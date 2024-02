TLMEP : de la musique à l’humour et vice versa

Car Marc Dupré n’est pas immunisé contre le fameux syndrome de l’imposteur, a-t-il admis dimanche soir. Surtout qu’il a fait ses premiers pas en humour en tant qu’imitateur, une discipline souvent considérée comme étant plus facile que d’autres dans le monde de l’humour.

En tout cas, personne ne regardera de haut son imitation de Guy A. Lepage sur le plateau de Tout le monde en parle; c’était franchement réussi!

Marc Dupré, qui a décliné l’invitation de La Voix cette saison, a affirmé qu’il avait besoin de nouveaux défis.

L’artiste est aussi revenu sur sa séparation avec Anne-Marie Angélil l’été dernier. Il a dit s’être senti obligé de clarifier publiquement la situation de son couple alors qu’elle ne l’était peut-être pas encore tout à fait en privé. Une expérience très «plate» pour l’homme de cinquante ans qui sort d’une relation de 23 ans.

L’étoile montante

Est-ce stressant de succéder à Louis-José Houde à la barre de l’animation du Gala de l’ADISQ? Pierre-Yves Roy-Desmarais avait devancé cette question dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et dont un extrait a été présenté sur le plateau de Tout le monde en parle.

Pierre-Yves Roy-Desmarais (Karine Dufour/Tout le monde en parle)

L’humoriste, qui est devenu un régulier du Bye-Bye, a parlé de sa passion pour la musique d’ici. En fait, il a l’impression de sentir un engouement pour la musique québécoise comparable à celui de l’époque des Colocs, a-t-il mentionné en évoquant Ariane Roy, Thierry Larose, Lou-Adriane Cassidy, Hubert Lenoir et d’autres jeunes artistes locaux.

En lice pour ce qui pourrait être son second Olivier de l’année, Pierre-Yves Roy-Desmarais a mis en ligne son premier spectacle d’humour sur YouTube plutôt que de le vendre à une plateforme d’écouter comme Crave, où est proposée sa série Complètement Lycée. L’humoriste explique avoir pris cette décision dans le but de rejoindre le jeune public qui, selon lui, passe plus de temps sur YouTube que devant la télévision.

En route vers la lune

Recruté en 2009, Jeremy Roger Hansen est devenu l’astronaute canadien ayant attendu le plus longtemps avant d’être envoyé dans l’espace. Il fait partie de la mission Artemis II qui doit permettre aux humains de retourner sur la Lune. La NASA a récemment reporté son décollage à septembre 2025 pour se laisser le temps de régler quelques problèmes avec la fusée…

L'astronaute Jeremy Hansen (Karine Dufour/Tout le monde en parle)

Quand les autres invités lui ont demandé s’il avait peur de la possibilité d’un problème technique, l’astronaute s’est montré aussi positif que réaliste. Sa passion était belle à voir. Il a défendu la pertinence de sa mission en parlant de manière inspirante de collaboration internationale et d’adaptation aux changements climatiques.

Au-delà des images-chocs

Ce n’est pas la première fois que la journaliste Geneviève Garon venait parler de troubles alimentaires sur le plateau de Tout le monde en parle. Depuis qu’elle est venue se confier sur son expérience personnelle, elle a produit le balado qu’elle aurait aimé écouter à l’époque.

Ce format lui semblait particulièrement efficace pour amener le public au-delà des images-chocs de corps malades qui sont souvent utilisées au moment de parler de troubles alimentaires. Intitulé Dans le trouble, son balado aborde notamment le vide et la souffrance intérieure qui préparent le terrain à ces problèmes de santé.

La journaliste Geneviève Garon et Mégane Têtu (Karine Dufour/Tout le monde en parle)

Accompagnée de Mégane Têtu, qui témoigne de son expérience avec l’anorexie dans le balado, la journaliste a parlé d’aspects plutôt méconnus des troubles alimentaires, comme la phase lune de miel où la personne malade pense avoir compris quelque chose que les autres n’ont pas compris. L’emprise du trouble alimentaire peut aller jusqu’à rendre la personne malade fière de son état.

Tout en donnant quelques conseils aux proches de personnes luttant contre ces maux, les deux femmes ont rappelé que l’anorexie est le trouble de santé mentale avec le plus haut taux de mortalité et que la pandémie a exacerbé le nombre de cas au Québec.

L’épidémie post-pandémie

Depuis la pandémie, les vols de voiture sont devenus une épidémie au Canada. Elle a provoqué un ralentissement dans la chaine de production et le crime organisé y a vu une belle opportunité. Le gouvernement fédéral tient d’ailleurs un sommet sur le sujet jeudi prochain.

Mayssa Ferah et Antoine Joubert (Karine Dufour/Tout le monde en parle)

La journaliste de La Presse Mayssa Ferah et le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert ont expliqué les grandes lignes du fonctionnement des réseaux de vol de voiture.

La journaliste a révélé que le port de Montréal est un point d’exportation important dans ce commerce. Cela expliquerait en partie la piètre performance du Québec à retrouver les voitures volées, a-t-elle laissé comprendre.

Antoine Joubert a partagé un fascinant récit de son séjour à Dubaï où il a vu plusieurs voitures portant des autocollants de concessionnaires québécois et qui ne sont pas vendues dans ce pays. La chose est loin d’être anecdotique, dit-il.

À qui faire confiance en immobilier?

Est-ce possible de trouver un courtier immobilier sans tache à son dossier? Pas pour la série documentaire Numéro 1 diffusée sur CASA, apparemment. Après avoir exclu deux courtiers qui ont été blâmés par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), la série accueille parmi ses nouvelles recrues Amy Assaad qui a aussi des antécédents avec cet organisme, a dévoilé Guy A. Lepage.

Les courtiers immobiliers Georges Bagardi et Pierre Olivier Vear, qui participent aussi à cette émission, ont comparé une tache au dossier à une contravention routière: certaines étant plutôt anodines et d’autres plus graves.

Georges Bardagi et PO Vear (Karine Dufour/Tout le monde en parle)

Le duo est surtout déçu que ce concours de circonstances mette à mal la confiance entre les courtiers et leurs clients. Surtout que ceux-ci ont plus que jamais besoin de leur aide pour se diriger dans le marcher immobilier qui a rapidement changé dans les dernières années.

Pierre-Olivier Vear, qui pratique dans la région de Québec, a affirmé qu’on était toujours dans un marché d’acheteurs où la surenchère est la règle.

Alors que l’horizon est peu reluisant pour les jeunes Québécois qui désirent acheter une première maison, Georges Bagardi a vanté les mérites du CELIAPP, tout en soutenant qu’il faut construire plus d’habitations.