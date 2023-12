10 moments forts de 2023 en télé

L'humour d' Un gars, une fille n’a pas pris une ride même si le monde ne se conjugue plus seulement au féminin et au masculin. (Radio-Canada)

Le retour d’Un gars, une fille

Vingt-cinq ans plus tard, Guy et Sylvie sont revenus dans de nouveaux épisodes, d’abord au printemps puis cet automne sur ICI Tou.tv. Leur humour n’a pas pris une ride même si le monde ne se conjugue plus seulement au féminin et au masculin.

Un gars, une fille (Karine Dufour/Radio-Canada)

La deuxième saison d’Avant le crash

Encore plus percutante qu’à sa première saison, la série d’Éric Bruneau et de Kim Lévesque Lizotte sur ICI Télé a offert une vision forte et lucide de notre monde moderne. Mention spéciale à Émile Proulx-Cloutier, impressionnant dans le rôle de François.

La cinquième saison de Révolution

Le bassin de danseurs exceptionnels se renouvelle chaque année dans cette compétition qui suscite toujours plus d’admiration à TVA. Nouvelle chez les Maîtres, Mel Charlot a tout de suite su conquérir public et danseurs.

La danseuse, chorégraphe et directrice artistique Mel Charlot (Wes Klain/Wes Klain)

La bataille entre STAT et Indéfendable

Jamais moins d’un million chaque soir, partisans de l’une, de l’autre ou des deux quotidiennes ont été captivés par les intrigues prenantes imaginées par des auteurs inspirés. Le monde médical et celui de la justice constituent visiblement des sources inépuisables, pour encore plusieurs années sans doute.

Ludivine Reding dans STAT. (Éric Myre)

Les galas survivent

On annonce leur mort sans doute à tort. Alors que Les Olivier ont choqué la plus vieille génération malgré une extraordinaire performance de Katherine Levac, Pierre-Yves Lord a offert l’un des meilleurs Galas des prix Gémeaux des dernières années. Après un Louis-José Houde impeccable à son ultime Gala de l’ADISQ, Jay Du Temple a magnifiquement fermé la marche en ressuscitant le Gala Québec Cinéma.

Jay du Temple a assuré l’animation lors du gala Québec Cinema. (Olivier Jean/Archives La Presse)

