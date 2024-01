Julie Ringuette, Rafaëlle Roy et Lulu Hughes étaient de la première émission de la deuxième saison de Zénith. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

L’émission animée par Véronique Cloutier est également le tremplin de la deuxième chance pour plusieurs artistes d’hier.

L’an dernier, Patsy Gallant et Johanne Blouin avaient épaté les jeunes et les moins jeunes.

Cette année, Gilles Girard — du groupe Les Classels qui a sévi dans les années 60 — nous a «jetés à terre» avec sa prestation, jeudi soir. À 82 ans, le chanteur n’a rien perdu de cette voix si caractéristique.

Chapeau de cowboy… blanc.

Costume… blanc.

Gilles Girard s’est fait plaisir avec un titre des Trois Accords, Saskatchewan. Le vénérable chanteur était même accompagné de sa femme à la fin de sa chorégraphie.

Pour sa prestation karaoké, son interprétation de Tomber à l’eau fut quand même très respectable. Aidé par les choristes, le représentant des Boomers a ainsi bien lancé la nouvelle saison.

Gilles Girard a lancé la deuxième saison de Zénith. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

On a aimé revoir cette star d’hier et surtout, on doit de saluer le courage de cet artiste qui est dans le paysage culturel du Québec depuis plus de 60 ans.

Parlant de retour sur scène, on (re)verra avec grand plaisir Jano Bergeron dans l’épisode du 25 janvier. La chanteuse s’est retirée de la vie publique pour des raisons de santé. Mais depuis quelques années, elle revient sur les réseaux sociaux et c’est là que Véro l’a retrouvée et a invité la chanteuse originaire de Chapais à participer au variété musical.

On se souviendra de son grand succès, Recherché, qui était gravé sur son deuxième album intitulé Féline et lancé en 1986.

Julie Ringuette a fait état de son grand talent d'interprète sur la pastille de Zénith. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Première ronde

La première ronde de ce match opposant quatre générations s’est donc ouverte sur les chapeaux de roue, ce jeudi soir.

L’animatrice Véronique Cloutier, toujours aussi à l’aise sur un plateau de télé en direct, n’a pas perdu de temps à expliquer de nouveau la formule de cette compétition musicale. On a laissé toute la place aux artistes.

On a aussi vite compris que le succès de l’an dernier n’était pas un hasard. Dès les premières minutes de cette deuxième saison, la magie a opéré.

Après «l’homme en blanc», la comédienne Julie Ringuette voulait faire honneur à la génération X avec la pièce Vivante, de France D’Amour.

Costume coloré, des enfants qui courent partout, fast food et road trip, voilà pour le décor.

Quant à la performance vocale, on peut — sans se tromper — parler d’une grande surprise. Et quoiqu’on sait déjà qu’elle sera en vedette dans la comédie musicale Waitress, avouez avec moi que vous avez découvert une artiste attachante et très polyvalente.

Au karaoké, avec Je danse dans ma tête de Céline Dion, la comédienne a ajouté une couche. Du talent? Elle en a à revendre.

Rafaëlle Roy a épaté autant le public en studio que les téléspectateurs. La jeune chanteuse a recueilli 103 points pour ses prestations. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Perfection et petite déception

Rafaëlle Roy fut la participante suivante.

Elle est montée sur scène sur Crazy in Love, de Beyoncé.

On connaît Rafaëlle pour sa voix puissante, mais un peu moins pour ses talents de musicienne. Elle s’est permis une interprétation très personnelle, s’installant même derrière la batterie et y allant d’un petit rap en français. Au terme de sa performance, un tableau presque parfait l’attendait avec deux notes de 25 sur le lot.

Au karaoké, c’est River Deep, Mountain High — un choix parfait pour l’ex-candidate de La Voix — qu’elle a décidé de chanter. Un choix évident pour cette artiste qui a résolument tous les talents.

Lulu Hughes a puisé dans le répertoire de Madonna pour sa prestation à Zénith. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Après le passage sans faute de Rafaëlle, Lulu Hughes a mis un terme à cette première soirée avec l’interprétation de Music, de Madonna.

Ce n’était peut-être pas le meilleur choix pour la chanteuse reconnue pour sa voix soul et très bluesy. Je mettais la barre haute pour Lulu, une de mes chanteuses préférées. Mais ça n’a pas donné le résultat que j’espérais. Et ça ne s’est pas mieux passé lors du segment karaoké sur une chanson d’Andréanne A. Malette.

Mais on l’aime, la Lulu et elle aura l’occasion de se reprendre.

Au pointage final, on retrouve sans surprise Rafaëlle Roy en haut du classement avec 103 points, en plus d’avoir reçu la faveur des téléspectateurs.

Julie Ringuette suit avec 92 points, Lulu, elle, a recueilli 91 points et enfin, Gilles Girard a marqué 88 points.

La suite

La semaine prochaine, se sera au tour de Yves P. Pelletier, Barnev, Bryan Audet et Clodelle de tenter de séduire les quatre générations.

Jeudi soir, on a vu beaucoup plus les capitaines comparativement à l’an dernier, et c’est tant mieux.

Aussi, il faudra revoir la balance de son. Ça se passait peut-être bien en studio, mais à la maison, on essayait tant bien que mal d’entendre les musiciens et les choristes. Espérons certains ajustements à ce chapitre, surtout que les musiciens dirigés par Maxime Lalanne sont parmi les meilleurs de notre industrie.