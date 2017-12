Une séparation sans douleur pour Orange O'Clock

Gros changement pour Orange O'Clock : le guitariste Anthony Simoneau Dubuc quitte le bateau. Son départ ne met toutefois pas en péril l'existence du groupe sherbrookois, qui continuera d'exister en format duo. Les deux frères, Mickael et Raphael Fortin, sont d'ailleurs à peaufiner les chansons d'un deuxième disque qu'ils espèrent lancer au printemps 2018.

« Le départ d'Anthony, c'est quelque chose qu'on sentait venir depuis plusieurs mois. On a pris la décision conjointement. Pour lui, le groupe devenait un plan B, alors que de notre côté, ça reste le plan A. On n'était plus à la même place », résume Mickael.

Il y a aussi qu'Anthony habite Montréal depuis maintenant plusieurs mois. Avec un travail à temps plein là-bas, il avait du mal à trouver le temps nécessaire pour les répétitions : « C'était un peu comme une relation à distance dans un couple : ça devenait trop compliqué de continuer. Je me suis fait une vie à l'extérieur de Sherbrooke et je ne pouvais pas m'investir autant qu'eux l'auraient voulu. Depuis sept ans, on fait tout en fonction du groupe. J'ai 22 ans, et je réalise que j'ai aussi d'autres intérêts que la musique, des intérêts que j'ai le goût de nourrir. Je pense à la photographie et aux arts visuels, par exemple. J'aimerais voyager également. Ce qui m'habite, actuellement, c'est un sentiment de liberté. J'ai des options devant moi, une page blanche, en quelque sorte. »

La séparation s'est faite sans douleur, sans déchirure.

« Les gars d'Orange et moi, on se laisse en bons termes », dit celui qui compte continuer à gratter la six cordes, peut-être avec d'autres musiciens.

Avancer avec Éloi Painchaud

Au cours de la dernière année, le groupe (vainqueur de Sherbrooklyn 2012 et récipiendaire du titre de Best Canadian Artist décerné par CBC Music en 2015, notamment) a réalisé des contrats de création pour Air Transat et le Cirque Éloize. Surtout, il a passé plusieurs heures avec Éloi Painchaud à travailler les chansons qui figureront sur sa prochaine galette. Au fil de tout ce temps partagé devant le micro de son studio à Morin-Heights, l'ex-Okoumé est devenu un ami.

« Il nous reste du travail à faire, un bout de chemin qu'on ne fera pas nécessairement avec Éloi, parce qu'il a aussi d'autres obligations. Mais son apport a été fondamental. C'est quelqu'un de vrai et d'humain, qui nous a ramenés à l'essentiel. À son contact, on s'est rendu compte qu'on ne faisait plus nécessairement de la musique pour nous-mêmes. On était en train de s'oublier en pensant nos chansons en fonction des formats radiophoniques ou de ce que les autres attendaient de nous. On revient donc à la base, à ce qu'on a vraiment envie de faire en musique », explique Mickael.

C'est lui qui écrit et compose la majorité des titres du groupe depuis les débuts de celui-ci. « Mais Raphael commence à s'y mettre, lui aussi », précise le chanteur et pianiste de 22 ans. Avec la nouvelle configuration du groupe, les talents multi-instrumentistes des deux frangins seront davantage mis en lumière.

« Raphael a surtout joué de la batterie au sein du groupe, mais comme moi, il fait du piano depuis l'âge de cinq ans. On va s'échanger les instruments sur scène. Et on ne ferme pas la porte à l'idée d'engager des musiciens qui nous accompagneraient en spectacle, comme les artistes qui font carrière solo. »

Pour mener sa barque, le duo est toujours accompagné par l'enseignant Emmanuel Fournier, qui a pris le groupe sous son aile dès ses débuts.