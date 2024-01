Le premier épisode de la saison 2 a été diffusé sur les ondes de Noovo mercredi soir, et trois autres sont aussi disponibles sur la plateforme Crave.

«J’avais déjà eu des rôles marquants avec L’heure bleue et Nuit blanche, mais un rôle principal de cette ampleur-là, c’est une première pour moi à la télévision», a convenu Perras d’entrée de jeu, en entrevue avec La Voix de l’Est plus tôt cette semaine.

«Il y a eu un avant et il y aura un après (L’empereur) pour moi personnellement, je le sens déjà. [...] Le travail qui a été accompli là-dessus, je n’avais jamais connu ça. »

La série tourne autour de Christian et Manuela, des collègues dont la relation prend une toute autre tournure après une soirée bien arrosée, quelque part en 2005. La première saison nous transporte ensuite une dizaine d’années plus tard, alors que les allégations s’accumulent contre le patron de Primal. Les masques tombent en route vers une finale où Manuela décide de porter plainte à la police, tandis que Christian récidive aux dépens de sa nièce Rosie.

Le public québécois a appris à connaître, et surtout détester, le personnage de Christian Savard. (Bertrand Calmeau)

«Pas si loin de chacun de nous»

Si le téléspectateur moyen n’hésite pas à critiquer les actions de son personnage, Jean-Philippe Perras nous a présenté une vision plus nuancée, développée en étroite collaboration avec l’auteure Michelle Allen et le réalisateur Adam Kosh.

«Christian n’est pas si loin de chacun de nous, dans le sens où c’est un gars ambitieux et socialement habile, avec une intelligence émotive très grande. [...] On est à une époque où tout le monde est tellement en recherche d’attention et d’approbation. Christian est dans le même pattern, c’est juste que lui, il a le pouvoir en plus. Et il décide de l’utiliser pour prendre l’ascendant sur les autres», a décortiqué l’acteur de 37 ans.

«On voulait parler des agresseurs sexuels et du pré-#MeToo dans une période où on commençait à sortir du peak de ce phénomène-là, donc on pouvait pas se tromper. J’ai ce sentiment de faire partie de quelque chose qui, on l’espère bien humblement, aura une incidence sur le quotidien des gens, qui peuvent se parler de tout ça.» — Jean-Philippe Perras

Perras est bien conscient que certains ont établi un parallèle entre le comportement de son personnage et celui de sa véritable conjointe, Mariepier Morin. Cette dernière avait dû mettre sa carrière dans le show-business sur pause après la sortie publique de la chanteuse Safia Nolin qui l’accusait d’agression physique et de harcèlement.

«(Avec L’empereur), on ne raconte pas l’histoire d’une personne en particulier, mais celle de tout le monde. Des Christian Savard, il y en a en journalisme, dans le milieu artistique, dans le monde du sport, etc. (…) Le but était de rejoindre les gens et, peut-être, les amener à réfléchir.»

Jean-Philippe Perras en compagnie de Madeleine Péloquin, qui joue le rôle d'Audrey Savard dans L’empereur (Bertrand Calmeau)

Granbyen «de souche»

Jean-Philippe Perras se décrit comme un Granbyen «de souche», et il a certainement prouvé son attachement en revenant vivre dans sa ville natale à temps plein, il y a deux ans.

«Au début, je n’étais pas sûr. Je voyais un peu ça comme un retour en arrière, je me demandais si je n’avais pas besoin de plus de montagne et de campagne. Mais on a trouvé cette maison-là et ça m’a permis de raviver de vieilles amitiés à l’épicerie, au Louis’ Pub, au Canadian Tire... J’ai reconnecté avec quelque chose, et honnêtement, je ne pensais pas que ça me ferait autant de bien.»

Le week-end dernier, Perras était bien heureux de participer au tournoi Tous pour le soccer, organisé au profit de la Fondation Jean-Yves Phaneuf. Il évoluait avec plusieurs autres anciens du fameux «Dream Team» des Cosmos qui avaient fait des ravages dans la catégorie U12 à l’été 1998. Les jeunes Alexandre Parent (alias Alex Nevsky) et Raphaël Doucet, qui allaient respectivement se faire connaître dans les domaines de la musique et des médias, portaient alors l’uniforme jaune et bleu.

«Ça a réuni tout le monde et c’était vraiment l’fun. J’ai eu mal aux jambes pendant deux jours, mais là, ça va mieux !», a conclu le sympathique acteur.