Slava fait «neiger» à la salle Odyssée de Gatineau

C’est que, jeudi soir, le Slava’s Snowshow a pris possession de la salle de spectacles gatinoise, et ce, jusqu’à dimanche.

Slava's SnowShow (Etienne Ranger/Le Droit )

C’était donc soir de première pour ce spectacle qui suscite de l’émerveillement partout où il passe.

Créé par l’artiste russe Slava Polunin, ce spectacle est devenu au fil du temps un événement incontournable. Seulement au Québec, plus de 200 000 personnes se sont déplacées pour assister au Snowshow depuis 1999.

Le Slava's SnowShow est présenté à la salle Odyssée de Gatineau jusqu'à dimanche. (Étienne Ranger, Le Droit)

Tous les sens sont mis à contribution lors d’une représentation du Snowshow. Cette production est unique en son genre. Elle constitue un événement visuel et musical où les adultes retrouvent instantanément leur coeur d’enfant et où les plus jeunes s’émerveillent devant cette oeuvre interactive.

Sur scène, on allie musique, mime et théâtre. C’est une véritable épopée dans un univers absurde et surréaliste. Il faut vivre cette hallucinante tempête de neige plus vraie que nature pour prendre la mesure de l’ampleur de l’événement.

Des numéros comme La patère, Blue canari et La tempête, le grand numéro final, ne laissent personne indifférent.

Après cette première, la salle Odyssée accueille le Slava’s Snowshow pour cinq autres représentations, soit ce vendredi à 19h, samedi à 15h et 19h ainsi que dimanche à 15h et 19h.

Par la suite, le spectacle se transporte à la salle Albert-Rousseau de Québec, du 14 au 18 février.