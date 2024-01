Pour ceux qui n’ont pas suivi Occupation Double la saison dernière, rappelons que c’est une Trifluvienne qui a remporté le jeu en compagnie de Simon d’Onofrio. Cette victoire et les mois passés en Andalousie lui auront permis de déterminer ce qui compte réellement à ses yeux. Elle se laisse le temps de se déposer avant de reprendre son quotidien.

«C’est le fun de voir une grosse vague d’amour. Tu marches quelque part et il y a des gens qui viennent et te disent ‘’Allo, je t’ai suivie sur Occupation Double!’’» raconte celle qui a gradué en travail social il y a deux ans.

«C’est sûr que c’est particulier. Tu passes de personne te connaît à tout le monde te connaît. [...] J’aime parler aux gens, j’aime apprendre à les connaître. Je me dis, je m’arrête pas juste sur Mia OD, j’y vais vraiment avec Mia Bleu Voua.»

Outre le fait qu’elle soit sortie de l’aventure avec l’amour, la jeune femme compte aussi saisir l’opportunité de se lancer sur les réseaux sociaux. Mais elle garde bien près son désir de redonner au suivant et d’aider les autres, alors qu’elle était travailleuse sociale au service à domicile avant son départ.

«Je ne savais pas où je voulais aller avant, avoue-t-elle d’emblée. Je suis quelqu’un qui a quand même peur du 9 à 5 je te dirais, je ne veux pas rentrer dans une routine. J’ai toujours aimé la création de contenu, donc on dirait qu’OD m’a apporté cette opportunité-là, en plus de m’apporter de l’amour et des vraiment belles amitiés.»

L’entrepreneuriat n’est pas bien loin non plus d’ailleurs pour la Trifluvienne. «J’aimerais ça continuer sur ma lancée dans la création de contenu, mais c’est sûr que je vais continuer au CIUSSS. J’aime vraiment mon travail, j’aime ça aider les gens. C’est sûr que ça me met un pied d’un côté et un pied de l’autre.»

Le meilleur des deux mondes serait de pouvoir amalgamer les deux réalités. Pourquoi pas aider les gens à travers la création de contenu? C’est une idée qui mijote toujours dans la tête de Mia.

«J’ai pas encore tout mis mes idées en place, mais j’aimerais ça être une porte-parole pour la santé mentale ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment important et je trouve que c’est un sujet qui se doit d’être abordé.» — Mia Bleu Voua, gagnante d'Occupation Double

Une victoire émouvante

C’est à la fin novembre que Mia Bleu Voua et Simon d’Onofrio ont été élus gagnants de la dernière saison d’Occupation Double qui s’est déroulée en Andalousie. Alors que le couple de Lara et Vincent semblait tout désigné pour l’emporter, le public en a décidé autrement.

«C’était vraiment une soirée surprenante parce qu’on ne s’en attendait pas. On ne pensait pas gagner, on pensait que c’était Lara et Vincent», confie celle qui éprouve encore beaucoup de reconnaissance de s’être rendue jusque-là.

Mia Bleu Voua et Simon d'Onofrio ne s'attendaient pas à remporter la dernière saison. (Facebook)

Et les deux amoureux filent toujours le parfait bonheur deux mois plus tard. «Ça se passe super bien. [...] C’est ce dont on avait besoin. Un moment donné, tu restes habitué à la bulle, mais t’as hâte de vivre autre chose à l’extérieur.»

«On a plein de beaux projets qui arrivent. On aimerait voyager, l’emménagement dans notre condo. C’est vraiment une belle relation qui fait juste grandir de mieux en mieux chaque jour.»

Les amitiés qu’elle garde de l’émission sont aussi précieuses à ses yeux. «Je parle quotidiennement à Marie-Andrée, Rebecca, Céline, Lara, Alexandra. C’est celles à qui je parle le plus souvent et on se voit toutes bientôt.»

Mia Bleu Voua sort ainsi grandie et prête à accueillir ce qui se présentera sur son chemin.