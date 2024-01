Et c’est ce jeudi qu’on verra si Zénith, le variété musical de Radio-Canada, peut encore atteindre les sommets obtenus l’an dernier et rallier toutes les générations. Lors de cette première saison, Éléonore Lagacé avait épaté la galerie en devenant la première championne de l’émission animée par Véronique Cloutier.

D’ailleurs, c’est encore Véro qui sera aux commandes de cette compétition qui mettra en lice les concurrents de quatre générations.

Au total, 20 artistes, soit cinq par générations, tenteront de séduire deux publics à la fois, soit celui présent en studio, réparti selon les générations, et les téléspectateurs qui auront leur mot à dire en votant pour leur prestation préférée.

Véronique Cloutier anime Zénith sur les ondes d'ICI TÉLÉ. (ICI Télé)

La compétition sera lancée par Gilles Girard chez les Boomers, Lulu Hughes pour les X, Julie Ringuette qui représente les Y ainsi que Rafaëlle Roy qui, elle, joue dans l’équipe des Z.

Pas moyen d’en savoir plus sur la stratégie des premiers artistes à sauter sur la désormais célèbre pastille de Zénith. Même l’animatrice n’a pas voulu vendre la mèche.

«Il faut s’attendre à des performances vraiment uniques. Vous allez découvrir un Gilles Girard en pleine forme jeudi. Cet homme-là, à 82 ans, a encore une voix extraordinaire. J’ai tellement hâte de vous retrouver les jeudis soirs.» — Véronique Cloutier

Ce bonheur de retrouver l’excitation de la compétition et «l’adrénaline du direct», Véronique Cloutier le partage avec l’ensemble des membres de l’équipe.

«L’équipe, c’est le secret de la réussite de Zénith, ajoute-t-elle. Quand les artistes t’appellent pour faire partie de l’aventure, ça démontre que l’expérience qu’ils vivent sur notre plateau est unique. Et ça, c’est tout à l’honneur de ceux et celles qui travaillent sur ce show-là. Zénith, c’est une idée originale toute québécoise. Nous, on vend ce concept à l’étranger et non le contraire. Alors, c’est ici qu’on fait les essais et les erreurs. C’est comme un gros laboratoire télévisuel.»

Éléonore Lagacé, qui a remporté la première saison de Zénith, revient cette année, mais à titre de capitaine. (ICI Télé)

Les performances

Il y a fort à parier que toutes les stratégies seront bonnes pour rallier les 100 personnes du public en studio, incluant les capitaines Normand Brathwaite (Boomers), Élyse Marquis (X), Félix-Antoine Tremblay (Y) et Éléonore Lagacé (Z).

On le répète, les téléspectateurs auront leur mot à dire sur le résultat du vote, grâce aux cinq points supplémentaires accordés à l’artiste ayant reçu le meilleur pointage de la part du public à la maison.

Après cette première manche, quatre autres rondes seront disputées.

On verra donc, le 18 janvier, les performances de Yves P Pelletier, Barnev, Bryan Audet et Clodelle. Le 25 janvier, ce sera au tour de Jano Bergeron, Steve Veilleux, Alex Nevsky et Lyxé de s’exécuter.

L'équipe de production et de réalisation de Zénith (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Ensuite, le 1er février, Claudette Dion, Mahée Paiement, Naadei et Lennikim seront en vedette alors que Joe Bocan, Christian-Marc Gendron, Fanny Bloom et Tom-Eliot mettront un terme à cette première ronde le 8 février.

«Encore une fois, on a déniché des artistes qui causeront la surprise, avoue l’animatrice. Il y en a certains que j’ai choisis moi-même. Je voulais les avoir sur le show parce que je les aime, bien sûr, mais aussi parce qu’ils ont tellement de talent et un côté d’eux qu’on gagne à découvrir. Aussi, d’avoir pu attirer des auteurs-compositeurs comme Steve Veilleux ou Alex Nevsky par exemple, c’est un beau cadeau. Ils écrivent leurs chansons et là, de se laisser porter par notre concept. Ça démontre leur grande ouverture et le goût qu’ils ont de vouloir s’amuser.»

La formule

Rien ne change quant à la formule mise à l’épreuve lors de la première saison. Par contre, on a invité 20 artistes au lieu de 24 comme l’an dernier.

«Cela permet de voir les participants au minimum deux fois dans la saison, ce qui n’était pas le cas l’an dernier où le dernier de chaque génération était éliminé de facto, explique Véro. Cette fois, on envoie les trois premiers directement aux finales des générations et on oppose les deux autres dans un quart de finale.»

Lors des rondes préliminaires, chaque artiste offrira une prestation principale, préparée à l’avance, suivie d’un effort en version karaoké. Ils interpréteront — sans aucune préparation — une chanson qu’ils choisiront parmi les titres qui leur seront proposés.

Alors, à l’issue de ces cinq premières émissions, pour chacune des générations, les trois artistes qui auront obtenu les pointages les plus élevés accéderont directement aux finales de leur équipe.

L'an dernier, sur le plateau de Zénith, on a (re)découvert l'étendu du talent de Patsy Gallant. (Benoit Rousseau/ICI Télé)

Les artistes dont les pointages les auront placés au 4e et au 5e rang devront prendre part à la deuxième ronde, qui déterminera lequel d’entre eux accédera à la finale de sa génération.

La ronde des finales de génération verra quatre coéquipiers d’une même génération s’affronter entre eux afin de déterminer qui accédera à la grande finale.

Cette grande finale sera présentée dans le cadre d’une émission spéciale de deux heures pendant laquelle sera couronné le champion ou la championne de Zénith.

«L’an dernier, lors de la finale, tous les participants étaient revenus sur le plateau afin de soutenir leur coéquipier en finale, précise Véro. On voyait tout ce talent réuni et on ressentait une certaine frustration de ne pas pouvoir en profiter. Alors, cette année, on a décidé de présenter la finale dans une émission de deux heures. Ce qui va nous permettre de monter des numéros vraiment spéciaux, avec tous les artistes.»

La mise en scène les chorégraphies sont assurées par Samuel Chouinard sous la direction musicale de Maxime Lalanne. La réalisation de Zénith est supervisée par Dominic Anctil et Alain Chicoine assisté par le réalisateur-coordonnateur William Robitaille. Soulignons que l’émission est produite par KOTV et est diffusée, en direct, les jeudi dès 20 h sur les ondes de ICI TÉLÉ. Enfin, il est important de savoir que Zénith n’est pas offerte en rattrapage, et ce, principalement en raison des droits d’auteur des chansons reprises pendant la compétition.