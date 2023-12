Le chef gatinois Jean-Philippe Cloutier a remporté la compétition de l'émission Le Restaurant et la bourse de 50 000 dollars qui accompagne ce titre. (Zeste/TVA/Courtoisie)

Aujourd’hui, le chef gatinois Jean-Philippe Cloutier repart avec le titre de champion de l’émission Le Restaurant, accompagné d’une bourse de 50 000 dollars.

La compétition culinaire télévisée regroupait 12 futurs restaurateurs qui, au cours des neuf épisodes qu’aura duré l’aventure qui s’est conclue jeudi soir, auront tout tenté pour se rapprocher de leur rêve d’ouvrir leur propre resto.

Tout au long de cette deuxième saison animée par le chef Vincent Dion Lavallée et la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc, les chefs en compétition devaient relever des défis culinaires dont les juges étaient de vrais clients.

Les animateurs de l'émission Le Restaurant, le chef Vincent Dion Lavallée et la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc (Photo fournie par Zeste)

Le concept

Chaque semaine, le concept était le même. Des chefs étaient sélectionnés pour aller en cuisine afin de réaliser leur défi. Ensuite, le chef Vincent identifiait les participants qui devaient s’affronter lors du Grand service du soir.

En plus de répondre au défi proposé par le chef Vincent, les jeunes chefs devaient composer avec l’arrivage du jour. Cet obstacle supplémentaire était dévoilé en plein cœur de la préparation en cuisine, ce qui causait bien des soucis aux candidats qui devaient, à cette étape de la compétition, faire preuve d’originalité et d’organisation.

Au fil des épisodes, des chefs devaient remettre leur tablier pour en arriver à opposer quatre finalistes lors du dernier épisode diffusé ce jeudi soir, sur les ondes de Zeste.

Les tournages de cette deuxième saison ont été réalisés au printemps dernier, se terminant à la mi-juin.

«J’ai eu le luxe de prendre congé pendant les tournages, a confié Jean-Philippe Cloutier. J’ai pu bien me préparer en cuisine, chez moi, afin de limiter le plus possible les improvisations. Je crois sincèrement que ç'a payé.»

Jean-Philippe Cloutier, un chef de Gatineau âgé de 30 ans (Courtoisie)

La finale

Outre le champion, la finale mettait aux prises Matthew qui a un projet de taverne à vin, Marie-Ève qui espère ouvrir un restaurant familial en campagne, ainsi que Agathe qui rêve de diriger un restaurant de quartier.

Le concept de la finale était à l’inverse des épisodes de qualification. C’est-à-dire que ceux et celles qui voulaient mettre la main sur les 50 000 dollars devaient se rendre au Grand service.

C’est un jury composé de trois sommités de la gastronomie québécoise qui avait la lourde tâche de choisir les deux candidats qui étaient propulsés au Grand service.

Marc Olivier Frappier, du Mon Lapin, Sandra Ferreira, directrice générale du groupe Ferreira, et Charles Antoine Crête, du Montréal Plaza, ont arrêté leur choix sur Marie-Ève et Jean-Philippe.

«En arrivant à la finale, j’étais prêt et très confiant, ajoute le chef Jean-Philippe. J’avais déjà accompli beaucoup en me rendant à la finale alors, la pression ne m’a pas trop déstabilisée malgré certains ennuis en cuisine.»

Cette fois, les deux finalistes pouvaient s’adjoindre un partenaire choisi parmi les candidats de la compétition. Jean-Philippe a sélectionné Massimo alors que Marie-Ève a rappelé Yassir en cuisine.

Deux entrées, deux plats principaux et un dessert devaient être offerts par les chefs pour ce Grand service.

Le gagnant a été déterminé seulement par le vote de clients présents au Restaurant. C’est donc dire que le menu proposé par Jean-Philippe Cloutier a plu à la majorité de la clientèle, alors qu’il a reçu une note de 3,80 étoiles, à peine 0,02 de plus que Marie-Ève.