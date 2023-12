Radio-Canada : St-Onge ne dit toujours pas si elle a confiance en Tait

«Le mandat de Mme Tait se termine au début 2025 alors, dès le début 2024, on va mettre sur pied un comité qui va partir à la recherche des meilleurs candidats au pays pour prendre la relève du côté de CBC/Radio Canada», a-t-elle dit en mêlée de presse en se rendant à une réunion du conseil des ministres.

La semaine dernière, Mme St−Onge avait contourné une question similaire. En Chambre, le bloquiste Martin Champoux l’avait invitée à faire le point sur sa confiance envers Mme Tait après que cette dernière eut annoncé la suppression de 600 emplois et l’abolition de 200 postes vacants.

«C’est clair que le diffuseur public traverse une période qui est très difficile en ce moment avec la crise des médias et avec la situation particulière, donc ça va être un rôle très important pour renouveler la vision, puis le mandat et l’avenir de CBC/Radio−Canada», a poursuivi la ministre mardi au sujet de la feuille de route à long terme.

Son collègue Pablo Rodriguez, qui a prolongé, en juin, l’actuel mandat de la PDG de CBC/Radio−Canada jusqu’au 2 janvier 2025, a lui aussi évité de se prononcer sur la confiance du gouvernement envers la numéro un de la société d’État.

«C’est elle qui gère Radio−Canada alors il faudrait demander à la ministre du Patrimoine», a offert comme réponse le prédécesseur de Mme St−Onge et ministre des Transports.

Quand une journaliste lui a fait remarquer qu’il ne répondait pas directement à la question, il s’est contenté de mentionner que Mme Tait «est en place».

Unanimité

Le Comité permanent du patrimoine canadien des Communes a convenu à l’unanimité de convoquer la présidente du radiodiffuseur public pour expliquer les coupes. Elle sera aussi questionnée sur son choix de ne pas exclure d’emblée la possibilité d’accorder des primes aux dirigeants du diffuseur public.

Mme Tait est «en congé en Australie» depuis samedi dernier et compte y rester jusqu’à samedi prochain, a confirmé le porte−parole de CBC/Radio−Canada, Leon Mar, précisant que «ce voyage était prévu depuis septembre 2023».

«L’Australian Broadcasting Corporation (ABC) a invité Mme Tait dans son rôle de présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics pour parler à une conférence sur la radiodiffusion publique et pour prendre part à des rencontres avec des leaders de l’industrie», a-t-il déclaré par écrit.

Il a signalé que «les frais de transport et d’hébergement de Mme Tait» sont couverts par l’ABC et que la PDG «prend en charge toutes ses autres dépenses». «Elle pensait que c’était plus approprié de prendre des congés, car elle prendra également du temps pour des activités personnelles lors de son séjour», a soutenu M. Mar.

Aux yeux de la ministre St−Onge, «c’est sûr que le moment n’est pas opportun», bien que cette dernière ait aussi nuancé en affirmant «que Mme Tait a un rôle important à jouer auprès des diffuseurs publics internationaux».