Valérie Roberts, l'autrice du livre Post-partum et Léane Labrèche-Dor souhaitent briser les tabous autour de la solitude et de la honte que vivent les mères après la naissance de leur bébé. (ICI Télé)

La vie après l’accouchement n’est pas qu’une partie de plaisir. Au contraire, le stress, les hormones, les difficultés de l’allaitement, le corps déchiré et autres sources d’inquiétude font leur entrée fracassante dans la maison en même temps que le nourrisson. Ça, Léane Labrèche-Dor l’a appris rapidement.

À l’instar de plusieurs femmes dont Katherine Levac, Ingrid St-Pierre et Gabrielle Caron, la comédienne a accepté de témoigner dans le nouvel ouvrage de Valérie Roberts, Post-partum: les hauts et les bas du quatrième trimestre.

Sur le plateau de Tout le monde en parle comme dans le livre, Valérie Roberts et Léane Labrèche-Dor n’ont pas hésité à raconter ouvertement les défis qu’elles ont rencontrés lorsqu’elles sont devenues mamans. Pour que d’autres femmes n’aient pas à ressentir le sentiment de solitude et la honte qu’elles ont vécus après leur accouchement.

«J’ose espérer que, si on est enceinte, on se dit que le livre est un outil de plus dans notre boîte à outils parce qu’il en faut pas mal. […] On dit qu’il faut un village pour élever un enfant, mais il en faudrait un aussi pour la maman», a affirmé l’autrice et animatrice.

Des humoristes à découvrir

Mona de Grenoble, Suzie Bouchard, Mégan Brouillard, Michelle Desrochers et Tommy Néron sont en nomination pour l'Olivier dans la catégorie Découverte de l'année. (ICI Télé)

Les cinq nommés dans la catégorie «Découverte de l’année» au gala Les Olivier n’auront pas besoin de présentation pour les utilisateurs de TikTok, les fidèles auditeurs de La journée est (encore) jeune ou encore les téléspectateurs qui ont suivi Big Brother Célébrités.

Tous en rodage pour leur premier spectacle d’humour, Mona de Grenoble, Suzie Bouchard, Mégan Brouillard, Michelle Desrochers et Tommy Néron ont déjà réussi à créer leur propre niche et leur réseau d’admirateurs.

Une bonne dose de répartie, quelques blagues sous la ceinture, un brin d’irrévérence: les humoristes ont montré qu’ils n’avaient pas la langue dans leur poche sur le plateau de Tout le monde en parle. Une tribune qui leur aura assurément permis de conquérir plusieurs cœurs.

Notons d’ailleurs les questions et commentaires souvent pertinents de Tommy Néron qui est intervenu au cours de plusieurs entrevues tout au long de l’émission… Jusqu’à créer quelques flammèches avec Denis Coderre.

Denis Coderre: «Je suis revenu à la vie»

Denis Coderre pourrait être candidat à la direction du Parti libéral du Québec. (ICI Télé)

Avant même que Guy A. Lepage ne pose sa première question, Denis Coderre prenait déjà le micro afin de faire le point sur son état de santé générale. Après avoir été victime d’un AVC en 2023, il affirme être aujourd’hui «100% rétabli».

Posé, l’homme de soixante ans n’a pas hésité à revenir sur les épreuves qu’il a traversées dans les dernières années: ses défaites aux élections municipales de 2017 et de 2021, mais aussi les enjeux personnels qui l’ont mené «au bord du précipice».

Reconnaissant d’avoir survécu à ces moments difficiles, Denis Coderre martèle qu’il souhaite dorénavant «profiter de la vie»… En faisant son grand retour sur la scène politique provinciale?

Voilà une question au-dessus de laquelle il souhaite toujours laisser planer un suspens, refusant de confirmer s’il participera ou non à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Questionné sur l’avenir de ce parti, Denis Coderre ne s’est cependant pas fait prier pour répondre.

«On a tous les outils. On a Marc Tanguay et toute l’équipe parlementaire qui fait un travail extraordinaire, mais je pense qu’il faut se retrouver», a lancé l’ancien maire de Montréal, qui réfléchira à son avenir politique en réalisant le pèlerinage de Compostelle.

Projet innocence: entre réalité et fiction

Diffusée sur Noovo depuis le 9 janvier, la nouvelle série Projet innocence met de l’avant une clinique de droit universitaire qui défend les victimes d’erreurs judiciaires. Un recours qui existe bel et bien au Canada.

Guy Nadon, Sophie Lorain et Me Nicholas St-Jacques, pour Projet innocence. (ICI Télé)

Accompagné par l’acteur Guy Nadon et la productrice de l’émission, Sophie Lorain, l’avocat Nicholas St-Jacques était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle afin d’expliquer les actions que pose son organisme, le «vrai» Projet innocence.

Une mission fascinante dont le taux de réussite demeure toutefois faible. S’il y a environ 100 000 condamnations chaque année au pays, entre vingt et trente dossiers sont réanalysés par le ministère de la Justice. Sur cette moyenne, un seul dossier recevra annuellement «une mesure de réparation», a notamment expliqué Me St-Jacques.

De la science aux théories du complot

«Les microbes n’existent pas»; «le cancer est un cadeau» : comment un scientifique peut-il défendre des théories marginales et influencer la santé du public? Olivier Bernard s’est intéressé à cette question dans la troisième saison de son balado Dérives.

Olivier Bernard, alias Le Pharmachien a parlé de son nouveau balado Dérives - Les secrets de la mafia médicale. (ICI Télé)

De passage à l’émission de Guy A. Lepage, le pharmacien mieux connu sous le nom du Pharmachien a notamment invité les téléspectateurs à la prudence.

«L’expert crédible, quand il s’exprime dans la sphère publique, il se base sur le consensus scientifique, sur la position qui est largement acceptée chez les spécialistes dans un domaine. Une position qui se base évidemment sur les meilleures données scientifiques disponibles. C’est à ça qu’on s’attend des experts», a rappelé le vulgarisateur scientifique.

Les affaires de Luc Poirier

L’entrepreneur Luc Poirier a suscité bien des réactions en fin de soirée avec ses investissements dans les voitures de luxe et l’immobilier.

Le promoteur immobilier et investisseur Luc Poirier a suscité quelques discussions sur le plateau de Tout le monde en parle. (ICI Télé)

L’homme d’affaires, dont la fortune est évaluée entre 500 millions et un milliard de dollars, a d’ailleurs piqué la curiosité du public dernièrement après avoir vendu un terrain de 240 millions à l’entreprise suédoise Northvolt en Montérégie.

Guy A. Lepage a profité du passage de l’ancien participant d’Occupation double pour discuter de la part de responsabilité qu’ont les promoteurs immobiliers dans la crise du logement.