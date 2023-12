Quand Biscuit, Cassonade et Caroline Munger s’invitent à Ciné-cadeau

Les sept derniers épisodes de la deuxième saison de la série On joue! Avec Biscuit et Cassonade, disponibles depuis le 22 décembre sur la plateforme Coucou de Télé-Québec, seront en effet diffusés à compter du 1er janvier au matin sur les ondes télé de la chaîne.

«Chaque matin, du 1er au 7 janvier, il va y avoir Biscuit et Cassonade dans le salon de tous les enfants québécois qui regardent la télévision. C’est vraiment spécial pour moi, parce que quand j’étais toute petite, je me rappelle que Ciné-cadeau, c’était tellement riche, il y avait tellement du beau contenu. J’ai regardé Le Lac des Cygnes je ne sais pas combien de fois», se souvient la conceptrice de la série, Caroline Munger.

Tout est plus facile sur le plateau pour cette deuxième saison, selon Caroline Munger. (Michelle Gagné/COURTOISIE)

Elle et l’équipe de création ont planché sur toutes sortes de sujets pour l’occasion, dont plusieurs reliés à «l’imaginaire», toujours dans l’idée de nourrir la créativité des tout-petits. Ces épisodes amènent ainsi le jeune public jusque dans les fonds marins, jusque dans le ciel avec le toboggan magique, ou encore dans le passé, moyennant un petit tour dans une machine à voyager dans le temps.

Et parce qu’on peut aller partout, finalement, quand on «joue à faire semblant», Caroline Munger offre aussi un premier contact avec des thèmes plus classiques, mais non moins fascinants à travers des yeux d’enfant. Comme le cinéparc, la panne d’électricité, la cabane à sucre, le déménagement, et même la culture autochtone, alors que Natasha Kanapé-Fontaine agit comme consultante à ce chapitre sur l’émission.

«On se posait la question, à savoir à quel point ils sont en mesure de le comprendre. Et je pense que ce n’est même pas une question qu’il faut se poser, il faut juste le faire. En tant que producteur de contenu jeunesse, on se doit d’aborder des angles de diversité, d’inclusion», soutient Caroline Munger.

Biscuit et Cassonade vivront encore bien des aventures, lors des sept derniers épisodes de cette saison 2. (COURTOISIE, TÉLÉ-QUÉBEC/COURTOISIE, TÉLÉ-QUÉBEC)

Celle qui dit déjà «travailler fort pour le développement d’une troisième saison» est à même de mesurer l’impact qu’a la série sur les jeunes. Ils sont nombreux à écrire à Biscuit et Cassonade via les médias sociaux, et le lien qui unit le public aux deux personnages est d’autant plus palpable dans les écoles, que la Saguenéenne visite à outrance.

À elle seule, sa tournée actuelle comprend pas moins de 155 spectacles en milieu scolaire, auprès de classes de maternelle, première et deuxième années. Caroline Munger y voit des jeunes qui à leur tour montent des décors et s’inventent des univers. À son plus grand plaisir.

«Tous les jours je suis avec eux et je vois les étincelles dans leurs yeux. Ils ont regardé les épisodes, ils ont lu mes livres, ils connaissent Biscuit et Cassonade, ils connaissent Caroline. Il y a une petite fille qui m’a dit : c’est la première fois que je rencontre quelqu’un de spécial. J’ai ce retour-là tous les jours, et c’est tellement riche, tellement motivant.»

Puisque tout doit être réglé au quart de tour sur un plateau télé, et qu’une première saison constitue en quelque sorte un saut dans le vide, l’expérience acquise depuis le début de cette aventure s’est avérée des plus profitables, pour cette deuxième année au petit écran.

«Je voulais vraiment limiter tous les irritants de décor, de costumes, dans tous les départements, et maitriser mes textes pour profiter pleinement du moment où je joue avec Michel [Ledoux] et Sylvie [Comtois] (les deux marionnettistes)», explique Caroline Munger, qui de son côté s’habitue petit à petit à chausser ses nouveaux souliers de comédienne.

«Je pense qu’on sous-estime à quel point c’est difficile. Une scène, on va la refaire dix fois, sur trois angles différents. Ça prend énormément de rigueur et de concentration. […] Ça s’en va en s’améliorant, mais je souhaite m’améliorer encore», poursuit-elle.

Caroline Munger terminera par ailleurs sa tournée scolaire dans les écoles de sa région natale, à Saguenay, en mai. «Après ça normalement, on va commencer le tournage de la saison 3.»