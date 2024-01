Mais plutôt que d’atterrir en Europe, Jenny se retrouve coincée dans un petit village du Texas où elle devra apprendre à laisser tomber son désir de tout contrôler pour faire confiance à la vie et ses imprévus.

«Dans la saison deux, on suppose que le tunnel donne aux personnages ce qu’ils ont besoin de vivre et pas juste ce qu’ils veulent, raconte le coscénariste et réalisateur de Paris Paris, Dominic Desjardins. Elle est appelée à vivre quelque chose, mais elle ne sait pas ce qu’elle doit vivre là-bas. Dans les premiers épisodes, elle est coincée là-bas à son grand malheur. Elle fera la rencontre de gens qui vont l’aider sur son parcours.»

Sur sa route texane, Jenny croisera celle de plusieurs personnages colorés dont Chuck, un cowboy triste, fermier, séducteur, solitaire et chanteur campé par un certain Damien Robitaille, qui revêt autant de personnalités que de vinyles présentés en ouverture de chacun des épisodes.

Damien Robitaille interprète le cowboy Chuck dans la deuxième saison de Paris Paris. (Unis TV/Unis TV)

Chuck est aussi un fidèle employé de Jackie, une tenancière de bar à Paris, interprétée par l’actrice, scénariste, réalisatrice et metteuse en scène française Isabelle Nanty. Un rôle écrit expressément pour elle, lance Dominic Desjardins.

«Elles font un duo extraordinaire avec Maxim. Isabelle a été ma professeure au cours Florent de Paris. J’ai fait mes études en France comme comédien, bien que je sois Canadien. Elle m’a préparé pour les auditions pour le Conservatoire. Ç'a été une professeure extraordinaire, un grand coeur et un gros projecteur de lumière. Elle éclaire le talent et après on se sent comme si tout était possible. Pour moi, [sa présence] fait un pont entre les mondes, entre Paris en France et Paris en Ontario, entre mon ancienne vie et ma vie de maintenant.»

Une métaphore

En traversant le portail, le personnage va à sa propre rencontre pour trouver ce qu’il manque dans sa vie. Comme une métaphore sur leur existence, le tunnel n’est jamais là comme élément surnaturel, prévient Dominic Desjardins. Les personnages s’aventurent dans ce tunnel de façon tout à fait normale pour révéler les enjeux de leur vie.

Le rôle de Jackie, interprétée par l’actrice, scénariste, réalisatrice et metteuse en scène française Isabelle Nanty, a été écrit expressément pour elle. (Unis TV/Unis TV)

«Ça ne veut pas nécessairement dire d’aller chercher quelque chose de l’autre côté du tunnel et de le ramener ou bien d’aller chercher le bonheur là-bas et d’y rester, souligne le réalisateur. Ça veut dire en fait d’aller vivre quelque chose qui va finalement nous faire rendre compte de ce qui nous manque dans notre vie. Le tunnel symbolise la crise de milieu de vie.»

Dominic Desjardins et sa conjointe et coscénariste Rayne Zukerman ont imaginé le tunnel pour qu’il puisse exposer le chaos des personnages. Il symbolise aussi l’ailleurs, ce qui force la réflexion sur la signification de ce mot.

«Dans la deuxième saison, on parle de ce que ça veut dire de venir d’ailleurs. Autant dans le contexte du Texas que dans le contexte nord-américain que dans le contexte franco-ontarien. C’est très présent comme thème.»

Paris Paris, c’est l’histoire d’un couple, dit Dominic Desjardins. Mais aussi un peu la sienne quand on pense au mouvement dualitaire de l’identité linguistique. Parce qu’il met en scène le combat de la francophonie en milieu minoritaire et porte également une réflexion sur la lutte que la communauté doit mener au quotidien.

La deuxième saison de Paris Paris débute mardi 9 janvier sur Unis TV. (Unis TV/Unis TV)

«Je pense que cette série parle des choix qu’ont doit faire pour préserver sa culture, sa langue et son individualité. Le pire que quelqu’un puisse faire dans un milieu qui est complètement différent de lui ou d’elle, c’est de se fondre dans le milieu et de s’effacer soi-même. C’est un peu ce qui arrive à Philippe dans la première saison. Il faut arriver à apporter à ce milieu la culture qu’on porte en nous.»

Mais la série n’est pas politique même si Dominic Desjardins aborde des enjeux qu’il affirme vivre tous les jours. Tourné principalement dans le sud de l’Ontario, Paris Paris a permis à de nombreux artisans de travailler localement en français.

C’est notamment le cas de Camille Lortie. L’assistante-réalisatrice originaire de Gatineau, qui habite Toronto depuis 2017, aime travailler en français particulièrement pour le sentiment d’appartenance que la francophonie hors Québec lui apporte.

«Ça m’aide à ne pas perdre mon français, mais c’est aussi une communauté vraiment tissée serrée. Avec Paris Paris, ça m’a ouvert les yeux sur un autre monde de la télé ou du cinéma.»

L'assistante-réalisatrice Camille Lortie sur le plateau de tournage de Paris Paris. (Courtoisie/Courtoisie)

Individualité

La deuxième saison de Paris Paris a rendu possible l’exploration des personnages et de creuser encore plus loin le jeu et l’écriture.

«On va plus loin dans le tunnel et on va plus loin avec les enjeux et l’écriture des personnages», indique Dominic Desjardins.

Contrairement à Philippe qui avait besoin de se reconnecter, de faire la paix avec une ancienne version de lui-même, Jenny devra apprivoiser le hasard, le chaos et les heureux accidents de la vie pour se trouver.

L’arc narratif est cette fois complètement différent de celui de Philippe, mais Paris Paris réussit encore à explorer avec profondeur, légèreté et humour les perturbations, les failles, des limites des personnages.

«On rit parce qu’on se reconnaît. La comédie fait qu’on puisse s’attacher aux personnages. N’empêche que c’est une série profonde où ils vivent vraiment des enjeux.»

Et comme «apparemment, il y en aurait une vingtaine dans le monde», ces Paris, qui sont aussi différents les uns que les autres pourraient inspirer le couple de scénaristes à connecter le tunnel vers d’autres Paris.

Sur sa route, Jenny croisera plusieurs personnages colorés dont Randy. (Unis TV/Unis TV)

«Sauf que le Paris au Texas a une tour Eiffel avec un beau petit chapeau de cowboy dessus. C’est assez le fun d’aller au Texas et de plonger dans un monde complètement différent de la première saison.»

Les 13 épisodes de 24 minutes de Paris Paris produit par Zazie Films Inc. sont diffusés sur Unis TV les mardis à 19h30 dès le 9 janvier et seront offerts sur TV5Unis.