Meunier et Thériault réunis pour le réveillon

Ce cadeau de Noël offert aux admirateurs du légendaire duo aura lieu le dimanche 24 décembre, à 17 h, au micro de Stéphane Laporte, sur les ondes de ICI Première.

De Paul et Paul à La petite vie, en passant par Ding et Dong et les Lundis des Ha!Ha!, Meunier et Thériault retraceront ensemble les grands moments de leur carrière. Au gré de leurs souvenirs, Stéphane Laporte fera entrer de précieux collaborateurs comme Michel Rivard, Michel Barrette, Guylaine Tremblay, Marc Messier, Yvon Deschamps, André-Philippe Gagnon et Marc Hervieux.

Claude Meunier: « Ce soir, je trouve les gars tellement bons, tellement exceptionnels. Ils sont tellement rendus à un niveau... C'est de valeur qu'ils arrêtent, finalement! »

Dans le communiqué envoyé aux médias mercredi, on insiste sur la complicité qui règnera tout au long de l’émission.

«De la visite turbulente, dit-on, avec les hilarantes réparties de Claude et les répliques complices de Serge».

De la visite rare sur les ondes de la société d’État pour cette émission admirablement intitulée Les Flocons sont réunis!, faisant ainsi référence à un classique de Paul et Paul.

On nous promet des moments succulents, puisés dans les archives des deux humoristes.

Dans cet envoi aux médias, on nous offre un très petit extrait qui nous met immédiatement dans l’ambiance. Ces deux génies de l’absurde sont visiblement en grande forme.

À la question «comment allez-vous», Serge Thériault répond sans hésiter : «Numéro 8… c’est-tu plus fort que numéro Un ça?…»

Alors voilà, le ton est donné.

Serge Thériault et Stéphane Laporte (ICI Première/Tirée de Facebook)

Une première en 20 ans

Claude et Serge n’ont pas donné d’entrevues ensemble depuis une vingtaine d’années, ce qui ajoute à ce rendez-vous d’exception de deux heures rendu possible grâce à l’insistance de Stéphane Laporte.

Soulignons que le titre de l’émission est tiré du texte de la chanson C’est Noël, composée par Claude Meunier et Michel Rivard. Elle a été interprétée pour la première fois dans les années 1970 lors d’un spectacle du groupe Paul et Paul.

Ce réveillon en famille mené par Pôpa et Môman sera aussi offert en rediffusion, le lundi 25 décembre à 11 h.