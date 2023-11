Entre potinage et salissage

Qui d’entre nous peut se targuer de n’avoir jamais lu ou même partagé une rumeur sur un de nos artistes préférés?

Nier notre attirance au potinage, c’est comme renier notre amour pour nos vedettes.

J’avoue ne pas résister à un p’tit coup d’œil à ces magazines en attendant de passer à la caisse d’un supermarché, et vous?

Allez, soyez honnêtes. On est entre nous.

Ceci dit, ce qu’on appelait à l’époque les «journaux jaunes» ne sont pas très méchants, ou du moins pour la plupart. Habituellement, on tapisse les pages de ces publications de photos de tapis rouge, d’entrevues «exclusives» sur les grossesses des vedettes de l’heure ou bien sur les doutes existentiels des personnalités en vue.

Rien de bien méchant, disais-je.

Mais là où le bât blesse, ce sont les gros titres racoleurs et souvent trompeurs écrits par certains médias web sur les réseaux sociaux.

Depuis le blocage des sites de nouvelles traditionnelles par Meta, ce réseau pullule de médias plus ou moins crédibles.

Rafaëlle Roy a été prise à partie par le site Qc Scoop. (Photo facebook)

Dernièrement, le dérapage du site QC Scoop concernant une «nouvelle» qui impliquait la chanteuse Rafaëlle Roy a fait bondir de nombreux internautes. Plusieurs personnalités comme Véronique Cloutier et Guy A. Lepage ont d’ailleurs dénoncé le site qui a poussé la note du sensationnalisme beaucoup trop loin.

Rappelons que le site a publié une photo montrant la jeune artiste dans un hôpital, accompagnée de policiers. Ce cliché, pris par un quidam anonyme qui passait par là, était accompagné d’un texte dont le propos était complètement faux. De la fausse nouvelle à son meilleur. Les responsables du site ont même dû s’excuser publiquement. Quelques lignes sur un fond jaune — drôle de hasard — et criblé de fautes d’orthographe.

Pathétique.

Qc Scoop a publié des excuses sur les réseaux sociaux. (Capture d'écran Facebook)

Après avoir été larguée par son agence, la plateforme vient aussi de perdre son fournisseur de services, a appris La Presse. On constate que, même si le site est toujours accessible, plus rien n’est publié depuis le 7 novembre. Et c’est tant mieux.

Ce site – comme bien d’autres – se targue d’être un «site web d’actualités». Et pourtant, on est loin de la nouvelle quand on publie des photos hors contexte sur un site qu’on dit suivi par plus de 500 000 personnes!

Ils sont des dizaines à sévir sur les plateformes de Meta. Et la très grande majorité de ces sites reprennent sans gênes et surtout sans citer leurs sources, des bouts de textes publiés par des médias traditionnels crédibles et rigoureux qui eux, ne peuvent plus relayer leurs informations sur ces mêmes plateformes.

De ce fait, les «QC Scoop» de ce monde ont le champ libre et profitent d’une visibilité accrue en raison de l’absence des grands médias.

Pour ceux et celles qui croient s’informer auprès de sites comme Qc Scoop, L’Informateur ou bien Monde de stars, En Vedette, VedetteQuébec, Grands Titres, etc., je vous suggère de faire quelques vérifications avant de partager ce que publient ces soi-disant médias d’information parce que visiblement, ils ne le feront pas à votre place.

Entre potinage et salissage, la ligne est très mince.