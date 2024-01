Lorraine Pintal quittera son poste de directrice du Théâtre du Nouveau Monde

Lorraine Pintal, directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, a fait l'annonce de son départ dans une lettre ouverte publiée jeudi. (ARCHIVES LA PRESSE/ARCHIVES LA PRESSE)

Pintal a fait cette annonce dans une lettre ouverte publiée jeudi, affirmant qu’elle songe à cette décision depuis quelque temps déjà.

Elle a dit que dans les dernières années, elle avait décidé de rester «capitaine du navire» pour affronter les périodes difficiles marquées par la pandémie, l’inflation et la pénurie de main−d’œuvre.

Pintal se réjouit que la génération montante s’intéresse à la route qu’elle a tracée et affirme laisser la place à «un souffle puissant de changement, de renouveau, de transformation».

Elle indique par ailleurs que le moment de son départ n’est pas un hasard, car plusieurs projets du théâtre se concluront en 2024, dont les travaux d’agrandissement et la restructuration de la haute direction.

«J’assurerai une transition que je souhaite harmonieuse et rassembleuse jusqu’en décembre 2024, et ce, dans l’intérêt du TNM et de ses équipes», a−t−elle ajouté.

Le conseil d’administration a d’ailleurs rendu hommage à Pintal, soulignant la «route qu’elle a pavée pour la création, la parole des femmes, la diversité des pratiques, la sensibilisation du jeune public, la citoyenneté culturelle, l’écoresponsabilité et l’accessibilité universelle de l’art au Québec.»

Une longue carrière

Lorraine Pintal dirige le TNM depuis 1992, alors qu’elle est devenue la première femme à assumer ces fonctions. Elle avait succédé aux Jean Gascon, Jean−Louis Roux, André Pagé et Olivier Reichenbach.

Pintal a reçu son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1973, après quoi elle avait fondé avec des collègues une troupe de théâtre, «La Rallonge».

Au cours de sa carrière, elle a réalisé près de 150 mises en scène, dont «Madame Louis 14» et «Les oranges sont vertes» de Claude Gauvreau, ainsi que «L’hiver de force», de Réjean Ducharme.

En 2014, elle avait fait une brève incursion dans le monde politique en se présentant sous la bannière du Parti québécois dans la circonscription de Verdun. Elle avait toutefois été défaite par l’ancien ministre Jacques Daoust.

Pintal est membre de l’Ordre du Canada, ainsi qu’officière de l’Ordre national du Québec.