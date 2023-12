Lors d’une rencontre avec la presse ce lundi, les producteurs ont dévoilé les grandes lignes de la nouvelle formule du télécrochet de TVA.

Deux nouveaux coachs font leur entrée à La Voix. France D’Amour, qui avait remplacé au pied levé Marjo l’an dernier, et Roxane Bruneau, qui animait La Voix en supplémentaire sur TVA +, rejoignent Corneille et le champion de l’an dernier, Mario Pelchat.

France D'Amour et Roxane Bruneau, les deux nouvelles coaches de La Voix. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Autre nouveauté, chaque coach recrutera 10 candidats et non 12 comme lors des saisons précédentes. Autre différence, seulement 12 épisodes seront présentés et aucun ne le sera en direct.

«C’est la fin des Directs, une contrainte qui nous a été donnée par le diffuseur cette année, a confié aux Coops de l’information Émilie Fournier, la directrice au contenu chez Déferlantes. Notre équipe a donc dû développer une nouvelle formule qui, on le croit, donnera plus de rythme et mettra en valeur le talent des candidats. Celui des coachs sera aussi mis à contribution alors qu’ils offriront un numéro musical par volet de compétition.»

Émilie Fournier, productrice au contenu chez Déferlantes (Patrick Woodbury/Le Droit)

Pour les musiciens dirigés par Antoine Gratton, la fin du direct n’a que peu d’effet sur leur travail.

«Même si les épisodes étaient enregistrés, on a joué comme si c’était en direct, a expliqué Antoine Gratton. Comme en direct, on ne pouvait pas recommencer une chanson. Il fallait être prêt. La pression était la même.»

Le directeur musical est accompagné des mêmes musiciens que l’an dernier, moment où il a assumé la direction musicale de l’émission. Maxime Bellavance à la batterie, Fabienne Gilbert à la basse, Éléonore Pitre à la guitare et Gabriel Gratton font partie de cette équipe musicale de choc.

Antoine Gratton, directeur musical de La Voix. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Autres nouveautés

Les auditions à l’aveugle seront réparties sur cinq épisodes. Il faudra être à l’écoute puisque de grandes performances sont promises par les producteurs.

Lors de la rencontre de presse, les journalistes ont eu droit à un bref aperçu avec quatre performances qui ont surpris, c’est le moins qu’on puisse dire.

La population de Shawinigan sera certainement unie derrière une performance renversante, même chose pour les gens de Rawdon alors que les amateurs de heavy metal seront comblés par l’un des leurs.

On a aussi pu constater de visu une autre nouveauté fort intéressante pour cette saison : le double blocage. En plus de pouvoir bloquer un adversaire, les coachs pourraient être surpris malgré qu’ils se soient tournés pour un candidat. En effet, en raison de ce double blocage, il se peut que la chaise d’un coach retourne à sa position initiale à la suite de l’intervention d’un collègue. Il y aura là un petit suspense puisque ce double blocage peut se réaliser quelques secondes avant le choix d’un candidat.

Voilà un ajout fort intéressant.

Les producteurs de La Voix avaient convié la presse aux studios MELS. (Patrick Woodbury/Le Droit)

Les qualifications

On élimine également les Chants de bataille de la compétition pour présenter deux épisodes de Qualifications. Cette étape sera présentée après les trois épisodes de Duels qui eux, enverront trois candidats par équipe aux Qualifs.

Encore une fois, les producteurs ont compliqué la tâche des coachs en leur enlevant la possibilité de sauver un participant, leur laissant seulement le droit d’utiliser un vol.

Les survivants des Qualifications, deux par équipe, iront à la demi-finale croisée. Cette étape, aussi renouvelée, mettra aux prises tous les candidats sans égard à leur équipe d’appartenance. Les participants affronteront un adversaire d’une autre équipe. C’est un tirage au sort qui déterminera quel coach verra l’un de ses deux artistes chanter en premier. Puis, ce même coach choisira quelle équipe il affrontera. Ce deuxième coach choisira ensuite quel candidat il enverra dans la mêlée. Et ainsi de suite.

Au terme de ce volet de la compétition, quatre candidats seront propulsés en finale, avec la possibilité qu’un coach se retrouve sans finaliste ou avec deux coéquipiers.

Les coachs Corneille, France D'Amour, Roxane Bruneau et Mario Pelchat. (Patrick Woodbury/Le Droit)

La finale

Enfin, l’épisode final sera présenté sous forme de tournoi. Deux candidats seront éliminés en première partie, laissant deux finalistes face à face dans un dernier tour de chant.

Puisqu’il n’y aura pas d’émission en direct, le ou la gagnante sera déterminée par le vote d’un «public votant» en studio composé de 101 personnes choisies selon un échantillon représentatif de la population canadienne. Ce public votant sera à l’œuvre dès la demi-finale.

«On a choisi ce public en fonction de la démographie du pays, selon les critères de Statistique Canada, ajoute Mme Fournier. Ces personnes n’ont aucun lien avec les candidats et n’ont pas vu leurs prestations. Tout reposera sur les performances du moment de chaque candidat.»

Un épisode spécial

Avant le début des auditions à l’aveugle, on présentera un épisode spécial soulignant les 10 ans de La Voix, le dimanche 14 janvier.

«Ce sera un retour sur les 10 premières saisons, a confié l’animateur de cette décennie de compétition, Charles Lafortune. Pendant 90 minutes, on reviendra sur toutes ces rencontres, ces anecdotes, ces moments glorieux et parfois même malaisants que nous avons vécu sur ce plateau.»

Charles Lafortune, animateur de La Voix (Patrick Woodbury/Le Droit)

L’animateur qui a réalisé 1165 entrevues avec autant de candidats et candidates sera aux commandes cette émission spéciale qui accueillera plusieurs anciens coachs et participants dont Kevin Bazinet, Ludovick Bourgeois, Matt Lang ou Louis-Jean Cormier.

Quant aux auditions à l’aveugle, elles s’ouvriront le dimanche suivant avec un numéro fort émouvant sur un pot-pourri des chansons M’entends-tu, de Richard Séguin, et Stand by Me, de Ben E. King interprétées par les quatre coachs, d’anciens participants et une chorale gospel.

Un coup d’envoi tout simplement spectaculaire, ça on vous le confirme.