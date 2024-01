La vraie nature de Mike Ward… en direct

Pendant une heure, on a été plongé dans l’univers de Mike Ward et on y a découvert un artiste profondément attachant.

Mike Ward était l'invité de la soirée à En Direct de l'univers. (Eric Myre/ICI Télé)

Encore une fois, France Beaudoin et son équipe ont bien dosé la vague d’amour et d’amitié que l’humoriste a reçue, à commencer par une fanfare qui lui a offert le thème de son podcast — Mike Ward sous écoute —, réalisant ainsi un de ses fantasmes.

Les musiciens de la fanfare Jarry (Eric Myre/ICI Télé)

Le désormais classique medley d’ouverture rempli des coups de cœur musicaux de l’invité de la soirée a encore une fois frappé dans le mile.

La Zarra, Claudia Bouvette, Vincent Peake et Jonas Tomalty ainsi que ses amis Stéphane Fallu, Édouard Tremblay Grenier, Eric Preach et Michel Grenier ont défilé devant Mike Ward.

On a aussi vu et entendu Boom Desjardins accompagné de Jean-Marc Couture. Ludovick Bourgeois a pris le temps de se rendre sur le plateau pour interpréter — avec Bibi Benoit la conjointe de Mike — Tu ne sauras jamais, un titre des BB que Mike apprécie particulièrement.

Un très beau moment, il faut le dire.

Virginie Fortin a interprété Nothing Compares 2 You. (Eric Myre/ICI Télé)

Un gars «attachant»

France Beaudoin l’a répété à plusieurs fois, le public a découvert un homme «attachant» samedi soir. Souvent impliqué dans des controverses ou plutôt, dans de beaux malaises, Mike Ward était bien tranquille aux côtés de l’animatrice.

On l’a vu ému et surpris. Mais visiblement heureux de voir toutes ces personnes pousser la note pour lui.

TALK est un grand coup de coeur pour Mike Ward. (Eric Myre/ICI Télé)

Parmi d’autres beaux moments, on a apprécié le passage de TALK venu interpréter son grand succès Run Away to Mars. Pépé et sa guitare a bien marqué le coup sur Toué tu l’as, en duo avec Daniel Grenier.

Son bon ami Patrick Groulx a repris la chanson de Bob Bissonnette, J’accroche mes patins, alors que Virginie Fortin nous a soufflés en chantant Nothing Compares 2 You.

Ludovick Bourgeois a interprété une chanson des BB. (Eric Myre/ICI Télé)

Je ne sais pas pour vous, mais quant à moi j’ai été très impressionné par le talent de la jeune humoriste.

Il y a eu aussi les surprises offertes par Stéphane Rousseau et sa Dame en bleu incarnée par Christine Morency.

Tordant!

Ainsi que celles de Wilfred Lebouthillier avec The Gambler et de France D’Amour, en direct d’une plage de la Floride qui lui a offert 9 to 5 de Dolly Parton.

Cette nouvelle saison de En Direct de l’univers est donc bien lancée.

La prochaine personnalité à se faire surprendre sera le comédien Frédéric Pierre.

On a déjà hâte!