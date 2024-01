«C’est un peu comme si la vie m’avait amenée là, et m’avait gardée juste assez longtemps pour me rendre là où je devais me rendre. Et je ne sais pas encore c’est où», confie Sonia Rhéaume, au cours d’une entrevue aussi authentique que son bref passage sur les ondes de TVA.

Sonia Rhéaume dit avoir trouvé des « amis pour la vie » à l'émission. (Courtoisie, Bertrand Exertier)

À sa première arrivée sur le plateau pour les auditions, par exemple, il y avait partout en studio des palettes de bois, avec le nom Félix inscrit sur chacune d’entre elle. «Moi je me fous de quel Félix ça parlait, c’est comme si instantanément, je savais que j’allais avoir mon tablier. J’étais totalement en confiance», raconte la sympathique candidate, dont l’aventure à l’émission a pris fin cette semaine.

C’est qu’il s’agit du nom de son fils, décédé à l’âge de 17 ans dans un accident d’auto. Cela fait presque sept ans, et c’était dans cette autre vie qu’elle menait à Saguenay, comme agente immobilière.

Depuis, elle a déménagé dans la région de Québec, à l’instar de son autre fils, Mickaël.

La Saguenéenne d'origine ressort la tête haute de cette aventure. (Courtoisie, Bertrand Exertier)

«Quand je vais au Saguenay, c’est comme si je voyais Félix partout. Là, j’adore Québec et je me suis dit que j’allais donner la meilleure version de moi-même à Mickaël. C’est ce que je vis, on se voit, on a une belle relation. Et c’est juste du vrai. Moi du small talk, il n’y en a pas beaucoup dans ma vie. Et le rire est très important. […] Je tente d’être moi le plus possible, et je pense que c’est comme ça qu’on profite le plus de la vie», partage-t-elle.

À la suite du décès de Félix, Sonia Rhéaume et son fils aîné Mickaël avaient fait de la sensibilisation sur l'importance du don d'organes, en 2017. (Photo Le Progrès, Michel Tremblay/Photo Le Progrès, Michel Tremblay)

Ça s’est senti, lors de son passage à MasterChef Québec, où Sonia Rhéaume a retenu l’attention du public avec son énergie contagieuse et ses «pâtes à l’amour».

Elle dit avoir reçu beaucoup d’amour depuis sa participation. Tant sur les réseaux sociaux, où elle a reçu de nombreux messages, que dans les allées du Costco.

«Hier [mercredi], je passe dans une allée et il y a une femme qui me fait l’un de ces beaux sourires, je lui réponds avec un sourire. Elle disait avoir l’impression de me connaître, alors je lui ai demandé si elle suivait MasterChef, et là on est parties à rire les deux en même temps!»

L’amour est aussi venu des autres candidats de l’émission. Des «amis pour la vie» que Sonia Rhéaume retrouvera notamment en avril, alors que tout le groupe s’est loué un chalet.

C’est l’une des raisons qui l’amène à sortir «grandie tout court» de cette aventure, tant sur le plan humain que culinaire. Elle compare d’ailleurs l’expérience à un saut dans le vide. Comme celui qu’elle avait fait avec son fils Mickaël et Guillaume Lemay-Thivierge, pour honorer les 18 ans de Félix, peu après son décès.

«C’est une des plus belles expériences de ma vie. Tu te tires dans le vide, et c’est ça que j’ai senti. Je me suis tirée dans le vide, ça fait partie de ma personnalité, puis quand on se tire dans le vide, tu as parfois du bon et du moins bon. Mais là le bilan est vraiment positif, je suis contente de moi. Ce n’est pas rien, il y a eu 4700 inscriptions, et moi j’ai eu un des 16 tabliers. Je me dis que je peux être fière.»

Elle aurait certes aimé se rendre un peu plus loin dans l’émission. Et cela aurait été possible, croit-elle, n’eut été de ce doute qui s’est installé lors du défi de la semaine dernière.

La candidate, ici avec Yves et l'autre candidat saguenéen Pierre-Yves, a retenu l'attention du public avec son authenticité à l'écran. (Courtoisie, Bertrand Exertier)

«C’est comme si soudainement, tu n’avais plus aucune confiance en toi, tu ne savais plus ce que tu faisais. C’est ça que j’ai vécu la semaine passée. Alors inconsciemment, la deuxième aventure de la boite mystère, c’est comme si j’étais restée dans mes pantoufles pour ne pas avoir à revivre le sentiment que j’avais vécu la semaine d’avant», explique Sonia Rhéaume.

Mais peu importe, elle était prête à entendre son nom au moment de l’élimination. Puis cette expérience ne lui laisse qu’un goût de fierté en bouche, et un sentiment de confiance pour la suite. Surtout qu’elle n’aurait jamais cru pouvoir relever un tel défi, alors que c’est sa cousine qui l’avait inscrite à l’émission. «J’essaie le plus possible de croire en la vie, de croire sincèrement que tout est possible, parce que je n’aurais jamais cru possible de me ramasser là, dans une émission de télé-réalité.»

Peu importe la forme que prendra le prochain chapitre, Sonia Rhéaume se dit prête, elle qui cherchait sa voie depuis quelques années déjà.

«J’espère que cette aventure-là, la visibilité que ça va m’avoir donnée, va faire en sorte que quelqu’un va venir vers moi et va m’offrir ce dont j’ai besoin. J’aimerais travailler avec l’humain. J’aime cuisiner, mais je carbure vraiment à l’être humain», dit-elle, comme pour lancer la chose dans un univers qui a su bien la guider, jusqu’ici.