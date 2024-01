Gaétan Girouard, le géant aux pieds d’argile

Le documentaire Gaétan Girouard : onde de choc sera diffusé le 11 janvier à 21h sur les ondes de TVA et TVA+, et le vendredi 19 janvier, à 20 h, à LCN. (TVA Nouvelles)

Même si Jean-Philippe Dion n’a jamais eu l’occasion de rencontrer Gaétan Girouard, il lui vouait une admiration sans bornes, en rêvant, jeune, de suivre ses traces. Souligner le 25e anniversaire de sa mort était donc pour lui une façon tangible d’honorer sa mémoire, tout en faisant œuvre utile.

«Pour moi, c’est un devoir de société de parler de santé mentale. Pour réussir à joindre un large auditoire, il faut parler d’une histoire connue. Et la famille de Gaétan a été d’une générosité immense pour partager son histoire, en se disant que si ça pouvait sauver une vie, ça en valait la peine», dit-il.

Durant 60 minutes, Gaétan Girouard : onde de choc retrace ses débuts à 16 ans à la radio de Granby, revient sur les faits saillants de sa carrière à la télévision, brosse le portrait de l’homme hyper sensible derrière l’image de bulldozer, évoque pudiquement les événements tragiques et donne largement la parole à son entourage.

On y découvre à travers eux un être ultra perfectionniste, intense, insécure, désireux d’exceller dans tout. Mais surtout quelqu’un qui, malgré la présence d’une famille aimante et d’amis sincères, portait en lui un profond mal-être, exacerbé par un rythme de travail devenu intenable et le poids des poursuites judiciaires contre son émission J.E.

Pour l’occasion, sa veuve, Natalie Préfontaine, a accepté de parler de «l’homme de sa vie». Elle a aussi tenu à dévoiler pour la première fois des boîtes entières de souvenirs à leurs deux filles, Justine et Marie-Claude, qui étaient toutes petites au moment de la mort de leur père.

Un lien de confiance s'est rapidement établi entre Natalie Préfontaine et Jean-Philippe Dion. (Productions Déferlantes)

«Quelque chose de doux»

L’idée de souligner le 25e anniversaire du décès de son ancien amoureux avait effleuré l’esprit de Mme Préfontaine l’an dernier, sans plus. Puis, un jour, Jean-Philippe Dion l’a contactée. Dans un café de Granby, ils ont passé plusieurs heures à échanger.

«On a eu une belle connexion, lui et moi. On s’est mis d’accord pour faire quelque chose de simple, doux, pas sensationnaliste, et surtout utile. Je n’ai pas hésité du tout, d’abord pour moi, pour lui et pour mes filles. C’est le plus beau des cadeaux de Noël pour elles», croit Mme Préfontaine, qui a pu visionner les premières images du documentaire avant tout le monde, chez elle, entourée de son clan. Le résultat l’a convaincue de la pertinence du projet.

La veuve de Gaétan Girouard en compagnie de leurs filles Justine et Marie-Claude. (Productions Déferlantes)

Des effets dévastateurs

Ses anciens collègues Pierre Bruneau, Alain Gravel, Jean-Pierre Jodoin et Jocelyne Cazin y témoignent également, tout comme Félix Séguin, l’animateur actuel de l’émission J.E., qui a rendu Gaétan Girouard célèbre au Québec. Mme Cazin, devenue sa grande amie au fil des ans, affirme avoir vécu ce deuil comme un coup de massue dont elle a mis des années à se remettre.

Gilles Dion était l'ami intime du journaliste. C'est lui qui l'avait initié au monde de la radio à ses débuts dans les médias. (Productions Déferlantes)

Même chose pour son meilleur ami, le Granbyen Gilles Dion, qui côtoyait Gaétan depuis son adolescence. Les deux hommes pouvaient se parler jusqu’à trois fois par jour. Jusqu’à la toute fin, ils ont été inséparables. «C’était un frère pour moi. Je ne me suis jamais vraiment remis de son départ. Il faisait partie de ma vie et de mon équilibre. C’est une amitié sans fin...», glisse celui qui connaissait bien les insécurités et les problèmes de santé mentale de Gaétan. Il n’a pourtant jamais réussi à aborder le sujet de front avec lui.

À preuve, à peine quelques jours avant sa mort, souffrant alors d’une dépression majeure, le journaliste arrivait à faire comme si rien n’était, incapable d’accepter de mettre un genou au sol. Un géant aux pieds d’argile, comme le rappelle avec justesse Jocelyne Cazin, qui regrette encore aujourd’hui le manque de communications qui a entouré la souffrance de son complice.

Pour sa complice Jocelyne Cazin, la mort de Gaétan Girouard a eu l'effet d'un coup de massue. (Productions Déferlantes)

En parler ou pas?

Lors du visionnement de presse, en décembre, en présence de ses proches et d’anciens collègues, un lourd silence a suivi les dernières images du documentaire. Avec émotion, Jean-Philippe Dion a secondé Mme Cazin pour déplorer le fait que le secret professionnel du personnel soignant empêchait toujours la circulation d’informations cruciales au sein de l’entourage immédiat des personnes en détresse psychologique.

Il a également abordé le rôle des médias lorsqu’il est question de suicide et de l’effet d’entraînement que cela peut causer. On sait que dans les mois suivant le décès de Gaétan Girouard, le nombre de suicides avaient significativement augmenté au Québec. Bref, faut-il en parler ou pas?

En entrevue dans les minutes suivantes, Jean-Philippe Dion a affirmé qu’il prenait le risque de diffuser ce documentaire, après s’être assuré d’avoir mis en place «tous les filets de sécurité possible», en consultant des intervenants en prévention du suicide. Il a volontairement choisi d’occulter les détails du triste événement, en insistant sur l’impact négatif qu’a eu sa mort sur ceux qui l’aimaient.

«Cet homme avait une cote d’amour incroyable», constate-t-il, en confiant qu’au premier visionnement de l’émission, il a craqué. «Chez moi, j’ai explosé.»

Bourreau de travail, Jean-Philippe avoue que oui, il se reconnaît dans Gaétan Girouard. «Disons que j’ai eu un automne de réflexion. Avec le tournage des 12 épisodes de La vraie nature et de ce documentaire mené durant mes journées de congé, ç'a été une grosse charge émotive pour moi. Je suis brûlé, mais j’ai la chance d’être très bien entouré, comme Gaétan l’était, et je suis capable de mettre mes limites. C’est en faisant ce genre de travail que je me sens utile. Je trouve ça difficile, mais je sens que j’ai un petit apport à la société.»

Gaétan Girouard : onde de choc a été produit par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, et réalisé par Maude Sabbagh.

Il sera diffusé le 11 janvier à 21h sur les ondes de TVA et TVA+, et le vendredi 19 janvier, à 20 h, à LCN.

Besoin d’aide? Il existe des ressources

