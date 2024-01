France D’Amour veut donner au suivant

C’est un tout autre contrat que la musicienne a accepté en prenant place sur un des quatre grands fauteuils du télécrochet de TVA qui sera lancé le dimanche 21 janvier.

L’an dernier, elle avait remplacé au pied levé la coach Marjo lorsque celle-ci avait eu quelques ennuis de santé pendant les tournages. Cette fois, c’est de plein droit qu’elle prend ce rôle.

«J’adore vraiment le rôle de coach et je m’y donne vraiment corps et âme, confie-t-elle lorsque rencontrée par les Coops de l’information dans les studios MELS. J’avoue avoir eu des insomnies durant les tournages tellement je prenais à coeur ce job-là et que je m’inquiétais pour mes candidats et candidates.»

Plus que le fait de «peser sur le gros bouton rouge», ce sont les rencontres avec les artistes qui allument l’autrice-compositrice.

«On rencontre des gens très intéressants et on s’y attache rapidement aussi, dit-elle. On aimerait pouvoir les amener tous et toutes au plus haut sommet, mais ce n’est pas toujours possible.» — France D'Amour

Par contre, ces coups de coeur sont nombreux tout en ajoutant qu’elle joue un rôle d’entremetteuse.

«Vous avez sûrement vu dans les extraits qu’on vous a présentés [NDLR: vidéo diffusée lors de la rencontre de presse] que je me suis passionnée pour un chanteur. Et bien, j’ai tout fait pour qu’il rencontre un producteur afin justement de l’amener plus loin. C’est ça aussi la job de coach à La Voix.»

France d’Amour lancera un nouvel album, son 14e en carrière et qui sera intitulé justement 14! (Le Droit, Patrick Woodbury)

Nouvel album

Il n’y a pas que la télé qui fait vibrer France D’Amour. Elle a toujours cette passion pour la musique, et la sienne en particulier.

D’ailleurs, au début du printemps prochain, elle lancera un nouvel album, son 14e en carrière et qui sera intitulé justement 14!

«Ça va sortir au mois de mars, confie-t-elle au fil de l’entrevue. J’ai encore beaucoup de choses à dire et je veux le faire toujours en me renouvelant, en restant pertinente et de mon époque. C’est pour cette raison que j’ai voulu aller plus vers le rap, le hip-hop. Je joue avec les beats et avec un son très actuel.»

France D'Amour dans les coulisses de La Voix (Patrick Woodbury/Le Droit)

Après 40 ans de carrière, France D’Amour maintient le cap et veut naviguer sur des eaux très contemporaines, c’est ce qui l’a amené à faire confiance à Doug St-Louis à la réalisation.

Auteur-compositeur-interprète, ingénieur de son et directeur artistique, Doug St-Louis a travaillé avec des artistes comme Snoop Dogg, Flo Rida, Wyclef Jean, Audio Playgroud, Roxane Bruneau et Adamo. Il cumule à ce jour des millions de streams ainsi que deux disques d’or.

L’an dernier, il a mis ses talents à contribution en mixant une pièce intitulée Moins Gris avec un des succès de France D’Amour, Si c’était vrai, paru en 1994. Ce trip à trois qu’il a réalisé avec France, mais aussi avec Racine, a jeté les bases de sa collaboration avec la chanteuse pour son 14e opus.

Corneille, France D'Amour, Roxane Bruneau et Mario Pelchat, les quatre coachs de La Voix. (Patrick Woodbury/Le Droit)

La Voix a 10 ans

En plus de France D’Amour, Roxane Bruneau sera dans le grand fauteuil de coach. Elle qui animait La Voix en supplémentaire sur TVA +, rejoint Corneille et le champion de l’an dernier, Mario Pelchat.

Plusieurs nouveautés marqueront la 10e saison de La Voix. Parmi celles-ci, chaque coach recrutera 10 candidats et non 12 comme lors des saisons précédentes. Autre différence, seulement 12 épisodes seront présentés et aucun ne le sera en direct.

France D'Amour et Roxane Bruneau, les nouvelles coachs à La Voix. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Les auditions à l’aveugle seront réparties sur cinq épisodes.

Autre nouveauté cette saison : le double blocage. En plus de pouvoir bloquer un collègue, les coachs pourraient surprendre un «adversaire» en le bloquant de nouveau à la dernière seconde.

La finale sera présentée sous la forme d’un tournoi. Deux candidats seront éliminés en première partie, laissant deux finalistes face à face dans un dernier tour de chant.

Puisqu’il n’y aura pas d’émission en direct, le ou la gagnante sera déterminé par le vote d’un «public votant» en studio et composé de 101 personnes choisies selon un échantillon représentatif de la population canadienne. Ce public votant sera à l’œuvre dès la demi-finale.

Émilie Fournier, productrice au contenu chez Déferlantes. (Patrick Woodbury/Le Droit)

«On a choisi ce public en fonction de la démographie du pays, selon les critères de Statistique Canada, a précisé Émilie Fournier, la directrice au contenu chez Déferlantes. Ces personnes n’ont aucun lien avec les candidats et n’ont pas vu leurs prestations. Tout reposera sur les performances du moment de chaque candidat.»

Avant le début des auditions à l’aveugle, une émission spéciale soulignant les 10 ans de La Voix sera diffusée ce dimanche 14 janvier.

«Ce sera un retour sur les 10 premières saisons, a confié l’animateur de cette décennie de compétition, Charles Lafortune. Pendant 90 minutes, on reviendra sur toutes ces rencontres, ces anecdotes, ces moments glorieux et parfois même malaisants que nous avons vécu sur ce plateau.»

Quant aux auditions à l’aveugle, elles s’ouvriront le dimanche suivant, dès 19h, sur les ondes de TVA.