La poursuite déposée vendredi à Los Angeles accuse également Nigel Lythgoe d’avoir agressé sexuellement Mme Abdul après qu’elle eut quitté American Idol pour devenir juge dans l’autre émission de compétition de Nigel Lythgoe, So You Think You Can Dance (La fièvre de la danse au Québec).

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes présumées d’agressions sexuelles, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement, comme l’a fait Mme Abdul.

Dans une déclaration faite samedi, l’avocat de Mme Abdul, Douglas Johnson, a félicité la chanteuse et danseuse pour s’être exprimée publiquement.

Il a indiqué que la «décision a été difficile à prendre», mais que Mme Abdul «est déterminée à faire en sorte que justice soit faite».

Dans un communiqué, M. Lythgoe s’est dit «choqué et attristé» d’apprendre les allégations de Mme Abdul, qu’il considère comme une amie «chère» et une amitié «entièrement platonique».

«Bien que le comportement erratique de Paula soit bien connu, je ne peux prétendre comprendre exactement pourquoi elle intenterait une action en justice qu’elle doit savoir fausse», a déclaré M. Lythgoe.

«Mais je peux vous promettre que je combattrai cette épouvantable diffamation avec tout ce que j’ai», a−t−il ajouté.

La plainte affirme que Mme Abdul a gardé le silence pendant des années sur les agressions présumées par crainte de représailles de la part de «l’un des producteurs les plus connus des émissions de compétition télévisées».

Avant American Idol et So You Think You Can Dance, pour lesquelles M. Lythgoe a été juge pendant 16 saisons, il était producteur de l’émission britannique Pop Idol, qui est devenue une franchise mondiale comprenant la version américaine avec Mme Abdul.

Selon la plainte, la première agression sexuelle s’est produite alors que Mme Abdul et M. Lythgoe étaient sur la route pour filmer des auditions pour une première saison d’American Idol, dont la première a eu lieu en 2002.

Mme Abdul affirme que M. Lythgoe l’a touchée dans l’ascenseur de leur hôtel après une journée de tournage et qu’il a «commencé à lui enfoncer sa langue dans la gorge». Mme Abdul l’a repoussé et a couru jusqu’à sa chambre d’hôtel lorsque les portes de l’ascenseur se sont ouvertes.

«En larmes, Mme Abdul a rapidement appelé l’un de ses représentants pour l’informer de l’agression, mais a finalement décidé de ne pas agir de peur que M. Lythgoe ne la fasse renvoyer d’American Idol», selon la poursuite.

Mme Abdul, artiste lauréate d’un Grammy et d’un Emmy, a été juge pendant les huit premières saisons, avant de quitter l’émission en 2009.

En 2015, Mme Abdul est devenue juge de l’émission So You Think You Can Dance, apparaissant aux côtés de M. Lythgoe.

C’est à cette époque, selon les allégations de Mme Abdul, que M. Lythgoe s’est jeté sur elle lors d’un repas à son domicile et a tenté de l’embrasser. Mme Abdul affirme qu’elle a de nouveau repoussé M. Lythgoe et qu’elle est partie immédiatement.

Mme Abdul a quitté l’émission de téléréalité après deux saisons. Elle n’a plus travaillé avec M. Lythgoe depuis.

La poursuite accuse également M. Lythgoe de s’être moqué de Mme Abdul au sujet des agressions présumées, lui disant des années plus tard qu’«ils devraient se réjouir» parce que «le délai de prescription était écoulé».

Mme Abdul a porté plainte quelques jours avant la date limite du 31 décembre fixée par une loi californienne qui a ouvert un délai d’un an pour permettre aux victimes d’intenter des actions en justice concernant des allégations d’abus sexuels après l’expiration du délai de prescription.

Plus de 3700 plaintes ont été déposées en vertu d’une loi similaire à New York, qui a expiré le mois dernier.