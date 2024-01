Les Emmys enregistrent un creux record d’audience de 4,3 millions de téléspectateurs

La société Nielsen a déclaré mardi que l’émission de lundi soir animée par Anthony Anderson, avec Succession et The Bear raflant la plupart des prix les plus prestigieux, était en baisse par rapport au précédent record de 5,9 millions pour l’émission télévisée de NBC en 2022, la dernière fois que l’événement a eu lieu.

Les Emmys de cette année ont eu beaucoup d’obstacles contre eux. Ils ont été retardés de quatre mois par rapport à leur date habituelle de septembre en raison des grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, et ont dû rivaliser à la fois avec un match éliminatoire de la NFL et avec la couverture des caucus de l’Iowa lors de la campagne présidentielle.

L’audience représentait moins de la moitié de celle de la retransmission des Golden Globes sur CBS huit jours plus tôt. Cette émission, qui rendait hommage à la fois à la télévision et au cinéma, réunissait de plus grandes vedettes, dont Taylor Swift, attirant 9,4 millions de téléspectateurs.

La cérémonie des Emmys et l’animation de M. Anderson ont reçu des critiques généralement positives pour une soirée qui a consacré une grande partie de son temps à honorer la télévision du passé, avec des retrouvailles et des reconstitutions de séries telles que Cheers, Martin et Dre Grey, leçons d’anatomie. Le magazine Variety a qualifié cela de «délicieux» tandis que The Hollywood Reporter a salué sa «finesse, sa compétence et son émotion».

Cela n’a pas aidé à la baisse continue du taux d’audience.

Au plus fort de la pandémie en 2020, la cérémonie des Emmys qui était alors diffusée sur ABC, sans public présent en personne et avec des nominés à distance, avait établi un nouveau record plancher à l’époque avec 6,1 millions de téléspectateurs, mais l’émission a rebondi l’année suivante avec 7,4 millions sur CBS. Puis, le déclin a repris en 2022.

Les quatre réseaux de diffusion alternent les diffusions de l’émission.

La dernière fois que les Emmys ont atteint plus de 10 millions de téléspectateurs, c’était en 2018, où ils en avaient attiré 10,2 millions. L’émission a réuni 21,8 millions de téléspectateurs en 2000, un niveau qu’il est peu probable qu’elle atteigne à nouveau.