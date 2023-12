À la recherche de la photo de Churchill volée

Ce célèbre cliché du premier ministre britannique au visage sourcilleux fit la réputation internationale du photographe ottavien Yousuf Karsh.

Si Churchill s’affichait grognon, c’est que venait de se faire déposséder – par surprise – de l’un de ses indévissables cigares qu’il s’apprêtait à se mettre en bouche.

Le portrait trônait fièrement dans l’un des salons de l’hôtel, au milieu d’une collection de portraits signés Karsh accrochés (et vissés) là en 1998. Sa disparition et sa substitution – qui avait été constatées huit mois après les faits – avaient défrayé les manchettes, un peu partout sur la planète.

Le vol n’a toujours pas été élucidé.

Retrouver les traces du portrait

Dans Où est Winston Churchill ? Le vol du Château Laurier, documentaire de 52 minutes que Radio-Canada diffusera le 16 décembre, Geneviève Turcot, productrice pour la société de productions franco-ontarienne Slalom (le film est co-produit par Fair-Play), tend son micro à des gestionnaires de l’hôtel, des spécialistes de l’art et des enquêteurs qui se penchent sur les circonstances du larcin et ses implications.

Dans sa quête pour retrouver les traces du portrait, Mme Turcot – ex-directrice de l’information du quotidien Le Droit – rencontre également l’historien Michel Prévost (de la Société d’histoire de l’Outaouais), ainsi que l’archiviste Jill Delaney (de Bibliothèque et archives Canada), venus rappeler en quoi, et à quel point, Karsh a marqué son époque.

La photo subtilisée avait été prise en décembre 1941 lors d’une visite de M. Churchill au Parlement. À cette époque, Yousuf Karsh avait élu domicile dans les murs du Château Laurier (où il avait aussi installé son studio de photographie), ce qui lui permettait de photographier plus aisément les personnalités en visite à Ottawa.

Au fil de sa carrière, il a eu l’occasion d’immortaliser les visages de Martin Luther King, de John F. Kennedy, de la future reine Elizabeth, et de nombreuses étoiles du cinéma ou de la littérature, d’Ingrid Bergman et Humphrey Bogart à Ernest Hemingway et John Steinbeck, rappelle le documentaire.

Où est Winston Churchill ? Le vol du Château Laurier (Patrick Woodbury/Le Droit)

Visite des lieux

Où est Winston Churchill ? Le vol du Château Laurier en profite pour nous faire visiter la suite qu’ont occupée M. Karsh et son épouse pendant plus de 18 ans, et dont l’hôtel a tenu à conserver le look et l’essence, même après s’être astreint à des rénovations. «Elle sert encore à certaines célébrités ou chefs d’États de passage», témoigne la directrice générale des lieux, Geneviève Dumas, tout en guidant la caméra à travers ladite suite.

Non sans avoir préalablement partagé sa stupéfaction vis-à-vis du vol, elle explique pourquoi tout ce qui a trait à Karsh est précieux, aux yeux de l’établissement qu’elle dirige.

Le téléspectateur pourra alors grimper au 6e étage, à la découverte du studio de photos, cette fois accompagnés par le photographe Jean-Marc Carisse.

À la caméra, on retrouve le réalisateur Martin Cadotte, connu pour son travail sur les séries La vie compliqué de Léa Olivier et Mehdi & Val, mais qui est aussi documentariste aguerri (on lui doit les séries documentaires Le rêve de Champlain, La ruée vers l’or et Destination Nor’Ouest, entre autres).

Les recherches du tandem les mènent jusqu’à Philadelphie, où l’on fera la rencontre de l’agent (aujourd’hui retraité) du Bureau fédéral d’investigations (FBI) Robert Wittman, qui avait contribué à fonder la division du Bureau spécialisée dans les crimes liés aux œuvres d’art. Le limier a participé à l’enquête sur la disparition du «Lion rugissant», surnom donné à ce portrait de Churchill.

Les productions Slalom se sont demandées ce qu’il est finalement advenu du portrait de Winston Churchill qui fut dérobé – et remplacé par un faux – à l’hôtel Château Laurier, durant la période de Noël 2021. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Il parle des fausses pistes qu’il a fallu suivre, mais aussi de l’évolution du marché de l’art... et de son marché noir. On le suit jusque dans les entrepôts de la police d’Ottawa, où il vient examiner la reproduction que le cambrioleur avait laissée avant d’emporter la photo originale.

Car peu de doutes subsistent : même si on estime que le voleur a tout simplement saisi «une opportunité», le crime s’étant produit durant la période de restrictions sanitaires liées au COVID, alors que le Fairmont Château Laurier était peu fréquenté, son larcin a bien été planifié.

S’appuyant sur le fait que le voleur a su éviter les caméras de l’Hôtel et sur d’autres indices, certains intervenants suggèrent que cet Arsène Lupin aurait pu bénéficier de complicités à l’intérieur de l’hôtel.

À Montréal, on a affaire à l’expert évaluateur d’œuvres d’art – et ex-policier – Alain Lacoursière, qui a servi de consultant à l’enquête policière.

Ceux qui ont dérobé un célèbre portrait de Winston Churchill au Château Laurier, à Ottawa, ont planifié le vol de façon méticuleuse. (Winston Churchill, 1941, par Yousuf Karsh)

Aux témoignages des intervenants s’entremêlent des archives vidéo mettant en scène Yousuf Karsh.

Après presque deux ans, le mystère demeure entier.

Le documentaire ne contient en définitive pas de révélations fondamentales, au regard de la disparition de la photo ni concernant l’enquête policière qui s’est ensuivie.

En revanche, sa question-titre a fourni un excellent prétexte pour, d’une part, présenter Karsh et son travail à ceux qui l’ignorent encore, et d’autre part, faire un tour d’horizon assez complet des questions que l’on peut se poser autour du vol et du recel d’œuvres d’art.

Où est Winston Churchill ? Le vol du Château Laurier sera diffusé le 16 décembre à 22h30, sur les ondes de Radio-Canada

Toute personne ayant des informations à communiquer sur le vol de la photo de Yousuf Karsh est invitée à contacter les administrateurs du Château-Laurier (613) 241 1414; chateaulaurier@fairmont.com).