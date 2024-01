D’après la candidate Alysan Boudreault, la compétition sera réellement difficile au niveau émotionnel, du début à la fin.

«Même pendant les auditions c’était crève-cœur, parce que j’étais tellement soulagée d’avoir le tablier, mais en même temps, tellement déçu pour André parce que je l’aimais vraiment beaucoup», lance d’emblée Alysan, résidente de Boischatel.

«Mais c’est ça qui donne le boost : les 16, on s’aime! C’est comme une deuxième famille, on s’organise même des soupers ensemble», confirme Sonia Rhéaume, originaire d’Arvida et habitante de Québec depuis quelques années.

L’ambiance de la compétition semble être bien loin de celle de la version américaine, dans laquelle les candidats se crêpent constamment le chignon et où les juges sont souvent plus méchants que critiques.

De son côté, Jean-Christophe Nadeau préfère le mot «brigade» à «famille», mais atteste que tous les participants sont bras dessus, bras dessous.

MasterChef Québec passe aux choses sérieuses : le défi de la boîte mystère a lieu cette semaine. (Bertrand Exertier/Pixcom)

«On n’est pas là pour se faire des jambettes et se diminuer les uns les autres. Je ne veux pas gagner parce que quelqu’un se plante», observe le candidat originaire d’Alma qui réside lui aussi dans la capitale.

Plus australien qu’américain

Alysan est une mordue de la version australienne de MasterChef. Elle soutient que l’ambiance sur le plateau de TVA ressemble à cette version remplie de camaraderie.

«Pendant la première semaine les juges semblent plus distancés de nous, mais ils sont vraiment gentils et ils nous parlent beaucoup», indique celle qui est infirmière au privé.

Est-ce que le plat préparé par Alysan comblera Stephano Faita? (Bertrand Exertier/Pixcom)

«Off cam on se fait des blagues et l’ambiance est vraiment amicale. On n’a pas l’impression qu’ils nous regardent de haut», ajoute-t-elle.

Lui aussi un fan de cette version, Jean-Christophe abonde dans le même sens: les juges ont un bon «niveau de sévérité» qui est compensé avec beaucoup de «bienveillance».

«Pendant qu’on cuisine, ils viennent nous voir et nous font des petites suggestions. Ils ne sont pas là juste pour nous remettre en doute, ils veulent vraiment qu’on donne un bon show et qu’on fasse des plats de qualité», confirme-t-il.

La fameuse boîte mystère

L’épisode de lundi mettait en vedette pour la première fois le défi emblématique de ce concept télévisuel repris dans 67 pays partout à travers le monde: la boîte mystère.

Sonia devant la première boite mystère de MasterChef Québec. (Bertrand Exertier/Pixcom)

Le principe est bien simple: les participants doivent cuisiner avec une sélection d’ingrédients cachés dans une petite boite, qui sont dévoilés tout juste avant de cuisiner. Pas d’élimination en jeu pour cette première épreuve, mais le vainqueur remportera une bourse de 1000$ de produits Olymel.

Si la fébrilité était bien présente lors des auditions, «le vrai stress» a commencé en faisant face à la boite mystère, relate Alysan.

«On était rendu à un tel niveau de stress, au plus haut point, ce n’était pu contrôlable! J’en avais quasiment mal au cœur, je me disais: je retourne-tu chez nous ou pas?» — Alysan Boudreault

Alors que Sonia «se trouvait bien drôle» et a «fait tout un show» durant les auditions, le défi de la boite mystère l’a littéralement déstabilisée. Le chronomètre, les caméras ainsi que l’obligation de cuisiner certains ingrédients ont totalement changé la donne.

«Tu sais quand tu te dis : “je vais-tu à droite, je vais-tu à gauche?” Je n’étais pas capable de prendre une décision», lance celle qui a gagné son tablier grâce à ses «pâtes à l’amour».

«Les caméramans viennent te voir: “qu’est ce que tu nous prépares?” Tu as juste le gout de leur dire : je ne le sais même pas moi-même, de quoi tu veux je te parle?!» rigole Sonia avec son entrain habituel.

Au contraire, Jean-Christophe soutient qu’il a trouvé ses aises lors de ce premier défi qui l’a fait «jubiler sur place».

Trois participants ont fait face aux juges - Jean-Christophe (bao burger de porc aux arachides), Fadwa (porc rôti sucré-salé au chocolat et arachides) et Alysan (filet de porc en croute d'épices) - mais un seul remportera le défi de la boite mystère. (Bertrand Exertier/Pixcom)

«C’est un gros moment de création sous la contrainte, peu importe les ingrédients, ça devient vraiment stimulant parce qu’au niveau créatif, c’est intéressant de devoir faire avec les moyens du bord», soutient celui qui est directeur d’entrepôt et copropriétaire de La Revanche.

Un plateau époustouflant

Selon les trois participants interrogés, un des aspects les plus frappants de l’aventure MasteChef est la qualité du plateau de tournage et des équipements de cuisine.

«La cuisine est tellement spectaculaire c’est à couper le souffle. Pour avoir vu les autres, c’est un des plus beaux plateaux de TVA», indique Alysan, tandis que Sonia s’est tout de suite demandé «comment ça coûte une cuisine de même!?».

«Je ne croyais pas qu’on avait la capacité au Québec de réussir à produire une émission de cette qualité-là. Quand je suis rentré dans la cuisine pour mon premier duel, je me sentais petit dans mes shorts», décrit avec stupéfaction Jean-Christophe.

«Vraiment, on n’a rien à envier aux grosses productions américaines», conclut-il.