Véronique Cloutier et son équipe nous ont offert un véritable choc des générations sur la pastille de la compétition musicale de Radio-Canada.

Lenni Kim, Naadei, Mahée Paiement et Claudette Dion ont tout donné pour séduire les générations.

Le charisme de Lenni Kim a bien opéré. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

On a lancé la soirée avec les Z et Lenni Kim sur une pièce de Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Le jeune chanteur a puisé dans un répertoire loin de ce qu’il nous a habitué. Ce choix lui va comme un gant, alors qu’il était entouré de quatre danseurs sur une chorégraphie simple, mais efficace. En rappel, il s’est tourné vers les Z avec Aujourd’hui ma vie c’est de la marde, de Lisa Leblanc pour un score final de 91 points.

Une performance tout en élegance pour Mahée Paiement. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Mahée

Après une incursion dans les années 90, Mahée Paiement a pris la relève pour les X dans un numéro parfait pour elle. Et cette fois, la comédienne s’est «balancée» sur la Wrecking Ball de Miley Cyrus.

Vous saviez que Mahée chantait? Pas moi et j’avoue qu’elle m’a agréablement surpris.

Et que dire que de la chorégraphie. Tout simplement spectaculaire ce numéro de la robe mauve aux six traines.

En rappel, c’est chez les Z qu’elle est allée avec une chanson de Jérôme Couture, Comme on attend le printemps. Un généreux total de 96 points lui a été accordé.

Claudette Dion a offert une performance tout en émotion. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Claudette

Les Boomers pouvaient compter sur l’expérience de Claudette Dion pour séduire autant le public en studio que les gens à la maison.

Pour y arriver, elle avait préparé un numéro fort réussi sur une chanson des Cowboys fringants, Sur mon épaule.

Évidemment, l’émotion était à fleur de peau alors qu’on a monté une grande tablée pour la famille qui parfois, «fait face au vent d’hiver».

En rappel, les Y lui ont demandé d’interpréter Amène-toi chez nous. Une petite facile pour Claudette qui, avec sa prestation en karaoké, a cumulé un grand total de 93 points à mettre au tableau des Boomers.

Naadei a brillé sur le plateau de Zénith. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Naadei

Difficile de croire que l’univers de Nirvana pouvait s’intégrer à celui de Naadei. Et bien, la chanteuse, comédienne et animatrice a confondu tous les sceptiques avec son interprétation de Smells Like Teen Spirit.

Il fallait s’attendre à une chorégraphie éclatée pour la Y, et c’est ce qu’elle nous a offert.

Naadei a rocké le plateau avec une attitude d’adolescente. Les musiciens se sont éclatés sur scène, tout comme le public en studio.

Est-ce qu’on a aimé? Certainement, et ce fut sans aucun doute notre performance coup de cœur de la soirée!

En rappel, elle a été attirée par les Boomers avec Amoureuse, de Marjo. Et là aussi, la petite fille de Rouyn-Noranda a fait «fureur».

Elle a récolté un total de 94 points, affiché au tableau des Y.

Avec le vote du public, les cinq points supplémentaires ont été ajoutés au total de Naadei, ce qui l’a porté à 99 points.

La semaine prochaine, pour le cinquième épisode de cette première ronde, on verra Tom-Eliot, Joe Bocan, Fanny Bloom et Christian Marc Gendron.