrooke et à Saguenay.

J’ai alors écrit que, pour le bien des fans et de Karl, les Cowboys devraient prendre congé pour l’été.

Ma chronique avait alors provoqué de vives réactions. Plusieurs avaient mal interprété mes propos, dont Marie-Annick Lépine, la conjointe de Karl Tremblay.

Elle m’avait alors écrit un long courriel, très critique, m’accusant de profiter du nom de son groupe pour accumuler les clics.

Elle ajoutait que c’était la sagesse de Karl qui l’avait empêché de faire une sortie publique pour dénoncer mes propos.

Ce courriel m’a frappé plus fort qu’un coup de massue.

Mais j’ai compris sa colère, même si j’étais convaincu qu’elle n’avait pas bien saisi vers qui je dirigeais mon message. Elle me prêtait des intentions que je n’avais pas.

Mais moi non plus je n’avais pas compris une chose pourtant essentielle : Karl voulait remonter sur scène même affaibli par la maladie.

J’ai écrit cette chronique en pensant aux fans, mais Karl avait aussi la même préoccupation. Il voulait être là pour eux, sur scène.

•••

Au lendemain de cette annonce qui a ébranlé le Québec, les questions fusent dans ma tête.

Qu’adviendra-t-il de ce groupe déjà légendaire?

Quand pourrons-nous écouter ce dernier album qui est en cours de réalisation?

Aujourd’hui, le Québec pleure, mais le chroniqueur aussi.

Salut Karl!