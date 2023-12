Pierre Jobin quitte Cogeco, Éric Trottier lui succède

Il occupait le poste de directeur de l’information, des sports et de Radio Circulation depuis août 2021.

Cogeco doit annoncer prochainement que son successeur sera Éric Trottier, jusqu’à tout récemment directeur général et éditeur du Soleil, et auparavant vice-président de l’information et éditeur adjoint de La Presse.

Éric Trottier était jusqu'à tout récemment directeur général et éditeur du Soleil. (Photo Le Soleil/Photo Le Soleil)

Dans un message sur Facebook, Pierre Jobin explique vouloir prendre du temps pour lui et pour sa famille.

«Aujourd’hui, en bonne santé, je ressens le besoin de ralentir un peu le rythme, et j’ai décidé de diminuer mes activités professionnelles afin de consacrer plus de temps à moi-même et à mes proches, et surtout, de profiter pleinement de la vie», écrit-il.

Pierre Jobin, qui dit partir en bons termes avec Cogeco, insiste pour dire qu’il ne prend pas sa retraite. «Je resterai ouvert à partager mon expérience et mon expertise pour des mandats qui tiennent compte de ma nouvelle disponibilité.»

Avant Cogeco, Pierre Jobin a été chef d’antenne des bulletins du midi et de 18 h à Québec durant près de 30 ans.