Rappelons que le chanteur a reçu le mois dernier le golden buzzer du juge et humoriste Sugar Sammy pour son imitation de la diva Céline Dion, ce qui lui a permis d’accéder directement à la demi-finale de l’émission, présentée ce mardi sur la chaîne M6. Lors de l’ultime affrontement prévu ce vendredi, il affrontera les huit autres finalistes en direct afin de remporter la somme de 100 000 euros (146 000 $). De ce nombre, on compte d’ailleurs le duo de danseurs québécois Marie-Josée Corriveau et Jason Morel (gagnants de Révolution).

Dans son dernier numéro, l’imitateur a personnifié non pas un, mais quatre artistes : soit Sugar Sammy, Hélène Ségara, Marianne James et Éric Antoine qui constituent les quatre juges de la populaire émission française. Suivant l’actualité, le Mauricien a souhaité mettre de l’avant la question des genres, mais aussi la notion d’identité et de respect.

«Il y a eu plusieurs cas controversés au Québec récemment sur le cas des toilettes mixtes ou bien d’une éducatrice drag queen. Ça m’a inspiré ce numéro où les garçons chantent comme des filles et vice-versa. Je pense qu’on peut tous avoir notre opinion, mais le respect demeure essentiel», explique le participant sur sa démarche artistique.

C'est grâce à Sugar Sammy si David Corriveau s'est rendu en demi-finale de l'émission grâce au «golden buzzer», puis enfin en finale. (Photo: Pierre Berthy-Paul)

Perfectionniste, David Corriveau confesse être satisfait de l’issue de sa prestation, alors qu’il se rend en finale de l’émission, mais ressent également une certaine déception en raison de la réaction des juges. «Hélène Ségara a dit qu’on lui avait massacré la face!» lance l’artiste.

«Mais il faut comprendre que l’intelligence artificielle fonctionne avec le data. Donc, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner comme résultat», explique-t-il. Ainsi, plus la technologie détient d’images d’une personnalité, plus sa représentation en sera réussie avec une meilleure résolution, notamment», ajoute celui qui travaille chacun de ses numéros avec la firme RASK. Ce sont d’ailleurs les producteurs de l’émission qui ont tenu à ajouter le volet technologique aux numéros de l’imitateur.

Un numéro pour dévoiler le vrai David Corriveau

L’imitateur David Corriveau en compagnie de Maria Zhukova et Evgeniya Dedyukina, de la firme RASK qui réalise la portion techniques de ses numéros. (Teddy Attia - M6)

Pour la finale de vendredi qui sera d’ailleurs tournée en direct, David Corriveau promet une prestation plus intime. «Marianne James m’a lancé une fois qu’on ne savait pas qui je suis avec mes numéros. C’est vrai que je n’ai pas souvent été là avec mon art, mais ce sera le cas vendredi. On va quitter l’artificiel pour aller vers quelque chose de plus humain.

Après la finale, on le saura c’est qui David Corriveau», précise l’artiste, un sourire dans la voix. Il remercie d’ailleurs la communauté de la Mauricie qui le soutient depuis le début de son aventure. «Ils m’appuient énormément. Je les aime d’amour! Ils sont présents et ils me suivent.»

Qui dit intelligence artificielle, dit aussi plusieurs pas de côté et ajustements, le Mauricien se décrit d’ailleurs comme étant plutôt nerveux de cette ultime prestation.

«Pour le numéro de finale, ça été très compliqué! Beaucoup de changement de dernière minute. Je suis très angoissé, mais on va trouver notre plaisir là-dedans et faire du mieux qu’on peut!» — David Corriveau

Jusqu’à présent, il affirme vivre une expérience inoubliable voire un rêve de gamin, notamment par les liens particuliers qui se tissent avec des personnalités de l’industrie. «Hélène Ségara est venue me voir backstage après la demi-finale et elle m’a dit qu’elle aimait ma voix, que ce serait un honneur de chanter avec moi», confesse-t-il, encore ému par cette alléchante proposition. Celui qui admire le parcours de la vedette française aurait justement l’intention de la prendre au mot et de lui proposer une collaboration dans les prochains mois.

David Corriveau prépare en amont de sa participation à La France a un incroyable talent son premier one man show: 100 contrefaçons pour l’automne prochain. Il sera notamment présenté le 3 octobre 2024 à Paris, avant de prendre l’affiche le 28 octobre du côté de la Cinquième Salle de la Place des Arts à Montréal. Il est possible de suivre le parcours et les projets de l’artiste.